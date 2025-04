Una vecina de Granada encuentra a su hijo robado tras 43 años de búsqueda pero él se niega a verla

Una mujer de 61 años ha logrado localizar a su hijo, ahora con 43 años, que presuntamente fue robado después de dar a luz en un hospital de Irún (Guipúzcoa). La ardua labor de una asociación sevillana consiguió reabrir el caso, archivado por la Justicia y abandonado en un cajón durante décadas.

María del Mar, que es madre de otros dos hijos, ahora vive en Granada. Asegura con rotundidad que le «robaron» a su pequeño. Ella tenía entonces 17 años. Tras un larguísimo periplo que ha condicionado prácticamente toda su vida, María del Mar ha conseguido dar con él, pero no quiere escucharla. Al menos por ahora.

«Siempre sospeché que mi hijo estaba vivo. Había tirado la toalla porque no sabía a dónde acudir, todos me cerraban las puertas. Ahora no pierdo la esperanza, él tiene que saber la verdad. Quiero que me dé una oportunidad, que escuche mi versión y que luego decida», ha relatado emocionada a Efe.

La abuela del bebé, principal sospechosa

María del Mar dio a luz el 28 de octubre de 1981, siendo aún menor de edad. Estuvo aislada y encerrada en el centro hospitalario, donde su propia madre le aseguró que su bebé había nacido muerto y con malformaciones. No obstante, una enfermera le había dicho que su hijo estaba en buenas manos.

Esta contradicción entre ambas versiones le provocó una profunda incertidumbre que ha arrastrado durante toda su vida, y esa duda ha sido el motor que ha alimentado la búsqueda de su hijo.

Tras varios años y múltiples denuncias archivadas, creció la sospecha de que la propia madre de María del Mar pudo estar implicada en la desaparición del bebé. Se encontró muchas puertas cerradas hasta que en 2012, tras ver casos similares al suyo en televisión, se decidió por fin a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Guipúzcoa.

Después de años de diligencias e investigaciones, la situación dio un giro en 2021, cuando María del Mar se puso en contacto con la asociación Sevilla Bebés Robados, cuya ardua labor le permitió, por fin, encontrar a su hijo biológico hace dos años.

Con ayuda legal, el colectivo aportó nuevas pruebas que permitieron reabrir la causa. Siguiendo esta nueva hipótesis, un juzgado de Irún anuló el archivo provisional y tomó nuevas declaraciones a la madre y a la hermana de la denunciante, según detalla La Voz del Sur.

«Mi hijo no quiere saber nada»

El proceso judicial sigue abierto para depurar posibles responsabilidades por el comportamiento de la madre adoptiva, la madre de María del Mar y cualquier otra persona que pudiera tener implicación en los hechos. El problema es que ahora, 43 años después, el hijo no quiere establecer contacto con su madre ni posibilitar un reencuentro.

«Gracias a Dios hemos dado con una juez que me ha creído. Por desgracia, mi hijo no quiere saber nada, pero no voy a parar hasta conseguirlo. No le quiero destruir la vida, su vida ya la tiene hecha, pero por lo menos que sepa la verdad, que es mi verdad», cuenta a Efe.

«Ha sido una situación terrible. El hijo de María del Mar está identificado, localizado y se le ha ofrecido personarse en el procedimiento pero ha desechado esa posibilidad. Fue vendido a una persona, que lo acogió y lo adoptó», ha indicado el abogado de la mujer, Juan de Dios Ramírez, en declaraciones a Efe.

Carmen Lorente, presidenta de la asociación Sevilla Bebés Robados, ha explicado que, tras conocer la historia de María del Mar, se volcaron en este caso: «Está desolada, rota, partida. Son muchos años de búsqueda y de dolor. Vino a nosotros desesperada porque no encontraba ayuda por ningún lado», ha apuntado a la citada agencia.

La representante de esta asociación ha querido desmontar la idea de que la gran mayoría de casos de bebés robados se remontan al franquismo. Según señala, muchos de estos delitos se produjeron ya en democracia, como éste de 1981, y algunos progenitores están muriendo sin saber qué pasó. «Es muy penoso pensar que muchas madres se marcharán sin saber dónde están sus hijos. La Justicia está para ayudar, y debería ayudarnos más cuando se les aportan datos concretos como nombres y apellidos. Tienen que mirar cada caso, porque cada caso es especial», ha zanjado.