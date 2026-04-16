Retiran la custodia de cinco menores a una madre en Sevilla por «insalubridad extrema» en el hogar y tráfico de drogas

La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) ha procedido a la retirada de cinco menores de su unidad familiar en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos, después de comprobar que vivían junto a su madre en un entorno descrito como de «insalubridad extrema», que el domicilio era utilizado como un presunto punto de venta de drogas y que los niños presentaban absentismo escolar, una situación calificada por los profesionales como de «grave riesgo y desprotección».

Los menores, con edades comprendidas entre 1 y 14 años, residían con su madre en una vivienda en condiciones muy precarias, conocida en la zona por su supuesta actividad de tráfico de estupefacientes. Además, los tres hermanos de mayor edad acumulaban expedientes por absentismo escolar.

Pese a las advertencias de los servicios sociales, la madre no habría tomado medidas para mejorar la situación de los menores, lo que habría contribuido a empeorar el caso. Según la investigación, incluso habría ocultado a los niños para dificultar la intervención de las autoridades, lo que obligó a solicitar una autorización judicial para poder acceder al domicilio.

La madre cuenta con antecedentes policiales y judiciales, mientras que el padre, también con historial previo, se encontraba en busca y captura en el momento de los hechos.

Debido a la gravedad de la situación, la UPA organizó un dispositivo especial de actuación en el que participaron agentes de Aprome. La intervención en la vivienda y la retirada de los menores se llevó a cabo sin incidentes el pasado 30 de marzo. Los cinco hermanos han quedado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores.