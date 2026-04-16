Precio de la gasolina hoy 16 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Donde se encuentran las gasolineras más baratas para repostar en el día de hoy
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El precio del combustible sigue siendo uno de los temas más consultados por los conductores, especialmente en un contexto en el que pequeñas variaciones pueden marcar la diferencia a final de mes. Este jueves 16 de abril, quienes se mueven por Andalucía vuelven a mirar con atención dónde repostar más barato, ya que aunque los precios parecen haberse estabilizado, continúan en niveles que invitan a comparar antes de llenar el depósito. En ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, elegir bien la gasolinera puede suponer un ahorro significativo, tanto en trayectos diarios como en desplazamientos más largos. Por eso, revisar los datos actualizados se ha convertido en un hábito cada vez más extendido entre quienes buscan optimizar cada repostaje, así que si deseas estar informado, aquí tienes el precio de la gasolina hoy 16 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 16 de abril en Sevilla
Los sitios donde es más barato repostar hoy en Sevilla con precios que son algo más bajos que en días anteriores, aunque el diésel en algunas zonas parece que sigue por encima de lo que es costumbre.
Gasolina 95
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,289 €/l
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara 2 – 1,289 €/l
- Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco 108 – 1,319 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza La Trianilla – 1,329 €/l
- Ballenoil – Cantillana, C/ Alfareros 11 – 1,349 €/l
- Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,369 €/l
- Pertroprix – Calonge, C/ Metalurgia – 1,387 €/l
- Plenergy – Sevilla, C/ Metalurgia – 1,387 €/l
- E.S. Vistalegre – Utrera, Ctra. Écija-Jerez 11 – 1,397 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l
- Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,589 €/l
- Shell – La Rinconada, km 10 – 1,599 €/l
- Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l
- Galp – Sevilla, C/ Antonio Peña y López – 1,609 €/l
- Galp – Sevilla, Av. Andalucía 44 – 1,609 €/l
- Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela (lado derecho) – 1,614 €/l
- Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,614 €/l
- Cepsa – Sevilla, C/ Gramil – 1,615 €/l
- Cepsa – Sevilla, C/ Escarpia 1 – 1,615 €/l
Diésel
- Family Energy – Utrera, Ctra. A-376 km 2 – 1,579 €/l
- Petrouya – Utrera, Ctra. Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l
- Plenergy – Utrera, C/ Almazara 2 – 1,579 €/l
- Moeve-Arroceros – Puebla del Río – 1,590 €/l
- Gasolinera Utrera – Av. San Juan Bosco 108 – 1,599 €/l
- Ballenoil – Utrera, Plaza La Trianilla – 1,619 €/l
- Plenergy – Lebrija, Av. Tomassetti – 1,687 €/l
- E.S. Atenas – Lebrija, Av. Atenas – 1,695 €/l
- Avia – Lebrija, SE-6300 km 5 – 1,699 €/l
- Pertroprix – Calonge, C/ Metalurgia – 1,705 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de abril en Málaga
Estos son las gasolineras para repostar más económicas si estás en Málaga:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Sra. del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXII – 1,426 €/l
- Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio – 1,449 €/l
- Ballenoil – Estepona, C/ Graham Bell 13 – 1,449 €/l
- Ballenoil – Benalmádena Costa, Urb. La Leala – 1,457 €/l
- Ballenoil – Benalmádena Costa, C/ Pacharán 25 – 1,457 €/l
- Petroprix – Benalmádena Costa, Urb. La Leala 22 – 1,457 €/l
- Plenergy – Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,457 €/l
- Ballenoil – Torremolinos, C/ Antonio Márquez Muñoz 36 – 1,457 €/l
- Madesa-Benamaina – Benalmádena, Av. Tivoli 19 – 1,458 €/l
- Petroprix – Antequera, Residencia de la Vega – 1,459 €/l
Gasolina 98
- Sin marca – Marbella, C/ Aluminio – 1,619 €/l
- Shell – Málaga, Av. Velázquez – 1,639 €/l
- Galp – Málaga, C/ Herman Hesse 5 – 1,649 €/l
- Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,659 €/l
- M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,659 €/l
- Moeve – San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,664 €/l
- Moeve – Marbella, N-340A km 182,5 – 1,664 €/l
- Moeve – Marbella, Av. Severo Ochoa 55 – 1,664 €/l
- Moeve – Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,664 €/l
- Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,664 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Sra. del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,684 €/l
- Agla – Pizarra, Subzona Álora – 1,729 €/l
- Plenergy – Cerralba, Ctra. km 5 – 1,729 €/l
- Agla – Casarabonela, A-357 km 33,2 – 1,738 €/l
- Express – Pizarra, C/ Ingeniero Pablo Esteban Maes – 1,739 €/l
- Agla – Cerralba, km 1 – 1,739 €/l
- Olivarera Trabuco – Villanueva del Trabuco – 1,739 €/l
- Easygas – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,759 €/l
- Dinergia – Alameda, Plaza Constitución – 1,759 €/l
- Gueroil – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,759 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de abril en Cádiz
Para quien vive en Cádiz y desee repostar, estos son los precios más baratos a primera hora de este jueves:
Gasolina 95
- Petroprix – Campamento, C/ Real 56 – 1,405 €/l
- Plenergy – La Línea, C/ Perdiz 1 – 1,405 €/l
- Ballenoil – San Fernando, C/ Ferrocarril 34 – 1,409 €/l
- Ballenoil – San Fernando, N-IV km 680 – 1,409 €/l
- Ballenoil – Chiclana, Alameda Solano – 1,409 €/l
- Plenergy – Chiclana, Av. Descubrimientos 35 – 1,409 €/l
- Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,409 €/l
- Petroprix Chiclana – Av. del Mueble 28 – 1,409 €/l
- Ballenoil – San Fernando, C/ Remachadores 2 – 1,409 €/l
- Petroprix – Jerez, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,409 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,566 €/l
- Shell – Jerez, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l
- ES Coloso – La Línea, Ctra. Comarcal 233 km 5,8 – 1,599 €/l
- Shell – Chiclana, Av. del Mueble – 1,599 €/l
- Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,607 €/l
- Easyfuel – Chiclana, Camino del Lobo – 1,609 €/l
- Shell – La Línea, Av. Ronda Norte – 1,609 €/l
- Shell – Jerez, Ctra. Calvario – 1,614 €/l
- Shell – El Puerto, Polígono La Isleta – 1,624 €/l
- Carrefour – Los Barrios, km 112,9 – 1,629 €/l
Diésel
- Meroil – Puerto Serrano, A-375 km 38,5 – 1,668 €/l
- Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,729 €/l
- Ballenoil – Jerez, Av. Europa – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Av. Sanlúcar – 1,739 €/l
- Ballenoil – Rota, Av. María Auxiliadora – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Av. Fernando Portillo – 1,739 €/l
- Petroprix – Jerez, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,739 €/l
- Ballenoil – Rota, Av. Libertad – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Ctra. Lebrija km 6 – 1,739 €/l
- Ballenoil – Jerez, Av. Medina Sidonia – 1,739 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de abril en Córdoba
Estos son los lugares actualmente para repostar este jueves 16 de abril en Córdoba con precios muy iguales en algunas gasolineras de marca como Ballenoil.
Gasolina 95
- Riosol – Castro del Río, Ronda Norte – 1,399 €/l
- Ballenoil – La Carlota, C/ Ingeniería 14 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Av. Libia 34 – 1,419 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Plaza Colón – 1,419 €/l
- Ballenoil – Córdoba, Av. Campo de la Verdad – 1,419 €/l
- Petroprix – Córdoba, Av. Esteban de Cabrera 8 – 1,419 €/l
- Plenergy – Córdoba, Polígono Ctra. Palma del Río – 1,419 €/l
- Plenergy – Córdoba, C/ Lapislázuli 10 – 1,419 €/l
- Plenergy – Córdoba, Av. de la Torrecilla – 1,419 €/l
- Petroprix – Córdoba, C/ Ingeniero Juan de la Cierva 44 – 1,419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil 9 – 1,495 €/l
- Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,555 €/l
- Mirasierra – Rute, km 0,2 – 1,569 €/l
- Shell – Lucena, Ctra. Cabra 31 – 1,599 €/l
- Shell – Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,609 €/l
- Cepsa – Córdoba, Av. Brillante 4 – 1,616 €/l
- Avia – Aguilar de la Frontera – 1,619 €/l
- La Milana AGLA – Priego de Córdoba – 1,627 €/l
- Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l
- Q8 – Córdoba, Ctra. Trassierra – 1,639 €/l
Diésel
- Cooperativa – Benamejí, Av. de la Venta – 1,662 €/l
- Riosol – Castro del Río, Ronda Norte – 1,689 €/l
- F. del Moral – Rute, Av. Blas Infante – 1,695 €/l
- Cepsa – La Rambla, C/ Carrera Baja 6 – 1,706 €/l
- Almazaras de la Subbética – Carcabuey – 1,721 €/l
- Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,729 €/l
- Plenergy – Lucena, C/ Concha Lago – 1,729 €/l
- Plenergy – Anjarón, C/ Espejo 21 – 1,729 €/l
- La Salud – Carchena, C/ Alfarería 1 – 1,731 €/l
- Cooperativa Lucena – Av. de la Infancia 15 – 1,739 €/l
Precio de la gasolina hoy 16 de abril en Granada
Para quienes estén en Granada, estos son los precios de las gasolineras más baratas hoy, aunque en algunas, vemos que los precios siguen algo elevados.
Gasolina 95
- E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,469 €/l
- Petroprix – Chauchina, Av. Primero de Mayo 8 – 1,469 €/l
- Petroprix – Guadix, Av. Valle del Fardes 6 – 1,469 €/l
- Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,469 €/l
- Alcampo – Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,479 €/l
- Minioil – Cúllar Vega, Av. Andalucía – 1,479 €/l
- Ballenoil – Granada, Camino de Ronda 117 – 1,479 €/l
- Easygas – Granada, Camino de Ronda 199 – 1,479 €/l
- A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,479 €/l
- Minioil – Ogíjares, C/ León 36 – 1,479 €/l
Gasolina 98
- A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l
- Alcampo – Granada, C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88 – 1,599 €/l
- AM97 Plus – Valderrubio, Ctra. Tovares km 1,4 – 1,599 €/l
- Alcampo Motril – Motril, Av. Salobreña – 1,599 €/l
- Shell – Churriana de la Vega, km 2,9 – 1,609 €/l
- E.S. Ogicañas – Ogíjares, C/ Granada 56 – 1,625 €/l
- Cepsa – La Herradura, N-340 km 308 – 1,635 €/l
- Cepsa – Granada, Polígono Almanjáyar – 1,644 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,649 €/l
- ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 (otro margen) – 1,649 €/l
Diésel
- Alcampo Motril – Motril, Av. Salobreña – 1,679 €/l
- Petroprix – Motril, Ctra. Almería km 107 – 1,729 €/l
- GM Oil – Motril, C/ Santo Domingo 23 – 1,729 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I – Atarfe, Polígono SI-9.2 – 1,739 €/l
- Plenergy – Atarfe, N-432 km 427 – 1,739 €/l
- El Grupo SCA – Castell de Ferro – 1,743 €/l
- SAT La Caña – Puntalón – 1,750 €/l
- Easygas – Granada, Camino de Ronda 199 – 1,759 €/l
- Haxx Puerto de Motril – Varadero – 1,759 €/l
- Alcampo – Granada, C.C. Alcampo – 1,769 €/l
Con lo indicado y los listados mostrados, ya puedes hacerte una idea de a cómo está hoy el precio de gasolina y diésel pero si quieres, puedes hacer tu propia consulta a otra hora o día, para actualizar esos datos. Lo mejor, es usar el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica en el que se reportan los precios cada dos por tres. Tienes un ejemplo con los listados vistos o con este mapa, que también aparece, para el que hemos buscado en Cádiz: