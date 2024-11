Clara Arpa, premiada como mejor directivo de Aragón: «Damos más de 60.000 comidas calientes en Valencia»

Clara Arpa es una mujer que se sale de la norma. Su profunda mirada de ojos azules y su sonrisa cautivadora irradian una energía fuera de lo común. Esta mujer emprendedora, madre de tres hijos, es directiva de la empresa familiar Arpa, una compañía aragonesa de las más importantes del mundo especializada en equipos móviles de campaña para conflictos y desastres naturales.

Desde su sede en la Muela, diseña, fabrica y exporta su producto a todas las partes del mundo. Este mes de octubre, ha sido galardonada como mejor directivo de Aragón, un premio concedido por Adea.

El premio llega en un momento muy especial. Clara Arpa se ha volcado con Valencia. A los tres días de suceder la tragedia, ya estaba sobre el terreno: «Hemos dado más de 60.000 comidas calientes en Valencia desde el día ocho de noviembre». Hasta la zona cero envío sus sistemas de cocina de última generación en colaboración con otras instituciones y empresas para completar el equipamiento y ayudar en las labores de recuperación: «Lanzamos un programa con la ayuda de un cocinero de las Fuerzas Armadas».

OKDIARIO ha tenido la oportunidad de conversar con Clara Arpa para conocer las claves de su exitosa dirección. Su familia es la única en España que cuenta con dos medallas al Mérito Militar, otorgadas a su padre, Antonio, el fundador de la empresa, y a ella.

Antonio Arpa fue un inventor que desarrolló un hornillo que conquistó al Ejército español por su residencia en altas altitudes y, con él, empezó la historia legendaria de esta compañía, tomando las riendas Clara, décadas después.

A ella le gusta definir a su empresa como «una start up anual», dado que la dedicación que su equipo acomete en investigación e innovación es absoluta y realmente impresionante. De hecho, Arpa forma parte del primer proyecto de hidrogenera verde, en colaboración con Zoilo Ríos y el CSIC.

Clara Arpa: «Tienes que trabajar duro»

Clara Arpa reconoce que si un profesional quiere pasar la raya de lo común «debe trabajar duro»: «Tienes que estar dispuesto a quedarte más horas». «Yo no conozco la pereza de despertarme y no querer ir a trabajar. A mí me apasiona mi trabajo. sa es la clave. Sólo siento pereza cuando me tengo que enfrentar a un tema que no me gusta o repetitivo».

La aragonesa es miembro ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que preside en España. Además, forma parte de la junta directiva de la CEOE: «La responsabilidad sí que pesa. Uno quiere no hacer el ridículo, debe conocer los temas. A veces te preguntas, ¿qué hago aquí? Al final te lo tienes que creer, porque realmente la gente le interesa tu punto de vista y tu enfoque de la experiencia en la pequeña y mediana empresa».

«Otra de las claves es rodearte de un buen equipo. A mí me gusta estar con personas mejor que yo. Aplico la máxima de Baltasar Gracián, de inteligencias auxiliares. Esto te permite que las decisiones se puedan acometer con flexibilidad y rapidez», explica.

Su máxima: la responsabilidad

Para esta directiva su máxima es la responsabilidad: «Para mí es muy importante hacerlo lo mejor posible, que lo que hagas funcione. Nuestros clientes se mueven en un entorno complicado, y nosotros tenemos que facilitarles la vida».

«Ahora bien, conseguir la perfección es imposible. Yo, de hecho, digo que lo perfecto está reñido con lo bueno. Más vale que hagas el 50% de algo, que esperes a hacerlo perfecto el 100%, porque entonces nunca lo harás», añade.

Agenda analógica

Clara Arpa tiene un método de organización infalible que anima a ponerlo en práctica: «Yo uso agenda con lapicero y goma; y libretas, donde apunto las reuniones, los viajes, y anoto en ellas todo. Para mí es fundamental. Cuando escribo, fijo los pensamientos. Me da seguridad y, a la larga, es muy útil porque puedo consultar días concretos de mucho tiempo atrás. Para mí la agenda digital del móvil no es práctica», defiende.

«Vamos a muchos sitios, tenemos muchas responsabilidades. Si quieres llegar bien, necesitas una buena agenda estructurada para poder dar prioridad a lo importante. Nosotros manejamos tres meses de antelación», explica.

«Tienes que estar atento»

Nos explica que la intuición en un directivo «es importante»: «Soy muy analista, y me gusta abordar los temas de distintos puntos de vista para hacerme una idea más global, pero cuando la intuición me dice que no voy bien, estoy bastante más alerta».

Ser mujer, madre y directiva

Con Clara a la cabeza, la compañía Arpa logró ganar el concurso de una licitación para montar hospitales de emergencia para Arabia Saudí, la única en el mundo que lo ha conseguido. Para ella, ser mujer no ha sido un problema, aunque reconoce que el mundo de la empresa «es muy masculinizado».

«Ser directivo conlleva más horas, y a una mujer madre le dificulta la labor porque cuando llegamos a casa todavía tenemos una labor por hacer. Pero te diré que yo ni he tenido ninguna ventaja ni ningún inconveniente por el hecho de ser mujer», reconoce.

«En las Fuerzas Armadas, también es un sector muy masculinizado. La mujer representa un 12% aproximadamente, pero el efecto de la princesa Leonor se está notando», señala. «Pero cuando estás aquí en el entorno, ya no miramos si somos hombres y mujeres. Somos personas profesionales que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible», asevera esta emprendedora que está conquistando, cima a cima, las cumbres más altas de la dirección.