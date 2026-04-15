Precio de la gasolina hoy 15 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Con el precio del combustible todavía en niveles elevados, consultar dónde llenar el depósito más barato se ha convertido ya en una práctica habitual para muchos conductores en Andalucía. En este miércoles 15 de abril, las diferencias entre estaciones y gasolineras siguen siendo clave, especialmente en ciudades como Sevilla, Cádiz o Málaga, donde unos céntimos por litro pueden marcar un ahorro importante al llenar el depósito. Cierto es que en los últimos días el mercado parece haberse estabilizado, y que los precios actuales están por debajo de los registrados antes de las últimas subidas, pero de todos modos, viene bien revisar los datos actualizados del Geoportal de Gasolineras ya que en muchas zonas lo que se paga por el litro de combustible es bastante más de lo que se pagaba hace apenas dos meses. A continuación, te mostramos dónde puedes encontrar hoy los precios más bajos.

Precio de la gasolina hoy 15 de abril en Sevilla

Estos son los lugares actualmente para repostar este miércoles 15 de abril si vives, o estás, en Sevilla:

Gasolina 95

Petrouya – Utrera, Carretera Utrera Sevilla km 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Carretera Utrera Sevilla km 1 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,329 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,329 €/l Ballenoil – Cantillana, Calle Alfareros, 11 – 1,349 €/l

– Cantillana, Calle Alfareros, 11 – 1,349 €/l Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,369 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,369 €/l Pertroprix – Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia – 1,387 €/l E.S. Vistalegre – Utrera – 1,397 €/l

– Utrera – 1,397 €/l Ronda Norte – Sevilla, SE30 Nudo Calonge – 1,397 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l

– Sevilla, Ronda del Tamarguillo – 1,479 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,589 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,589 €/l Shell – San José de la Rinconada – 1,599 €/l

– San José de la Rinconada – 1,599 €/l Astigi – Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l

– Écija, A-4 km 450 – 1,609 €/l Galp – Sevilla, Antonio Peña y López – 1,609 €/l

– Sevilla, Antonio Peña y López – 1,609 €/l Galp – Sevilla, Av. Andalucía – 1,609 €/l

– Sevilla, Av. Andalucía – 1,609 €/l Shell – Sevilla, N-IV km 531 – 1,614 €/l

– Sevilla, N-IV km 531 – 1,614 €/l Shell – Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,614 €/l

– Sevilla, Av. Alcalde Luis Uruñuela – 1,614 €/l Carrefour – Camas – 1,619 €/l

– Camas – 1,619 €/l Carrefour – Sevilla, Carretera de Utrera – 1,619 €/l

Diésel

Petrouya – Utrera, Carretera Utrera Sevilla km 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Carretera Utrera Sevilla km 1 – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l Moeve – Puebla del Río – 1,590 €/l

– Puebla del Río – 1,590 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l

– Utrera, Av. San Juan Bosco – 1,599 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,619 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla – 1,619 €/l Plenergy – Lebrija – 1,687 €/l

– Lebrija – 1,687 €/l E.S. Atenas – Lebrija – 1,695 €/l

– Lebrija – 1,695 €/l Avia – Lebrija – 1,699 €/l

– Lebrija – 1,699 €/l Pertroprix – Sevilla, Calle Metalurgia – 1,705 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia – 1,705 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia – 1,705 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de abril en Málaga

Estos son las gasolineras más económicas para repostar hoy en Málaga:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,426 €/l

– Cuevas de San Marcos, Av. Juan XXIII – 1,426 €/l Ballenoil – Estepona, Sector Arroyo Enmedio – 1,449 €/l

– Estepona, Sector Arroyo Enmedio – 1,449 €/l Ballenoil – Estepona, Calle Graham Bell – 1,449 €/l

– Estepona, Calle Graham Bell – 1,449 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), C/ Santo Tomás – 1,457 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), C/ Santo Tomás – 1,457 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,457 €/l

– Arroyo de la Miel, Urb. La Leala – 1,457 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel, Calle Pacharán – 1,457 €/l

– Arroyo de la Miel, Calle Pacharán – 1,457 €/l Plenergy – Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,457 €/l

– Torremolinos, Cañada de los Cardos – 1,457 €/l Ballenoil – Torremolinos, Antonio Márquez Muñoz – 1,457 €/l

– Torremolinos, Antonio Márquez Muñoz – 1,457 €/l Madesa-Benamaina – Benalmádena, Av. Tívoli – 1,458 €/l

– Benalmádena, Av. Tívoli – 1,458 €/l Petroprix – Antequera, Residencia La Vega – 1,459 €/l

Gasolina 98

Sin rótulo – Marbella, Calle Aluminio – 1,619 €/l

– Marbella, Calle Aluminio – 1,619 €/l Shell – Málaga, Avenida Velázquez – 1,639 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez – 1,639 €/l Galp – Málaga, Calle Herman Hesse – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Herman Hesse – 1,649 €/l Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,659 €/l

– Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,659 €/l M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,659 €/l

– Benalmádena, Av. Antonio Machado – 1,659 €/l Moeve – San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,664 €/l

– San Pedro de Alcántara, N-340 km 170,7 – 1,664 €/l Moeve – Marbella, N-340A km 182,5 – 1,664 €/l

– Marbella, N-340A km 182,5 – 1,664 €/l Moeve – Marbella, Av. Severo Ochoa – 1,664 €/l

– Marbella, Av. Severo Ochoa – 1,664 €/l Moeve – Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,664 €/l

– Manilva, AP-7 km 138,5 – 1,664 €/l Shell – Antequera, N-331 km 124 – 1,664 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos – 1,684 €/l

– Cuevas de San Marcos – 1,684 €/l Agla – Pizarra, Subzona a Álora – 1,729 €/l

– Pizarra, Subzona a Álora – 1,729 €/l Plenergy – Cerralba, Carretera de Cerralba – 1,729 €/l

– Cerralba, Carretera de Cerralba – 1,729 €/l Agla – Cerralba, Carretera nº1 – 1,739 €/l

– Cerralba, Carretera nº1 – 1,739 €/l Express – Pizarra, Ingeniero Pablo Esteban Maes – 1,739 €/l

– Pizarra, Ingeniero Pablo Esteban Maes – 1,739 €/l Agla – Casarabonela, A-357 km 33,2 – 1,758 €/l

– Casarabonela, A-357 km 33,2 – 1,758 €/l EasyGas – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,759 €/l

– Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,759 €/l Dinergia – Alameda, Plaza Constitución – 1,759 €/l

– Alameda, Plaza Constitución – 1,759 €/l Gueroil – Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,759 €/l

– Cajiz, A-7 km 264,5 – 1,759 €/l Plenergy – Algarrobo, Calle Talleres – 1,759 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de abril en Cádiz

Para quien vive en Cádiz y quiera repostar, estos son los precios más baratos actualmente:

Gasolina 95

Petroprix – Campamento, Calle Real – 1,405 €/l

– Campamento, Calle Real – 1,405 €/l Plenergy – La Línea, Calle Perdiz – 1,405 €/l

– La Línea, Calle Perdiz – 1,405 €/l Ballenoil – San Fernando, CL Ferrocarril 34 – 1,409 €/l

– San Fernando, CL Ferrocarril 34 – 1,409 €/l Ballenoil – San Fernando, N-IV km 680 – 1,409 €/l

– San Fernando, N-IV km 680 – 1,409 €/l Ballenoil – Chiclana, Alameda Solano – 1,409 €/l

– Chiclana, Alameda Solano – 1,409 €/l Plenergy – Chiclana, Av. Descubrimientos – 1,409 €/l

– Chiclana, Av. Descubrimientos – 1,409 €/l Ballenoil – El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,409 €/l

– El Puerto de Santa María, N-IV km 653,2 – 1,409 €/l Ballenoil – San Fernando, Calle Remachadores – 1,409 €/l

– San Fernando, Calle Remachadores – 1,409 €/l Petroprix – San Fernando, Calle Mecánicos – 1,409 €/l

– San Fernando, Calle Mecánicos – 1,409 €/l Petroprix – Jerez, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,409 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,566 €/l

– Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,566 €/l Shell – Jerez, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l

– Jerez, A-480 km 25,8 – 1,599 €/l ES Coloso – La Línea, CC-233 km 5,8 – 1,599 €/l

– La Línea, CC-233 km 5,8 – 1,599 €/l Shell – Chiclana, Av. del Mueble – 1,599 €/l

– Chiclana, Av. del Mueble – 1,599 €/l Moeve – Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,607 €/l

– Chipiona, A-480 km 24,1 – 1,607 €/l Shell – La Línea, Av. Ronda Norte – 1,609 €/l

– La Línea, Av. Ronda Norte – 1,609 €/l EasyFuel – Chiclana, Camino del Lobo – 1,609 €/l

– Chiclana, Camino del Lobo – 1,609 €/l Shell – Jerez, Carretera del Calvario – 1,614 €/l

– Jerez, Carretera del Calvario – 1,614 €/l Shell – El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,624 €/l

– El Puerto de Santa María, Polígono La Isleta – 1,624 €/l Carrefour – Los Barrios, Cádiz-Málaga km 112,9 – 1,629 €/l

Diésel

Meroil – Puerto Serrano, A-375 km 38,5 – 1,668 €/l

– Puerto Serrano, A-375 km 38,5 – 1,668 €/l Alcampo – Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,729 €/l

– Jerez, Ronda Aurora Boreal – 1,729 €/l Ballenoil – Jerez, Av. Europa – 1,739 €/l

– Jerez, Av. Europa – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Av. Sanlúcar – 1,739 €/l

– Jerez, Av. Sanlúcar – 1,739 €/l Petroprix – Jerez, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,739 €/l

– Jerez, Ctra. Madrid-Cádiz km 15 – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Av. Fernando Portillo – 1,739 €/l

– Jerez, Av. Fernando Portillo – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Ctra. Lebrija km 6 – 1,739 €/l

– Jerez, Ctra. Lebrija km 6 – 1,739 €/l Ballenoil – Jerez, Av. Medina Sidonia – 1,739 €/l

– Jerez, Av. Medina Sidonia – 1,739 €/l Plenergy – Jerez, Circunvalación – 1,739 €/l

– Jerez, Circunvalación – 1,739 €/l Seroil Energy – Jerez, Ctra. Lebrija km 6 – 1,739 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de abril en Córdoba

Estos son los lugares actualmente para repostar este miércoles 15 de abril en Córdoba:

Gasolina 95

Riosol – Castro del Río, Ronda Norte – 1,399 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte – 1,399 €/l Ballenoil – Córdoba, Avda. Libia – 1,419 €/l

– Córdoba, Avda. Libia – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón – 1,419 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón – 1,419 €/l Ballenoil – Córdoba, Campo de la Verdad – 1,419 €/l

– Córdoba, Campo de la Verdad – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Esteban de Cabrera – 1,419 €/l

– Córdoba, Esteban de Cabrera – 1,419 €/l Plenergy – Córdoba, Lapislázuli – 1,419 €/l

– Córdoba, Lapislázuli – 1,419 €/l Plenergy – Córdoba, Polígono Palma del Río – 1,419 €/l

– Córdoba, Polígono Palma del Río – 1,419 €/l Plenergy – Córdoba, Av. de la Torrecilla – 1,419 €/l

– Córdoba, Av. de la Torrecilla – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Ingeniero Juan de la Cierva – 1,419 €/l

– Córdoba, Ingeniero Juan de la Cierva – 1,419 €/l Petroprix – Córdoba, Agrupación Córdoba – 1,419 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,495 €/l

– Lucena, Av. Guardia Civil – 1,495 €/l Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,555 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,555 €/l Mirasierra – Rute, Ctra. Encinas Reales – 1,569 €/l

– Rute, Ctra. Encinas Reales – 1,569 €/l Shell – Lucena, Ctra. de Cabra – 1,599 €/l

– Lucena, Ctra. de Cabra – 1,599 €/l Shell – Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,609 €/l

– Pozoblanco, CO-6411 km 0,3 – 1,609 €/l Cepsa – Córdoba, Av. del Brillante – 1,616 €/l

– Córdoba, Av. del Brillante – 1,616 €/l Avia – Aguilar de la Frontera – 1,619 €/l

– Aguilar de la Frontera – 1,619 €/l E.S. La Milana AGLA – Priego de Córdoba, A-339 km 24 – 1,627 €/l

– Priego de Córdoba, A-339 km 24 – 1,627 €/l Q8 – El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l

– El Arrecife, N-IV km 428 – 1,639 €/l Q8 – Córdoba, Ctra. a Trassierra – 1,639 €/l

Diésel

Cooperativa – Benamejí, Av. de la Venta – 1,662 €/l

– Benamejí, Av. de la Venta – 1,662 €/l Riosol – Castro del Río, Ronda Norte – 1,689 €/l

– Castro del Río, Ronda Norte – 1,689 €/l F. del Moral – Rute, Av. Blas Infante – 1,695 €/l

– Rute, Av. Blas Infante – 1,695 €/l Cepsa – La Rambla, Carrera Baja – 1,706 €/l

– La Rambla, Carrera Baja – 1,706 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,721 €/l

– Carcabuey, A-339 km 17,8 – 1,721 €/l Ballenoil – Lucena, Ejido del Valle – 1,729 €/l

– Lucena, Ejido del Valle – 1,729 €/l Plenergy – Lucena, Concha Lago – 1,729 €/l

– Lucena, Concha Lago – 1,729 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo – 1,729 €/l

– Anjarón, Calle Espejo – 1,729 €/l La Salud – Carchena, Calle Alfarería – 1,731 €/l

– Carchena, Calle Alfarería – 1,731 €/l Enerplus – Lucena, Av. Guardia Civil – 1,739 €/l

Precio de la gasolina hoy 15 de abril en Granada

Si vives en Granada, estos son los precios de las gasolineras más baratas hoy:

Gasolina 95

E.S. San José – Galera, A-330 km 21 – 1,599 €/l

– Galera, A-330 km 21 – 1,599 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,479 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,479 €/l Airport Granada – Santa Fe, Ctra. Aeropuerto – 1,729 €/l

– Santa Fe, Ctra. Aeropuerto – 1,729 €/l Mirador de Poqueira – Pampaneira, GR-421 km 54 – 1,579 €/l

– Pampaneira, GR-421 km 54 – 1,579 €/l Galp – Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,599 €/l

– Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,599 €/l MC – Alomartes, Ctra. Íllora km 7 – 1,659 €/l

– Alomartes, Ctra. Íllora km 7 – 1,659 €/l Repsol – Albuñán, Guadix-Jerez km 6 – 1,585 €/l

– Albuñán, Guadix-Jerez km 6 – 1,585 €/l Minioil – Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,499 €/l

– Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,499 €/l BP Ogiplata – Ogíjares, Ctra. Granada km 2,8 – 1,581 €/l

– Ogíjares, Ctra. Granada km 2,8 – 1,581 €/l Repsol – Motril, Av. Enrique Martín Cuevas – 1,609 €/l

Gasolina 98

E.S. San José – Galera, A-330 km 21 – 1,699 €/l

– Galera, A-330 km 21 – 1,699 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,599 €/l Airport Granada – Santa Fe, Ctra. Aeropuerto – 1,823 €/l

– Santa Fe, Ctra. Aeropuerto – 1,823 €/l Mirador de Poqueira – Pampaneira, GR-421 km 54 – 1,725 €/l

– Pampaneira, GR-421 km 54 – 1,725 €/l Galp – Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,719 €/l

– Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,719 €/l BP Ogiplata – Ogíjares, Ctra. Granada km 2,8 – 1,721 €/l

– Ogíjares, Ctra. Granada km 2,8 – 1,721 €/l Repsol – Motril, Av. Enrique Martín Cuevas – 1,769 €/l

– Motril, Av. Enrique Martín Cuevas – 1,769 €/l Repsol – La Calahorra, N-324 km 238,1 – 1,725 €/l

– La Calahorra, N-324 km 238,1 – 1,725 €/l BP E.S. Alpujarra – Órgiva, C-333 km 16,1 – 1,719 €/l

– Órgiva, C-333 km 16,1 – 1,719 €/l Repsol – Salobreña, Av. Mediterráneo – 1,719 €/l

Diésel

E.S. San José – Galera, A-330 km 21 – 1,919 €/l

– Galera, A-330 km 21 – 1,919 €/l Alcampo – Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,769 €/l

– Granada, Ctra. Jaén km 88 – 1,769 €/l Airport Granada – Santa Fe, Ctra. Aeropuerto – 1,942 €/l

– Santa Fe, Ctra. Aeropuerto – 1,942 €/l Mirador de Poqueira – Pampaneira, GR-421 km 54 – 1,875 €/l

– Pampaneira, GR-421 km 54 – 1,875 €/l Galp – Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,889 €/l

– Huétor-Tájar, A-92 km 200,2 – 1,889 €/l MC – Alomartes, Ctra. Íllora km 7 – 1,919 €/l

– Alomartes, Ctra. Íllora km 7 – 1,919 €/l Repsol – Albuñán, Guadix-Jerez km 6 – 1,925 €/l

– Albuñán, Guadix-Jerez km 6 – 1,925 €/l Minioil – Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,799 €/l

– Otura, Ctra. Otura-Dílar – 1,799 €/l BP Ogiplata – Ogíjares, Ctra. Granada km 2,8 – 1,875 €/l

Geoportal tiene el mapa con el precio de las gasolineras

Ya has visto cuál es el precio para hoy miércoles en las principales ciudades de Andalucía, pero si quieres consultar a otra hora, o día, cuánto te cuesta el litro de gasolina o diésel, te recomendamos la herramienta del Ministerio de Transición Ecológica y que es el Geoportal de Gasolineras que nos permite buscar de forma más ajustada en función de la zona exacta en la que vivamos. Por ejemplo si vives en Málaga, sólo tienes que elegir la ciudad, el tipo de combustible y darle a «buscar» para ver el listado o un mapa como este: