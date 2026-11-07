Cielo muy nuboso en buena parte de la provincia, aunque se espera una disminución a poco nuboso al final del día. Brumas y probables bancos de niebla por la mañana en el este de la ribera del Ebro, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas descenderán en la mitad norte. Viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo claro y ambiente cálido

El cielo se despereza lento, dejando ver un día despejado en Zaragoza. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 17 grados, será una jornada agradable y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. El viento, casi imperceptible, apenas se hará notar, proporcionando un respiro en este inicio de la jornada.

A medida que el sol, tímido al principio, se eleva hasta su cenit, la sensación térmica podría alcanzar los 19 grados, ofreciendo un ambiente cálido y acogedor. La tarde se presentará igual de serena, con un cielo que mantendrá su claridad, mientras la humedad, aunque elevada, no será abrumadora. La luz del día se extenderá hasta pasadas las cinco de la tarde, brindando largas horas para paseos y actividades al aire libre.

Calatayud: cielo gris y lluvias inminentes

El cielo de Calatayud se tiñe de gris y las nubes amenazan con desbordarse, anticipando un día inestable. La brisa, aunque suave al amanecer, comienza a cobrar fuerza, llevando consigo la sensación de que algo se avecina, mientras las primeras gotas podrían hacerse notar antes del mediodía.

La mañana se caracteriza por temperaturas frescas, que apenas alcanzarán los 5 grados y una probabilidad del 25% de lluvias. En contraste, a medida que avanza el día, la intensidad del viento podría superar los 30 km/h, creando un ambiente agobiante por la humedad, que alcanzará registros del 90%. Las temperaturas máximas llegarán a los 19 grados, pero la sensación térmica podría bajar considerablemente. Es recomendable tener a mano un paraguas y no olvidar la bufanda.

Tarazona: cielo entre nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo que alternará entre nubes y claros y temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 17 grados. Las ráfagas de viento serán suaves, creando un ambiente fresco pero agradable. Sin probabilidades de lluvia, se espera que se mantenga la tranquilidad en el ánimo de la jornada.

Una ocasión perfecta para pasear por las calles y disfrutar de un café en alguna terraza, aprovechando la suavidad del tiempo. La luminosidad de la tarde promete ser un cómplice ideal para las actividades diarias, fomentando momentos de relajación y buen ánimo.