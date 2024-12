Ismael Longás, CEO de Plan Brain: «Para hablar inglés, lo primero que tienes que hacer es desearlo»

Ismael Longás es el inventor de Plan Brain, un método revolucionario para hablar inglés en sólo 20 días. Este ingeniero industrial cansado de ver cómo el método tradicional de la enseñanza lleva a los alumnos al fracaso estrepitoso en la mayoría de los casos, decidió investigar cómo funciona el cerebro. Fruto de sus descubrimientos, defiende que «el subconsciente es la clave» para aprender de manera eficiente.

«El método tradicional no funciona, porque las personas nos desmotivamos al no ver resultados. Lo primero que tienes que hacer es creer que puedes, desearlo. ¿Para qué quieres hablar inglés? Cada uno tiene su motivo y hay que lograr un compromiso. Para conseguir un mejor trabajo, un mayor sueldo, poder viajar, relacionarse con otras personas…», explica.

«La motivación es uno de los pilares en el que se fundamenta el aprendizaje. Para aprender inglés, en primer lugar, debes de creer que puedes, desearlo», defiende.

«El segundo es la memoria, pero no sirve con memorizar, sino con tener la capacidad de recordar lo aprendido pasado el tiempo. Si no, nuestros esfuerzos no sirven para nada», advierte.

Plan Brain: más que un método de inglés

Este coach aragonés ha logrado descifrar la piedra filosofal para aprender casi cualquier cosa, porque lo que enseña Ismael Longás va más allá del inglés: «La gente que viene al curso se lleva un conocimiento más profundo, aplicable a todo lo demás. Desde luego que aprendes a hablar inglés, pero lo que más me gusta es el punto de inflexión que se produce en la mente de las personas».

Ismael Longás afirma que en el día 17 de los 20 que dura el curso, la gente logra hablar inglés con su método Plan Brain: «Después del intensivo, la gente se presenta al examen oficial de Cambridge. Las tasas se incluyen en el precio del curso. Gente que ha empezado de cero, saca un A2 incluso un B1». «Esto significa saltarse tres años de estudiar», añade.

«Hace mucho tiempo que me di cuenta de que el sistema no funciona. Empecé a estudiar sobre cómo funciona la mente humana. Desde el punto de vista de ingeniero, vi que las capacidades del cerebro son prácticamente infinitas si sabemos cómo usarlas. Detrás de Plan Brain hay una filosofía, muchas cosas que descubrir. No se parece a nada. Soy consciente que sólo me estoy asomando a algo mucho más profundo», confiesa.

«Sueño con llenar estadios de fútbol»

«Sueño con llenar estadios de fútbol, como la Romareda, con gente aprendiendo inglés. El método es distinto. Mi máxima: cuánta más gente, mejor. Todo lo contrario a los métodos tradicionales. ¿Por qué? Porque la dinámica de Plan Brain es distinta. La gente crea una energía de motivación, de compañerismo y de diversión que hace que fluya mejor y de forma más acelerada el aprendizaje», explica.

«Lo primero de todo es no sentir vergüenza de lo que podrán pensar los demás. El bloqueo hace que nuestro cerebro no sea capaz de pensar, y que se centre sólo en lo malo, en los defectos. Hay que desbloquear el cerebro para ser capaz de aprender. Es cuestión de cambiar el chip», defiende.

Piensa en Plan Brain: «No tengas miedo»

Según este coach aragonés, los informes PISA de los últimos años demuestran que «el método de aprendizaje no es eficiente». «No hay personas buenas o malas en inglés o en francés. Todos somos capaces, nuestro cerebro es parlante. Debemos de dejar sentirnos juzgados. ¡No tengas miedo a equivocarte!», reflexiona.

«¿Qué sucede? Si piensas que no lo vas a lograr, tu cerebro va a trabajar en aquello que estás pensando, es decir en que no puedes. Tú mismo te estás quitando muchísimas opciones de conseguirlo. Por eso, el curso combina tres ecuaciones que lo cambian todo: coaching, método de inglés y energía humana».

El modelo de negocio: España y América

Ismael Longás ha inventado también un modelo de negocio disruptivo. «Desde el principio tenía claro que no quería montar una academia de inglés al uso. Yo creo los grupos de cada evento, que duran 20 días. En unos meses, estaré dando cursos de Plan Brain en Zaragoza, Madrid, Barcelona, y a mitad de año viajaré a América. Estamos cerrando eventos en México y en Estados Unidos. Es realmente apasionante, muy emocionante».

«Yo soy el propio ejemplo de lo que digo. Yo no era bueno en inglés. De hecho, me quedé sin ir de intercambio en el instituto, porque mi nota no llegaba. Lo mismo en francés, no sabía hablar. Todo cambió, cuando logré aprender francés en dos semanas en Navidades, aplicando mi método. Tenía que ir a Francia, y necesitaba hablar. Lo logré. Es más, conseguí mi primer trabajo gracias a ello. Por eso lo estoy haciendo ahora con inglés. A mí me cambió la vida», concluye.