Abusó sexualmente de su sobrina menor durante tres años durante las clases de piano que le impartía

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará este próximo jueves 26 de marzo a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina nieta menor de edad durante al menos tres años durante las clases de piano que le impartía en su casa.

Los hechos sucedieron entre 2015 y 2018, un periodo de tiempo en el que el procesado acudía todos los domingos a comer a casa de su abuela junto a otros familiares, entre ellos su sobrina.

Pero no solo la veía allí. El varón también estaba con la niña en su propio domicilio, donde le impartió clases de piano durante al menos tres años. Cuando se quedaba a solas con ella, el acusado aprovechaba el momento para someterla a tocamientos de carácter sexual. Según el escrito de acusación, llegó a suceder en más de una docena de ocasiones.

Como consecuencia de estas agresiones, la víctima ha requerido ayuda psicológica y ha tenido un intento autolítico.

Por todos estos hechos, la Fiscalía reclama para el hombre un total de nueve años de cárcel y el pago de una indemnización de hasta 12.000 euros como supuesto autor de dos delitos de abuso sexual.

El juicio para esclarecer por completo los hechos, escuchar todas las versiones y determinar si el acusado es culpable o no tendrá lugar este próximo jueves a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.