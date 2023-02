Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha reconocido hoy que tiene grabado «a fuego» las tres últimas derrotas fuera de casa sufridas por su equipo en Getafe, Pamplona y Cádiz y ha pedido a sus futbolistas que mañana ante el Sevilla salgan «con la misma actitud» que ante el Real Madrid. El mexicano ha confirmado al sueco Augustinsson como el sustituto del sancionado Jaume Costa, la única baja que tiene el equipo de cara al encuentro en el Sánchez Pizjuán.

«Los tres fichajes ya están listos para jugar. A Augustinsson le he felicitado hoy por su labor y le he dicho que será titular», admitió el entrenador, que desveló que el resto de jugadores tocados «ya están recuperados. Valjent no tiene gripe y Baba y Raíllo, que estaban un poco lastimados, están listos. La única baja es la de Jaume Costa por tarjetas».

Aguirre ha matizado que «no soy una persona de extremos» y ha afirmado al respecto que «ni éramos tan malos como en Cádiz ni tan buenos como el domingo después de ganar al Madrid. En el equilibrio está la virtud». Sin embargo, lejos de mostrarse eufórico, el mexicano ha llamado a la prudencia al recordar que «queda todavía mucho camino por andar y mañana tenemos que disputar tres puntos muy importantes».

«En la primera vuelta estuvimos muy intensos ante ellos y quiero que mañana sea igual. Recuerdo que Bono nos hizo varias paradas muy buenas y que ellos marcaron un golazo por la escuadra. Lo único que no me gustó de ese partido fue el resultado, pero la actitud sí fue muy buena», recordó antes de dejar claro que «si vamos confiados a Sevilla nos van a pasar por encima».

Por último, admitió que su representante ya está negociando con el Mallorca las condiciones de su renovación, pero aseguró que «yo de momento me quedo al margen porque aún es muy pronto».