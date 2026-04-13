El abogado Eduardo Luna lanza Fibwi Legal: asesoramiento jurídico 24 horas por suscripción asequible en Mallorca

El prestigioso abogado penalista Eduardo Luna ha anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto; Fibwi Legal, una innovadora plataforma que ofrece asesoramiento legal integral 24 horas del día mediante un modelo de suscripción asequible. La iniciativa nace en Mallorca con el objetivo de acercar los servicios jurídicos tanto a particulares como a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Se presenta como una solución accesible frente a los elevados costes habituales del sector y la creciente demanda de servicios legales asequibles dada la inseguridad jurídica que se percibe. En España, una consulta inicial con un abogado suele oscilar entre los 60 y 150 euros, mientras que las tarifas horarias pueden situarse entre 100 y 450 euros, o incluso más en casos complejos. Frente a este escenario, la nueva plataforma propone un servicio continuo por una cuota mensual inferior al coste de una suscripción a una serie, democratizando así el acceso a la defensa legal y cumpliendo con la demanda social.

La compañía ofrece un amplio abanico de servicios. Entre ellos destaca la resolución de dudas legales, la revisión y redacción de contratos, la gestión de reclamaciones y la defensa en procedimientos judiciales, tanto civiles como, laborales, administrativos o incluso penales. Los usuarios pueden acceder a estos servicios de forma online contando siempre con abogados especializados en distintas ramas del derecho.

Además, Fibwi Legal incorpora servicios específicos como la tramitación de recursos por multas de tráfico, asesoramiento en derecho de familia —incluyendo divorcios y herencias— y cuestiones relacionadas con la protección de datos o la vivienda. También pone un especial énfasis en el apoyo a autónomos y pymes, ofreciendo asesoría para proteger tanto el patrimonio personal como la actividad empresarial.

Uno de los pilares del proyecto es la llamada «abogacía preventiva». Según explica Eduardo Luna, anticiparse a los problemas legales resulta clave: «Más vale prevenir el problema que después tener que iniciar un proceso judicial con los costes y complicaciones que ello conlleva».

El abogado también advierte sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en asuntos legales: «Hoy en día, mucha gente piensa que puede redactar contratos o realizar consultas con ChatGPT, pero estos sistemas recaban información de internet que puede incluir normativas obsoletas o jurisprudencia de otros países. En temas legales siempre es mejor acudir a un profesional».

El proyecto surge del trabajo conjunto entre el despacho de Eduardo Luna y el grupo Fibwi, conocido por su actividad en sectores como telecomunicaciones, seguridad y alarmas. Con esta nueva apuesta, el grupo amplía su oferta incorporando un departamento legal adaptado a las necesidades actuales. Toda la información sobre el servicio y sus modalidades de suscripción está disponible en la web oficial de Fibwi.