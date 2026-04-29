El PSOE de Ceuta pide dar al imán de la mezquita de la M-30 la Medalla de la Autonomía 2026

El PSOE de Ceuta ha propuesto este miércoles al imán Adil Mohamed Hachmi, responsable del Centro Cultural Islámico de Madrid, la mezquita de la M-30, para recibir la Medalla de la Autonomía 2026. La candidatura contrasta con la del PP, que ha planteado conceder esta distinción al Equipo de Cuidados Paliativos de Ceuta por sus más de dos décadas de labor asistencial.

Los socialistas ceutíes han presentado oficialmente la propuesta de Hachmi y han defendido que el reconocimiento busca destacar su labor en la divulgación y defensa de la integración y la convivencia en la sociedad española. También subrayan su papel como mediador en conflictos comunitarios.

La elección del PSOE llama la atención por el perfil del candidato, un imán con una posición relevante dentro de la comunidad islámica española, al frente desde 2021 del Centro Cultural Islámico de Madrid, conocido popularmente como la mezquita de la M-30, considerada la comunidad islámica más numerosa de España.

Nacido en Ceuta en 1987, Adil Mohamed Hachmi estudió en el CP Severo Ochoa y en el IES Abyla. En el ámbito religioso, según el PSOE, cuenta con formación en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí, donde profundizó en jurisprudencia islámica, teología y lengua árabe.

Más allá de su faceta espiritual, los socialistas destacan también su perfil ejecutivo internacional. Hachmi cuenta con un MBA por la EUDE Business School y ha completado programas de alta dirección en instituciones como Wharton School, Cambridge y el MIT.

Desde su responsabilidad en la mezquita de la M-30, Hachmi dirige oraciones y sermones, conocidos como jutbas, y ejerce representación institucional. Además, participa en debates públicos sobre asuntos sociales e integración, una trayectoria que el PSOE presenta como aval para optar a una de las distinciones más importantes de la ciudad.

La propuesta socialista también pone en valor otros aspectos de su biografía. Hachmi sirvió en el Ejército Español como ingeniero de transmisiones, preside la ONG Vida Life Spain, que desarrolla proyectos humanitarios en África, y trabaja como consultor de expansión de negocios y asesor de fondos de inversión en mercados de Oriente Medio y Latinoamérica.

Frente a esta candidatura, el PP de Ceuta ha propuesto para la Medalla de la Autonomía 2026 al Equipo de Cuidados Paliativos de Ceuta, en reconocimiento a su labor asistencial, humana y social durante más de 20 años.

La iniciativa popular ha sido presentada por la portavoz en la Asamblea y vicepresidenta segunda del Gobierno, Kissy Chandiramani, de acuerdo con el Reglamento de Distinciones Honoríficas. El documento del PP destaca el papel de este equipo en la atención a pacientes con enfermedades graves, crónicas avanzadas e incurables, así como en el acompañamiento a sus familias.

El Equipo de Cuidados Paliativos, también conocido como Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria, está formado por profesionales de medicina, enfermería y psicología. Su labor se desarrolla desde una perspectiva multidisciplinar y se refuerza con la colaboración del equipo psicosocial de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El PP sostiene que los cuidados paliativos representan una de las expresiones más elevadas del sistema sanitario, al situar en el centro la dignidad de la persona en la fase final de la vida. Además del tratamiento clínico, este equipo trabaja en el control del dolor, el apoyo emocional, la orientación social y el acompañamiento durante la enfermedad y el duelo.

La propuesta popular subraya que el equipo ha prestado asistencia a numerosos pacientes durante más de dos décadas y se ha consolidado como un recurso imprescindible en la sanidad local. El texto destaca su profesionalidad, dedicación, entrega y vocación en contextos de especial fragilidad.

En próximas fechas está previsto que se convoque la Comisión de Valoración, presidida por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán. Este órgano analizará las candidaturas presentadas por los grupos políticos de la Asamblea y elevará su dictamen al presidente de la Ciudad. La concesión definitiva deberá ser aprobada por el Pleno.