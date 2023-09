Tras el acuerdo para un programa de gobierno firmado entre PP y Vox esta mañana en el Ayuntamiento de Palma, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado que «las competencias de cada área no se han tocado» y ha agradecido a la formación liderada por Fulgencio Coll su «responsabilidad y buena voluntad».

El pacto entre ambas formaciones consta de 95 puntos y facilitará la gobernabilidad del consistorio palmesano. Sin embargo, el primer edil ha explicado que Vox «no entrará en el equipo de gobierno». En este sentido, Martínez ha subrayado que «el equipo de cargos y toda la estructura ya conformada queda absolutamente igual, tanto de gerencias, de empresas públicas, de directores o de coordinadores de las diferentes áreas».

El alcalde, preguntado por las posibles concesiones de su partido para alcanzar este pacto, ha indicado que «la principal es extender la mano para pensar en la ciudad y en los ciudadanos». Asimismo, el dirigente popular ha denunciado la actitud del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma formado por PSOE, Més y Podemos afirmando que «estos dos meses se ha visto la voluntad del anterior equipo de gobierno, no solo de no trabajar y no pensar en el interés general, porque incluso en el pleno de julio votaron en contra de pagar facturas que eran de su gestión anterior».

Jaime Martínez ha explicado además que hasta ahora, ambas formaciones han trabajado «para que ese acuerdo que ya se escenificó pueda ser más amplio y tener un horizonte 2023-2027». Así, ha considerado que la ciudad de Palma y sus ciudadanos «se merecen un gobierno estable, un equipo que gobierne en solitario pero estable, y al que dejen trabajar para revertir una situación muy complicada de dejadez de la ciudad, de inactividad absoluta y de no pensar en el interés general».

En cuanto a los presupuestos municipales, el alcalde ha señalado que «ahora tienen un horizonte a corto plazo» y que tienen que estar aprobados «cuando antes, a finales de año». En esta línea, ha afirmado que «ya hay temas sobre la mesa» y que los presupuestos «estarán consensuados e irán ligados a estos 95 puntos firmados».

Este pacto también contará con una comisión se seguimiento en la que participarán tanto PP como Vox.