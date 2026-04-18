Precio de la gasolina hoy 18 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Antes de salir a la carretera o incluso de hacer los desplazamientos habituales del fin de semana, muchos conductores en Andalucía se paran un momento a revisar el precio de la gasolina. No es casualidad si tenemos en cuenta que en cuestión de pocos kilómetros, el coste por litro puede cambiar lo suficiente como para notar la diferencia al llenar el depósito, algo que cada vez más personas tienen en cuenta. Esa comparación previa se ha convertido en un gesto casi automático para quienes buscan ahorrar sin complicarse demasiado. En ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, donde el uso del coche es constante, acertar con la gasolinera adecuada puede marcar la diferencia. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos el precio de la gasolina hoy, sábado 18 de abril, y las opciones más económicas para repostar.

Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Sevilla

Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado 18 de abril:

Gasolina 95

Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,287 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,287 €/l Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,288 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,288 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,329 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,329 €/l Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,369 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,369 €/l Tamoil – Utrera, Ctra. A-394 km 16 – 1,369 €/l

– Utrera, Ctra. A-394 km 16 – 1,369 €/l Plenergy – Sevilla, Travesía Su Eminencia, 2 – 1,369 €/l

– Sevilla, Travesía Su Eminencia, 2 – 1,369 €/l Petroprix – Calonge, C/ Metalurgia – 1,379 €/l

– Calonge, C/ Metalurgia – 1,379 €/l Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,379 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,549 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,549 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,589 €/l

– Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,589 €/l Galp – Sevilla, C/ Antonio Peña y López, 5 – 1,589 €/l

– Sevilla, C/ Antonio Peña y López, 5 – 1,589 €/l Galp – Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,589 €/l

– Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,589 €/l Shell – San José de la Rinconada, km 10 – 1,599 €/l

– San José de la Rinconada, km 10 – 1,599 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,604 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,604 €/l Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l

– Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l Shell – Gelves, Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,609 €/l

– Gelves, Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,609 €/l Shell – Osuna, A-92 km 89 – 1,609 €/l

Diésel

Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,577 €/l

– Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,577 €/l Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,578 €/l

– Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,578 €/l Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l Moeve – Puebla del Río, Finca El Reboso – 1,590 €/l

– Puebla del Río, Finca El Reboso – 1,590 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,619 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,619 €/l Tamoil – Utrera, Ctra. A-394 km 16 – 1,679 €/l

– Utrera, Ctra. A-394 km 16 – 1,679 €/l Petroprix – Calonge, C/ Metalurgia – 1,687 €/l

– Calonge, C/ Metalurgia – 1,687 €/l Plenergy – Lebrija, Av. José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l

– Lebrija, Av. José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,687 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Málaga

Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,392 €/l

– Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,392 €/l S.Coop. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas, 35 – 1,407 €/l

– Mollina, Av. de las Américas, 35 – 1,407 €/l Petroprix – Antequera, Residencia de la Vega, 1 – 1,445 €/l

– Antequera, Residencia de la Vega, 1 – 1,445 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,447 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,447 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,447 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,447 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,447 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,447 €/l Plenergy – Torremolinos, C/ Cañada de los Cardos – 1,447 €/l

– Torremolinos, C/ Cañada de los Cardos – 1,447 €/l Ballenoil – Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,447 €/l

– Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,447 €/l Madese – Arroyo de la Miel, Av. Tivoli, 19 – 1,448 €/l

– Arroyo de la Miel, Av. Tivoli, 19 – 1,448 €/l Ballenoil – Estepona, Arroyo Enmedio E4 – 1,449 €/l

Gasolina 98

Sin rótulo – Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l

– Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l Shell – Málaga, Av. Velázquez – 1,619 €/l

– Málaga, Av. Velázquez – 1,619 €/l Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,639 €/l

– Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,639 €/l Moeve – San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,649 €/l

– San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,649 €/l Moeve – Marbella, N-340A km 182,5 – 1,649 €/l

– Marbella, N-340A km 182,5 – 1,649 €/l Moeve – Marbella, Av. Severo Ochoa, 55 – 1,649 €/l

– Marbella, Av. Severo Ochoa, 55 – 1,649 €/l Moeve – Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,649 €/l

– Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,649 €/l Galp – Málaga, C/ Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l

– Málaga, C/ Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l Moeve – San Pedro de Alcántara, C/ Helsinki – 1,649 €/l

– San Pedro de Alcántara, C/ Helsinki – 1,649 €/l Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,654 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,668 €/l

– Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,668 €/l S.Coop. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas – 1,714 €/l

– Mollina, Av. de las Américas – 1,714 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,725 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,725 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,725 €/l

– Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,725 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,725 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,725 €/l Agla – Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l

– Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l Plenergy – Cerralba, Ctra. de Cerralba km 5 – 1,729 €/l

– Cerralba, Ctra. de Cerralba km 5 – 1,729 €/l Petroprix – San Pedro de Alcántara, Carril de Picaza – 1,735 €/l

– San Pedro de Alcántara, Carril de Picaza – 1,735 €/l Ballenoil – Nueva Andalucía, C/ José María Pemán – 1,735 €/l

– Nueva Andalucía, C/ José María Pemán – 1,735 €/l Ballenoil – San Pedro de Alcántara, C/ Reino Unido – 1,735 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Cádiz

Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy sábado:

Gasolina 95

Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,389 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,389 €/l Petroprix – El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,389 €/l

– El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,389 €/l Petroprix – Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,389 €/l

– Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,389 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l

– El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l Plenergy – Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,389 €/l

– Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,389 €/l Ballenoil – Río San Pedro, Avenida del Perú – 1,389 €/l

– Río San Pedro, Avenida del Perú – 1,389 €/l Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,395 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,395 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,405 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,405 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,405 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,405 €/l Plenergy – La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,405 €/l

Gasolina 98

ES Coloso – La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,555 €/l

– La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,555 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l

– Jerez de la Frontera, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,589 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,589 €/l Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,589 €/l

– Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,589 €/l Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,592 €/l

– Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,592 €/l EasyFuel – Chiclana, Camino del Lobo – 1,599 €/l

– Chiclana, Camino del Lobo – 1,599 €/l Shell – Chiclana, Avenida del Mueble – 1,599 €/l

– Chiclana, Avenida del Mueble – 1,599 €/l Shell – Jerez de la Frontera, Carretera del Calvario – 1,599 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera del Calvario – 1,599 €/l Shell – El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,614 €/l

– El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,614 €/l Cepsa – San Enrique, N-340 km 134 – 1,622 €/l

Diésel

Ballenoil – Rota, Avenida María Auxiliadora, 35 – 1,685 €/l

– Rota, Avenida María Auxiliadora, 35 – 1,685 €/l Ballenoil – Rota, Avenida Libertad, 26 – 1,685 €/l

– Rota, Avenida Libertad, 26 – 1,685 €/l Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,685 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,685 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,689 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,689 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,689 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,689 €/l Ballenoil – Chiclana, Alameda Solano – 1,699 €/l

– Chiclana, Alameda Solano – 1,699 €/l Ballenoil – Arcos de la Frontera, Calle Cruz de las Carreras – 1,699 €/l

– Arcos de la Frontera, Calle Cruz de las Carreras – 1,699 €/l Ballenoil – Chiclana, Avenida de los Descubrimientos – 1,699 €/l

– Chiclana, Avenida de los Descubrimientos – 1,699 €/l Ballenoil – Chiclana, Camino Águila Real – 1,699 €/l

– Chiclana, Camino Águila Real – 1,699 €/l Petroprix – Chiclana, Avenida del Mueble, 28 – 1,699 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Córdoba

A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:

Gasolina 95

Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,375 €/l

– La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,375 €/l Riosol – Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,399 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,399 €/l Petroprix – Córdoba, Av. Esteban de Cabrera, 8 – 1,405 €/l

– Córdoba, Av. Esteban de Cabrera, 8 – 1,405 €/l Ballenoil – Córdoba, Avda. Libia, 34 – 1,409 €/l

– Córdoba, Avda. Libia, 34 – 1,409 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,409 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón – 1,409 €/l Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,409 €/l

– Lucena, Ejido del Valle – 1,409 €/l Ballenoil – Córdoba, Campo de la Verdad – 1,409 €/l

– Córdoba, Campo de la Verdad – 1,409 €/l Plenergy – Puente Genil, Calle La Rambla, 2 – 1,409 €/l

– Puente Genil, Calle La Rambla, 2 – 1,409 €/l Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,409 €/l

– Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,409 €/l Plenergy – Córdoba, Carretera Palma del Río – 1,409 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,495 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,495 €/l Fueling – Lucena, Ronda San Francisco – 1,499 €/l

– Lucena, Ronda San Francisco – 1,499 €/l Repsol – Alcolea, N-IV km 384,8 – 1,545 €/l

– Alcolea, N-IV km 384,8 – 1,545 €/l Mirasierra – Rute, Ctra. Encinas Reales km 0,2 – 1,569 €/l

– Rute, Ctra. Encinas Reales km 0,2 – 1,569 €/l Shell – Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,579 €/l

– Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,579 €/l Shell – Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,589 €/l

– Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,589 €/l Cepsa – Córdoba, Av. del Brillante, 4 – 1,611 €/l

– Córdoba, Av. del Brillante, 4 – 1,611 €/l Q8 – Córdoba, Ctra. Trassierra km 0 – 1,619 €/l

– Córdoba, Ctra. Trassierra km 0 – 1,619 €/l Avia – Aguilar de la Frontera, Calle Ancha – 1,619 €/l

– Aguilar de la Frontera, Calle Ancha – 1,619 €/l E.S. La Milana – Priego de Córdoba, A-339 km 24 – 1,627 €/l

Diésel

Riosol – Castro del Río, Ronda Norte – 1,689 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte – 1,689 €/l Cooperativa – Benamejí, Av. de la Venta, 3 – 1,695 €/l

– Benamejí, Av. de la Venta, 3 – 1,695 €/l F. del Moral – Rute, Av. Blas Infante – 1,695 €/l

– Rute, Av. Blas Infante – 1,695 €/l Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,705 €/l

– La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,705 €/l Cepsa – La Rambla, Carrera Baja, 6 – 1,706 €/l

– La Rambla, Carrera Baja, 6 – 1,706 €/l Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana, 83 – 1,714 €/l

– Palma del Río, Av. Santa Ana, 83 – 1,714 €/l Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,719 €/l

– Lucena, Ejido del Valle – 1,719 €/l Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago – 1,719 €/l

– Lucena, Calle Concha Lago – 1,719 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,719 €/l

– Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,719 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,721 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Granada

Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado 18 de abril:

Gasolina 95

Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,449 €/l

– Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,449 €/l Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,449 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,449 €/l Easygas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,459 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,459 €/l Minioil – Ogíjares, Calle León, 36 – 1,459 €/l

– Ogíjares, Calle León, 36 – 1,459 €/l ASC Carburantes – Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,459 €/l

– Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,459 €/l E.S. El Molino – Alhendín, Camino Cementerio, 12 – 1,459 €/l

– Alhendín, Camino Cementerio, 12 – 1,459 €/l Puerta Guadix 292 – Guadix, A-92 km 292,5 – 1,469 €/l

– Guadix, A-92 km 292,5 – 1,469 €/l E.S. El Molino Atarfe – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,469 €/l

– Albolote, Calle Baza, 328 – 1,469 €/l Petroprix – Chauchina, Av. Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l

Gasolina 98

A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l

– Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo (Crta. Jaén km 88) – 1,599 €/l

– Granada, C.C. Alcampo (Crta. Jaén km 88) – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 (lado derecho) – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 (lado derecho) – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l

– Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l Shell – Churriana de la Vega, Crta. Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l

– Churriana de la Vega, Crta. Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l

– Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l

– Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l AM97 Plus – Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,599 €/l

– Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,599 €/l Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,619 €/l

– Motril, Av. Salobreña – 1,619 €/l Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,729 €/l

– Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,729 €/l GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,729 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,729 €/l Easygas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,739 €/l

– Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,739 €/l E.S. El Molino Atarfe – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,739 €/l

– Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,739 €/l Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,739 €/l

– Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,739 €/l Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,739 €/l

– Atarfe, N-432 km 427 – 1,739 €/l El Grupo SCA – Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros – 1,743 €/l

– Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros – 1,743 €/l Petroprix – Salobreña, Polígono La Gasolinera, 51 – 1,749 €/l

– Salobreña, Polígono La Gasolinera, 51 – 1,749 €/l SAT La Caña – Puntalón, Ctra. Vieja de Carchuna – 1,750 €/l

Mapa de Geoportal para conocer las gasolineras más baratas

Como ocurre cada día, los precios del combustible pueden variar en función de la ubicación y del tipo de estación de servicio, por lo que dedicar unos minutos a consultar la información actualizada puede ayudarte a ahorrar sin cambiar tus rutas habituales. Para ello, puedes utilizar la herramienta oficial del Ministerio de Transición Ecológica, que permite acceder a todos los datos en tiempo real. En el Geoportal de gasolineras puedes filtrar por provincia, municipio o tipo de carburante y ver tanto el listado completo como un mapa interactivo (como este que te dejamos de Cádiz a modo de ejemplo), lo que resulta especialmente útil para planificar dónde repostar antes de salir de casa: