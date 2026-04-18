Precio de la gasolina hoy 18 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Descubre los precios de la gasolina hoy sábado y dónde es más barato repostar
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Antes de salir a la carretera o incluso de hacer los desplazamientos habituales del fin de semana, muchos conductores en Andalucía se paran un momento a revisar el precio de la gasolina. No es casualidad si tenemos en cuenta que en cuestión de pocos kilómetros, el coste por litro puede cambiar lo suficiente como para notar la diferencia al llenar el depósito, algo que cada vez más personas tienen en cuenta. Esa comparación previa se ha convertido en un gesto casi automático para quienes buscan ahorrar sin complicarse demasiado. En ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, donde el uso del coche es constante, acertar con la gasolinera adecuada puede marcar la diferencia. De este modo, y con los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos el precio de la gasolina hoy, sábado 18 de abril, y las opciones más económicas para repostar.
Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Sevilla
Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy sábado 18 de abril:
Gasolina 95
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,287 €/l
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,288 €/l
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l
- Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,329 €/l
- Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,369 €/l
- Tamoil – Utrera, Ctra. A-394 km 16 – 1,369 €/l
- Plenergy – Sevilla, Travesía Su Eminencia, 2 – 1,369 €/l
- Petroprix – Calonge, C/ Metalurgia – 1,379 €/l
- Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,379 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l
- Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,549 €/l
- Galp – Alcalá de Guadaíra, A-92 km 4 – 1,589 €/l
- Galp – Sevilla, C/ Antonio Peña y López, 5 – 1,589 €/l
- Galp – Sevilla, Av. Andalucía, 44 – 1,589 €/l
- Shell – San José de la Rinconada, km 10 – 1,599 €/l
- Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,604 €/l
- Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l
- Shell – Gelves, Autovía Sevilla-Coria km 6 – 1,609 €/l
- Shell – Osuna, A-92 km 89 – 1,609 €/l
Diésel
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara, 2 – 1,577 €/l
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,578 €/l
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l
- Moeve – Puebla del Río, Finca El Reboso – 1,590 €/l
- Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,619 €/l
- Tamoil – Utrera, Ctra. A-394 km 16 – 1,679 €/l
- Petroprix – Calonge, C/ Metalurgia – 1,687 €/l
- Plenergy – Lebrija, Av. José María Tomassetti, 5 – 1,687 €/l
- Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,687 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Málaga
Para quienes viven en Málaga, estos son los lugares donde te va a resultar más barato repostar:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,392 €/l
- S.Coop. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas, 35 – 1,407 €/l
- Petroprix – Antequera, Residencia de la Vega, 1 – 1,445 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,447 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán, 25 – 1,447 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,447 €/l
- Plenergy – Torremolinos, C/ Cañada de los Cardos – 1,447 €/l
- Ballenoil – Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,447 €/l
- Madese – Arroyo de la Miel, Av. Tivoli, 19 – 1,448 €/l
- Ballenoil – Estepona, Arroyo Enmedio E4 – 1,449 €/l
Gasolina 98
- Sin rótulo – Marbella, C/ Aluminio – 1,599 €/l
- Shell – Málaga, Av. Velázquez – 1,619 €/l
- Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,639 €/l
- Moeve – San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,649 €/l
- Moeve – Marbella, N-340A km 182,5 – 1,649 €/l
- Moeve – Marbella, Av. Severo Ochoa, 55 – 1,649 €/l
- Moeve – Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,649 €/l
- Galp – Málaga, C/ Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l
- Moeve – San Pedro de Alcántara, C/ Helsinki – 1,649 €/l
- Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,654 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,668 €/l
- S.Coop. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Av. de las Américas – 1,714 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Santo Tomás – 1,725 €/l
- Ballenoil – Arroyo de la Miel, C/ Pacharán – 1,725 €/l
- Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,725 €/l
- Agla – Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,729 €/l
- Plenergy – Cerralba, Ctra. de Cerralba km 5 – 1,729 €/l
- Petroprix – San Pedro de Alcántara, Carril de Picaza – 1,735 €/l
- Ballenoil – Nueva Andalucía, C/ José María Pemán – 1,735 €/l
- Ballenoil – San Pedro de Alcántara, C/ Reino Unido – 1,735 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Cádiz
Estas son las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Cádiz hoy sábado:
Gasolina 95
- Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,389 €/l
- Petroprix – El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,389 €/l
- Petroprix – Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,389 €/l
- GM Oil – El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l
- Plenergy – Villamartín, Avenida de Arcos, 60 – 1,389 €/l
- Ballenoil – Río San Pedro, Avenida del Perú – 1,389 €/l
- Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,395 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,405 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,405 €/l
- Plenergy – La Línea de la Concepción, Calle Perdiz, 1 – 1,405 €/l
Gasolina 98
- ES Coloso – La Línea de la Concepción, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,555 €/l
- Alcampo – Jerez de la Frontera, Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,556 €/l
- Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,589 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,589 €/l
- Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,592 €/l
- EasyFuel – Chiclana, Camino del Lobo – 1,599 €/l
- Shell – Chiclana, Avenida del Mueble – 1,599 €/l
- Shell – Jerez de la Frontera, Carretera del Calvario – 1,599 €/l
- Shell – El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,614 €/l
- Cepsa – San Enrique, N-340 km 134 – 1,622 €/l
Diésel
- Ballenoil – Rota, Avenida María Auxiliadora, 35 – 1,685 €/l
- Ballenoil – Rota, Avenida Libertad, 26 – 1,685 €/l
- Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,685 €/l
- Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,689 €/l
- Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,689 €/l
- Ballenoil – Chiclana, Alameda Solano – 1,699 €/l
- Ballenoil – Arcos de la Frontera, Calle Cruz de las Carreras – 1,699 €/l
- Ballenoil – Chiclana, Avenida de los Descubrimientos – 1,699 €/l
- Ballenoil – Chiclana, Camino Águila Real – 1,699 €/l
- Petroprix – Chiclana, Avenida del Mueble, 28 – 1,699 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Córdoba
A continuación, las gasolineras y estaciones más económicas para repostar en Córdoba hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,375 €/l
- Riosol – Castro del Río, Ronda Norte, S/N – 1,399 €/l
- Petroprix – Córdoba, Av. Esteban de Cabrera, 8 – 1,405 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Avda. Libia, 34 – 1,409 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,409 €/l
- Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,409 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Campo de la Verdad – 1,409 €/l
- Plenergy – Puente Genil, Calle La Rambla, 2 – 1,409 €/l
- Plenergy – Córdoba, Calle Lapislázuli, 10 – 1,409 €/l
- Plenergy – Córdoba, Carretera Palma del Río – 1,409 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil, 9 – 1,495 €/l
- Fueling – Lucena, Ronda San Francisco – 1,499 €/l
- Repsol – Alcolea, N-IV km 384,8 – 1,545 €/l
- Mirasierra – Rute, Ctra. Encinas Reales km 0,2 – 1,569 €/l
- Shell – Lucena, Ctra. de Cabra, 31 – 1,579 €/l
- Shell – Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,589 €/l
- Cepsa – Córdoba, Av. del Brillante, 4 – 1,611 €/l
- Q8 – Córdoba, Ctra. Trassierra km 0 – 1,619 €/l
- Avia – Aguilar de la Frontera, Calle Ancha – 1,619 €/l
- E.S. La Milana – Priego de Córdoba, A-339 km 24 – 1,627 €/l
Diésel
- Riosol – Castro del Río, Ronda Norte – 1,689 €/l
- Cooperativa – Benamejí, Av. de la Venta, 3 – 1,695 €/l
- F. del Moral – Rute, Av. Blas Infante – 1,695 €/l
- Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,705 €/l
- Cepsa – La Rambla, Carrera Baja, 6 – 1,706 €/l
- Ballenoil – Palma del Río, Av. Santa Ana, 83 – 1,714 €/l
- Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,719 €/l
- Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago – 1,719 €/l
- Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,719 €/l
- Almazaras de la Subbética – Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,721 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de abril en Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado 18 de abril:
Gasolina 95
- Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,449 €/l
- Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,449 €/l
- Easygas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,459 €/l
- Minioil – Ogíjares, Calle León, 36 – 1,459 €/l
- ASC Carburantes – Ogíjares, Av. Madrid, 169 – 1,459 €/l
- E.S. El Molino – Alhendín, Camino Cementerio, 12 – 1,459 €/l
- Puerta Guadix 292 – Guadix, A-92 km 292,5 – 1,469 €/l
- E.S. El Molino Atarfe – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l
- Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,469 €/l
- Petroprix – Chauchina, Av. Primero de Mayo, 8 – 1,469 €/l
Gasolina 98
- A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l
- Alcampo – Granada, C.C. Alcampo (Crta. Jaén km 88) – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 (lado derecho) – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla, Ctra. Armilla km 7 – 1,599 €/l
- Shell – Churriana de la Vega, Crta. Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l
- ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l
- AM97 Plus – Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,599 €/l
- Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,599 €/l
Diésel
- Alcampo – Motril, Av. Salobreña – 1,619 €/l
- Petroprix – Motril, Ctra. Almería-Motril km 107 – 1,729 €/l
- GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,729 €/l
- Easygas – Granada, Camino de Ronda, 199 – 1,739 €/l
- E.S. El Molino Atarfe – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,739 €/l
- Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes, 6 – 1,739 €/l
- Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,739 €/l
- El Grupo SCA – Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros – 1,743 €/l
- Petroprix – Salobreña, Polígono La Gasolinera, 51 – 1,749 €/l
- SAT La Caña – Puntalón, Ctra. Vieja de Carchuna – 1,750 €/l
Mapa de Geoportal para conocer las gasolineras más baratas
Como ocurre cada día, los precios del combustible pueden variar en función de la ubicación y del tipo de estación de servicio, por lo que dedicar unos minutos a consultar la información actualizada puede ayudarte a ahorrar sin cambiar tus rutas habituales. Para ello, puedes utilizar la herramienta oficial del Ministerio de Transición Ecológica, que permite acceder a todos los datos en tiempo real. En el Geoportal de gasolineras puedes filtrar por provincia, municipio o tipo de carburante y ver tanto el listado completo como un mapa interactivo (como este que te dejamos de Cádiz a modo de ejemplo), lo que resulta especialmente útil para planificar dónde repostar antes de salir de casa: