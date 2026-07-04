Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuáles son las gasolineras más baratas hoy en las principales ciudades andaluzas
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El primer sábado del mes de julio llega a toda España y son muchos los coches que seguro salen hoy a las carreteras, ya sea de vacaciones o de escapada, también en el caso de Andalucía. Desde el pasado 1 de julio ya no se cuenta además, con la rebaja del IVA para los combustibles sino que hasta septiembre tendremos un descuento progresivo, así que podremos todavía pagar unos céntimos menos aunque ya no serán los 20 céntimos que hemos estado ahorrando desde marzo. En julio la rebaja es de 15 céntimos el litro, en agosto de diez céntimos y en septiembre de cinco de modo que debemos estar preparados para llenar el depósito a un precio más elevado que hace apenas una semana. Resulta entonces más importante que nunca, tener datos actualizados tal y como los recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y os mostramos ahora para las principales ciudades andaluzas.
Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas que tienes para repostar hoy:
Gasolina 95
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,329 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,359 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,359 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,359 €/l.
- Econoil. Alcalá de Guadaíra. Polígono Industrial Cerro Cabeza Hermosa, Autovía A-92, km 7,8. Precio: 1,366 €/l.
- AGLA. Fuentes de Andalucía. Calle Maestro Juan Ruiz, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1,377 €/l.
Gasolina 98
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1,529 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,539 €/l.
- 7267. Camas. Carretera Extremadura, km 28. Precio: 1,555 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,579 €/l.
- AGLA. Puebla de los Infantes. Carretera SE-141, km 11,325. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,594 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,594 €/l.
Diésel
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,395 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,409 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,409 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,409 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,409 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras que vas a encontrar más baratas hoy sábado:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,351 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,379 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,379 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1,379 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,389 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,479 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1,539 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1,569 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,200. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,599 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1,619 €/l.
- BP. Chiclana de la Frontera. Carretera Medina, km 1. Precio: 1,625 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1,629 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,378 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,385 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,385 €/l.
- Radiotaxi. Cádiz. Calle Chiclana, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,399 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,406 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1,409 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Calle Tomás Iriarte, 2. Precio: 1,414 €/l.
- Ballenoil. Sanlúcar de Barrameda. Avenida de El Puerto de Santa María, 53. Precio: 1,414 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives o estás en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para el día de hoy:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,305 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,429 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,439 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1,449 €/l.
- Petromarkt. Benalmádena. Calle Sidra, 4. Precio: 1,449 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,509 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,559 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,559 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Carretera Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1,609 €/l.
- Repsol. Torrox-Costa. Carretera Málaga-Almería, km 282. Precio: 1,615 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1,639 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1,659 €/l.
- BP La Peñita. Alhaurín el Grande. Carretera Comarcal 344, km 72,200. Precio: 1,669 €/l.
Diésel
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,375 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1,429 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,429 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,431 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1,438 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,438 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1,438 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,445 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives o estás en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas que vas a poder encontrar hoy:
Gasolina 95
- RS Petrol. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono Los Pinos, 13. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,385 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,409 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,415 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,418 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140. Precio: 1,499 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,539 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,569 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1,589 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,625 €/l.
- BP Palma del Río. Palma del Río. Polígono Industrial El Garrotal Oeste, Parcela M2, s/n. Precio: 1,625 €/l.
- BP Aeropuerto. Córdoba. Carretera Aeropuerto, km 3,700. Precio: 1,625 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,373 €/l.
- Carrefour. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,409 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,449 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,449 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,450 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1,464 €/l.
- RS Petrol. Peñarroya-Pueblonuevo. Polígono Los Pinos, 13. Precio: 1,469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas que te mostramos, son las gasolineras más baratas que tienes disponibles para hoy sábado:
Gasolina 95
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1,269 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,309 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,319 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,329 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,329 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,329 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,449 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,459 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,499 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (izquierda). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (derecha). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,499 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1,527 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,319 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,319 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1,329 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,349 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera 340, km 342. Precio: 1,360 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,369 €/l.
Ahora ya sabes cuánto te va a costar repostar en las principales ciudades andaluzas pero si quieres consultar precios más adelante, o cualquier otro día, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de gasolineras y buscar tú mismo la zona que te interese y ver resultados en forma de listado como los que hemos visto o también en forma de mapa como el que ahora vemos a modo de ejemplo, de Sevilla.