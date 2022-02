El Atlético Baleares ha presentado hoy a dos de sus nuevos futbolistas, Cassio y Gorka, en un acto que llevó a cabo el director deportivo, Patrick Messow, que les definió así: «Gorka tiene 23 años, experiencia en la categoría con Castilla, Osasuna Promesas, internacional con España sub18 y sub19 y viene de una etapa mala en Algeciras donde no contaba para el míster. Surgió la posibilidad y ya se ve lo que sus en los primeros días, porque puede jugar en cualquier posición de la defensa y así tenemos una opción más. Cassio viene cedido del Leganés, ha jugado en su filial en Segunda RFEF todos los partidos, es pivote defensivo. Esta negociación fue más complicada, pero es un gran paso para él y nos da un plus y una alternativa más. Convencido de que nos ayudará. Lo veremos a final de temporada».

Gorka Zabarte dijo en sus primeras palabras como blanquiazul que «vengo a aportar trabajo en el día a día, a dejarme la piel en cada entreno, los minutos están caros porque es de las mejores plantillas de Primera RFEF pero yo voy a trabajar para aportar en el verde, soy un jugador que lo deja todo, soy fuerte y difícil de superar a nivel defensivo. Vengo en una etapa complicada en Algeciras pero mi mentalidad ha cambiado. En las categorías inferiores del Madrid jugué de central zurdo, pero en los últimos tres años me siento más cómodo en el lateral derecho, aunque sin problemas para jugar en cualquier posición defensiva».

Por su parte Cassio Junior explicó que «el vestuario me ha recibido bien, principalmente por tener un brasileño, me ayuda mucho pero de lo demás, con todos muy bien. Llego a un equipo que hace las cosas bien, el ATB está peleando arriba y llego para sumar en el día a día y poco a poco conquistar mi espacio, sean 5 o 15 minutos, con mi calidad y manera de jugar aportaré cosas buenas. Soy pivote defensivo, aporto tácticamente en vigilancia, cortar el balón, estar atento para posesión, ser el equilibrio. Me puedo asociar bien, tengo fuerza física y mental. Soy joven pero con fuerza mental».