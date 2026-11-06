El alcalde de Palma visita el Campus Coll d’en Rabassa para conocer el proyecto académico y científico de la Universitat de Mallorca

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado el Campus Coll d’en Rabassa de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) para conocer sus instalaciones, la actividad investigadora y los proyectos académicos que se desarrollan en este espacio especializado en Ciencias de la Salud.

Durante la visita institucional, el alcalde ha estado acompañado por el presidente del Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca, Diego González, y representantes del equipo académico e investigador, quienes le han presentado las principales líneas de trabajo del campus y su contribución a la formación universitaria, la investigación científica y la innovación tecnológica.

El Campus Coll d’en Rabassa dispone de una superficie de 3.500 metros cuadrados y alberga tanto aulas y espacios destinados a la docencia universitaria como el Centro de Investigación Universitaria de Ciencias Médicas de Mallorca. Sus instalaciones cuentan con laboratorios biomédicos, espacios de simulación clínica avanzada y equipamientos tecnológicos que incorporan inteligencia artificial y realidad virtual 3D háptica aplicadas a la formación y la investigación.

Diego González ha destacado la importancia de este campus dentro del proyecto universitario impulsado por ADEMA y su vinculación con las necesidades formativas y científicas de Baleares.

«Con este campus queremos seguir impulsando un modelo universitario en el que la formación, la investigación y la innovación estén estrechamente conectadas. Nuestra apuesta es generar conocimiento, favorecer la colaboración con las instituciones y el tejido productivo y contribuir al desarrollo económico y social de Mallorca, así como crear y atraer talento tanto local como internacional», ha señalado González.

Durante el recorrido se han presentado algunas de las principales líneas de investigación que desarrolla ADEMA, entre las que destacan la detección precoz del cáncer oral mediante inteligencia artificial, el análisis de imágenes radiográficas y ecográficas, la simulación médica y quirúrgica en entornos virtuales y el desarrollo de nuevos dispositivos sanitarios.

En este sentido, el alcalde Jaime Martínez ha tenido la oportunidad de probar los innovadores simuladores 3D táctil, pioneros a nivel internacional, desarrollados para abordar el cáncer colorrectal y con potencial para ampliar su aplicación a otras especialidades quirúrgicas en el futuro.

La visita también ha permitido presentar el papel del Campus Coll d’en Rabassa dentro de la Universitat de Mallorca, reconocida mediante la Ley 2/2026, de 27 de abril, e impulsada por ADEMA con el objetivo de ampliar y diversificar la oferta de educación superior en las Illes Balears.

El campus constituye una de las sedes especializadas en Ciencias de la Salud de la nueva universidad, cuyo proyecto académico contempla titulaciones como Medicina, Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud y Logopedia, además de Odontología y Nutrición Humana y Dietética, junto con programas de máster y doctorado. El modelo académico de UMAC-ADEMA se fundamenta en una formación práctica e interdisciplinar, el uso de tecnologías avanzadas y la investigación aplicada, con especial atención a las necesidades formativas y profesionales del territorio y a la atracción y retención de talento.

Por su parte, Jaime Martínez ha destacado la importancia de que la ciudad cuente con un campus universitario de estas características, dotado de infraestructuras para la formación superior, la investigación científica y la innovación en el ámbito de las Ciencias de la Salud. «Palma necesita universidades capaces de formar profesionales altamente cualificados y estrechar los vínculos entre el mundo académico, el tejido empresarial y la sociedad. La Universitat de Mallorca tiene ante sí la oportunidad de contribuir a estos objetivos desde el rigor, la calidad y el compromiso con nuestra comunidad», ha subrayado el alcalde.

La visita ha concluido con un recorrido por los espacios docentes y científicos del Campus Coll d’en Rabassa, durante el cual los responsables de la Universitat de Mallorca han explicado las características de sus instalaciones y los proyectos académicos e investigadores que se desarrollan en el centro. El alcalde también ha tenido la oportunidad de conversar con estudiantes e intercambiar impresiones sobre su experiencia universitaria y la formación que reciben.