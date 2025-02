Álex Sobrón, un atleta del arte

El pasado jueves 13 de febrero, víspera de San Valentín, el joven diseñador y artista palmesano Alex Sobrón desveló por fin su última colección al público mallorquín. La isla que lo vio nacer y convertirse en una de las propuestas más interesantes del panorama de la joyería actual fue el marco idóneo para la ocasión, pues todo lo que de él nace llega inspirado desde este lugar mágico que le ha rodeado desde su nacimiento.

Alex, que es como le conocemos los que le hemos visto crecer,quizás sea por personalidad e imagen una de las caras más icónicas de la joven sociedad, puesto que la vanguardia, rebeldía unida a una educación exquisita, look andrógino, y sin embargo masculinidad manifiesta, no pasa desapercibida. Esta en plena fase de autodescubrimiento, pero en su discurso hay una madurez que va consolidándose a medida que cumple años. No hay despiste. En su gran noche, estuvo arropado por arropado por personalidades del mundo del arte y del diseño, así como por familiares y amigos. Sus afiladas flechas de Sant Sebastià brillaron en plata y acero inoxidable, sin dejar a nadie indiferente. El Santo Patrón de Ciutat debía estar presente y lo estuvo.

Alejandro Sobrón Solivellas con solo 25 años parece tener las ideas muy claras respecto a su trabajo. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y fundó su firma de joyería hace poco más de cuatro años. Es la tercera generación de creativos en su familia. Sus abuelos, el mallorquín Juan Solivellas y la parisina Françoise Saporta, fueron pioneros en el desarrollo de la industria de la moda a nivel nacional. Los diseños de Solivellas París eran un verdadero objeto de deseo en la alta sociedad mallorquina de la época, tanto que Su Majestad la Reina Sofía era clienta asidua. Además de su firma homónima de prêt-à-porter de lujo, abrieron en la calle Jaime III un espacio multimarca con una exclusiva selección de moda parisina, incluyendo firmas como Dior y Lanvin. Las propuestas más vanguardistas del momento —Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Claude Montana— se establecieron en la Vía Verí, donde, posteriormente, de la mano del mismo Gianni, inauguraron la primera boutique Versace de España. Su madre, Verónica Solivellas, dirigió un gabinete de tendencias con repercusión internacional, además de establecer y dirigir centros de formación de moda. Además fue la mano derecha de Miguel Adrover durante años.

Sobrón presentó una colección bajo el nombre de “Sebastià”, cargada de simbolismo. Como ya hemos dicho, este atleta que se marca metas muy altas desde que era un adolescente radical en imagen, llega a cierta madurez con esta propuesta que, como ya les he contado, toma como referencia la figura del patrón de Palma, Sant Sebastià, reinterpretado a lo largo del tiempo como un símbolo de resistencia, identidad y lucha contra la norma. Otro atleta de la santidad. Las piezas que forman la colección, inspiradas tanto en sus representaciones artísticas como en su vínculo con la cultura popular, giran en torno a la flecha como un símbolo multifacético de poder, deseo y sacrificio.

Esta reinterpretación moderna convierte la joyería en un vehículo de expresión personal y reflexión profunda. Como habran podido comprobar su historia familiar no es un tema que podamos dejar aparte, pues tanto de sus abuelos como de su propia madre Alex ha bebido modernidad desde que nació, lo que no deja de ser un privilegio. De hecho su postura ante la vida no es isleña, es variopinta, multicultural, aun radical, pero también conservadora.

En su noche también quiso presentar tres esculturas de acero inoxidable que incorporan el símbolo de la flecha, emblema de martirio y resistencia, junto con los cardos, en homenaje a su legado familiar. En la instalación destacó una serie de cardos forjados en hierro realizados por su abuelo a finales de los años 80. Las esculturas parecían flotar sobre las cabezas de los asistentes, suspendidas del techo mediante hilos transparentes, apuntando hacia unos maniquíes que exhibían impactantes piezas de joyería escultórica. El artista se refiere a estas como “nuevas posibilidades y líneas de investigación sobre la interacción entre las joyas y el cuerpo del portador”. Entre ellas, destacó un collar que abarca desde la barbilla hasta el ombligo y un cinturón que genera una curiosa ilusión óptica “como si la flecha te estuviera atravesando”, explica Sobrón con medida intensidad. Tiene clase, de eso no hay duda.

En el mismo espacio también se pudo disfrutar de una campaña fotográfica dirigida por Biel Capllonch, que captura perfectamente la esencia de la colección, fusionando un estilo atrevido y surrealista con la representación de San Sebastián a través de una figura femenina. Esta transformación refuerza la idea de insumisión y refleja la evolución de la figura del santo como emblema de lucha y autonomía en el siglo XXI. También se exhibieron vídeos dirigidos por Piero Molina, que sumergieron a los asistentes en la magia del proceso de investigación y creación, tanto de las esculturas como de las piezas de joyería.

Su showroom, ubicado en una finca palaciega del siglo XVII en el centro histórico de Palma, se divide en dos espacios. La zona inferior, donde se encontraba la instalación de la nueva colección, destaca por sus bóvedas de arista y un suelo de resina con inclusiones de latón. La zona superior, con paredes de mares y vigas de madera con entrevigado pintado a mano, albergó piezas de archivo, colecciones y proyectos anteriores. Entre los más destacados, las obras con la mariposa como elemento protagonista, resultado de una investigación sobre el baile flamenco.

“El vuelo de estas apela al vuelo de los volantes de la falda de una bailaora, al vuelo del mantón de Manila o al del pelo del bailaor. El movimiento establece un paralelismo con las manos que se alzan y se mueven de forma decidida pero nunca agresiva, y la ligereza evoca la delicadeza de cada respiración, cada suspiro y cada quejío con los que se comunican los intérpretes”, señala el artista. Habla pausadamente, como si quisiera buscar la forma de convencer sin convencerse. Y no hablo de humildad, que no tiene porque tenerla.

A la cita no faltaron rostros conocidos del panorama cultural mallorquín como David Barro, director del museo Es Baluard, Pedro Vidal, secretario autonómico de cultura del GOIB, el galerista Fran Reus, los artistas Ela Fidalgo y Margarito de la Gueto, la periodista Cristina Ros y los gestores culturales Raquel Victoria Rodríguez y Sebastià Mascaró, entre otros muchos representantes de la sociedad mallorquina más cool. La muestra que próximamente se exhibirá en Madrid,la ciudad desde donde se gestionan las comunicaciones de la marca, aunque la producción sigue siendo completamente local.

«Las piezas las realizo todas con mis propias manos, mediante la técnica de fundición a la cera perdida. Yo mismo modelo en cera cada una de ellas; nunca me he planteado fabricarlas de manera industrial o con métodos digitales. Es un proceso válido, pero no comulga con los valores de mi marca. Siempre trabajo con artesanos locales allá donde desarrollo mis piezas. En Madrid recurro a talleres de artesanos madrileños, y en Mallorca, a artesanos mallorquines. No solo me parece coherente, sino también responsable con la industria y necesario. Aunque no realizo grandes producciones, me gusta tener presente que aporto mi granito de arena a la artesanía local”, concluye Sobrón, esta vez sí, entusiasmado, dejandose llevar, como las mariposas que nacen de los volantes de una gitana de raza.