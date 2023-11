1-2. Larin se impone con Canadá en Jamaica

Canadá se ha impuesto 1-2 en Kingston a Jamaica con el mallorquinista Cyle Larin como una de sus estrellas. El delantero dio el pase que sirvió para que Jonathan David marcara el 0-1. Estuvo sobre el campo 71 minutos en un partido que estaba programado para la pasada madrugada hora española, pero que tuvo que aplazarse hasta esta tarde a causa de las lluvias torrenciales que sacudieron Jamaica, y que estuvieron a punto de provocar la suspensión definitiva del encuentro.

Okay, remember when we said to bring umbrellas?

You may need to bring a 10ft x 10ft tarp 😬 https://t.co/nWWi4UT1s3 pic.twitter.com/CRLfke9fnk

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 17, 2023