El Palmer se lleva el primer derbi de la temporada. El Fibwi Palma ha caído por 59-83 ante el Palmer Basket Mallorca Palma en un partido en el que los de Pau Tomàs no han estado cómodos en ningún momento. Comenzaba intenso el Fibwi Palma el partido con un buen trabajo colectivo que ponía el marcador en 6-2 tras los primeros minutos de partido pero el Palmer Basket Mallorca Palma igualaba la contienda tras cuatro puntos consecutivos de Toni Vicens.

Los de Pau Tomàs vivían un momento delicado encajando un parcial que ponía el partido en 6-11 pero un dos más uno de Dusan Juzbasic ponía el duelo en 9-11 al paso por el ecuador del primer cuarto. Seguían sin estar cómodos en pista los jugadores del Fibwi Palma que veían como su rival se ponía con 11-17 en el marcador a tres minutos para el final del cuarto. Al equipo le costaba entrar en el partido tras una tarde llena de incertidumbre aunque al final los de Pau Tomàs se reponían para acercarse en el marcador y acabar el cuarto con 14-22.

Un 2-4 de parcial marcaba el inicio del segundo cuarto en el que el Fibwi Palma buscaba aumentar la intensidad en defensa y lo lograba acercándose al Palmer Basket Mallorca Palma con un 21-27 que ponía el partido más igualado pero un triple de Zengotitabengoa ponía distancia de nuevo en el electrónico (21-30). Los de Pau Tomàs mejoraban prestaciones aunque seguían abajo en el marcador (26-36) pero un mal tramo final dejaba el duelo en 29-43 al descanso.

No arrancaba bien el Fibwi Palma el tercer cuarto con imprecisiones y poco acierto poniéndose el partido en 31-51. Las cosas no mejoraban para los de Pau Tomàs que se situaban con 35-59 a falta de cuatro minutos para el final del tercer parcial. El acierto que no tenía el equipo en algunas jugadas sí lo tenía desde el tiro libre con Dusan Juzbasic anotando y buscando recortar distancias en el marcador (43-65). Los, hoy locales, en Sa Pedrera reaccionaban al final del tercer cuarto para ponerse con 50-65 en el marcador entrando en los últimos diez minutos con la idea clara elede intentar voltear el marcador.

En un inicio de último cuarto trabado y con jugadas muy protestadas por el banquillo del Fibwi Palma el partido se situaba con 52-71 en el marcador de Sa Pedrera cuando el partido cruzaba ya la medianoche. Los de Pau Tomàs reducían la desventaja a 16 puntos. Tras una nueva falta protestada por el banquillo los colegiados expulsaban a Pau Tomàs asumiendo el mando del equipo Mateu Bordoy, su segundo. El final del encuentro llegaba con la primera derrota de la pretemporada para el Fibwi Palma por 59-83.