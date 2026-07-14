Precio de la gasolina hoy 14 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina en las principales ciudades andaluzas y donde es más barato repostar
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En este martes de julio, son muchos los conductores que tal vez se preparen para irse de vacaciones. Comienza en nada la segunda quincena del mes y puede que más de uno tenga ahora su periodo vacacional, de modo que es importante estar atento al tráfico y como no, a cuánto va a costar repostar y llenar el depósito y más desde que acabara la rebaja del IVA y hemos pasado a la reducción de sólo 15 céntimos por litro. De este modo, si debes coger el coche y pasar por una estación de servicio o gasolinera, este es el precio para hoy 14 de julio según los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, señalando además las gasolineras más baratas.
Precio de la gasolina hoy 14 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, consultando el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas para hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.319 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.365 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.365 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.367 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.367 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104 km 7. Precio: 1.369 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005 km 10,8. Precio: 1.369 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.369 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza (A-376 km 2). Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.579 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. Precio: 1.624 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique km 1,5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.629 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.329 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.387 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.387 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.395 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas que te dejamos son la gasolineras más baratas para hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV km 653,2. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.379 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.409 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n. Precio: 1.409 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.409 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. C/ Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.419 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.459 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233 km 5,8. Precio: 1.489 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.499 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340 km 94,2. Precio: 1.619 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340 km 107,32. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480 km 25,8. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV km 639,5. Precio: 1.674 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342 km 26,8. Precio: 1.679 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.679 €/l.
Diésel
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija km 6. Precio: 1.415 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.415 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz km 15. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia km 1. Precio: 1.415 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1.415 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas que encontramos para hoy martes:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1.375 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.392 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.428 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.430 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1.439 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1.439 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.439 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1.439 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.448 €/l.
Gasolina 98
- Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama km 1. Precio: 1.619 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.629 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384 km 44. Precio: 1.639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1.639 €/l.
- AGLA. Yunquera. Carretera C/Castillo, A-366 km 1. Precio: 1.647 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín km 54. Precio: 1.655 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. Precio: 1.655 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.660 €/l.
- BP Río Grande. Cártama. Carretera A-357 Campillos-Málaga km 47. Precio: 1.669 €/l.
Diésel
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.411 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203 km 2,2. Precio: 1.425 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.427 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. Precio: 1.429 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.429 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.448 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.379 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1.399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.419 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.419 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339 km 24. Precio: 1.645 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.649 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV km 428. Precio: 1.669 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río km 3,300. Precio: 1.675 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1.389 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.402 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.413 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.414 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1.429 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.439 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.439 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles km 1. Precio: 1.459 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas son las gasolineras más baratas que tienes para repostar:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a) km 0. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340 km 327. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.339 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1.469 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares km 1,4. Precio: 1.469 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote km 4. Precio: 1.469 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.529 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55 km 16. Precio: 1.537 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432 km 429 (margen derecho). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla km 7. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432 km 431. Precio: 1.539 €/l.
Diésel
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a) km 0. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340 km 327. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril km 107. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.339 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.339 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.349 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.349 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.359 €/l.
Con estos listados ya sabes dónde repostar barato este martes 14 de junio, aunque si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y buscar otros municipios y ver resultados con listas como las mostradas o también en forma de mapa tal y como vemos a continuación. Verás que aparecen por territorio y puedes ir ampliando el mapa para dar con la gasolineras más cercana a tu ubicación de forma más rápida.