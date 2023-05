Con la salvación ya en el bolsillo, a pesar de que hasta que no se resuelva la denuncia del Getafe contra el Real Madrid no se pueda dar por oficial, el Mallorca afronta hoy ante el Almería el primero de los cuatro partidos que quedan para que la temporada eche el telón con el objetivo de quedar lo más arriba posible en la clasificación. A seguir sumando. Esa es la consigna que le ha dado a sus jugadores un Javier Aguirre que ya va a empezar a dar oportunidades a los menos habituales, aunque hoy estará condicionado por las bajas.

El equipo no puede contar para el partido de esta tarde con Augustinsson, Jaume Costa, Nastasic, Raíllo, Morlanes y Ruiz de Galarreta, lo que le obligará a efectuar muchas modificaciones en el once, sobre todo en el centro del campo. La única noticia positiva es el regreso del uruguayo Gio González, ya recuperado de su lesión, que probablemente entre en el once inicial.

El Mallorca visita el Power Horse estadio de Almería, de donde salió ganador hace dos temporadas gracias a un soberbio gol de chilena de Abdón Prats en el último minuto de partido, para enfrentarse a un rival con el agua al cuello que de momento está fuera de la zona de descenso, pero al que no le sobra nada. En cualquier caso, tras la victoria del Cádiz ante el Valladolid de ayer viernes, pase lo que pase no puede caer en descenso. Rubi ha conseguido capear el temporal hasta ahora y es de los pocos entrenadores que se han mantenido en el cargo en la zona baja.

Pita Del Cerro Grande, que se retira esta temporada tras haber sobrepasado la edad reglamentaria y que ya ha protagonizado dos grandes escándalos en esta Liga en los partidos Cádiz-Elche y Valencia-Sevilla. Será la primera vez que le pite al Mallorca en este curso. Y la última también.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando, Pozo, Ely, Babic, Centelles, De la Hoz, Gonzalo Melero, Baptistao, Robertone, Embarba y Luis Suárez.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Gio González, Copete, Jaume Costa, Baba, Dani Rodríguez, Amath, Kang In Lee y Muriqi.

Árbitros: Del Cerro Grande (campo) y Jaime Latre (VAR).

Estadio: Power Horse estadio, 18.30 horas.