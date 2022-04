El otro día el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, echaba en cara al PSOE que únicamente podían lanzar bulos y fake news contra el Gobierno de la Junta de Andalucía porque la realidad es la que se ve en las calles. Y así es. Basta con ver la alegría con el que un grupo de mujeres han recibido este viernes a Moreno Bonilla en Córdoba.

Por supuesto, el presidente andaluz ha querido agradecérselo a las mujeres: «Ir por las calles de Córdoba y que te sorprendan así… Pocas cosas hay que puedan igualar el cariño y la alegría de Andalucía. ¡Muchas gracias!». Y es que cada vez es más habitual ver este tipo de recibimientos a Juanma Moreno, y que basta con comparar con la situación que atraviesa Pedro Sánchez, que no puede pisar las calles españolas sin que un numeroso grupo policial evite que el presidente se lleve los abucheos e insultos que recibe cada vez que da la cara.

Ir por las calles de Córdoba y que te sorprendan así… Pocas cosas hay que puedan igualar el cariño y la alegría de #Andalucía. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/kIwRDWCn1h — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 8, 2022

En Andalucía la cosa es bien distinta, y cada vez que Juanma Moreno sale a la calle es recibido con ovaciones, vítores, aplausos o, como ha sucedido en Córdoba, incluso con canciones.

¿Elecciones?

Moreno asiste este viernes a los actos del Viernes de Dolores, donde ha asegurado que la decisión que tome sobre la fecha para la que convocará elecciones autonómicas depende de «una reflexión que tengo que hacer» y, para ello, tiene que «pensar qué es lo mejor para Andalucía y qué es lo mejor para los andaluces».

«Políticamente –ha señalado–, lo que más me interesa y lo que una parte de mi equipo me recuerda es que, después del verano, puedo inaugurar los grandes proyectos políticos y de infraestructuras que hemos gestionado desde el Gobierno de Andalucía, y muchos de miembros de mi quipo no entienden que, teniendo un buen verano, como vamos a tener, y pudiendo inaugurar el Hospital Militar, el Metro de Málaga y los trenes de la Bahía de Cádiz, pues los dejemos sin inaugurar».