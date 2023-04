El PDeCAT ha intentado minimizar este martes la polémica generada contra TV3 por sus bochornosas mofas a la Virgen del Rocío, a la Semana Santa y a los andaluces. Según ha señalado el diputado de la formación en la Cámara baja, Genís Boadella, no consideran que exista una «polémica real» tras las críticas sobre la parodia en un ‘gag’ del programa ‘Està passant’ de la cadena pública catalana, y atribuye el revuelo creado al «clima de precampaña electoral».

Según Boadella, este suceso ha permitido a ciertas personas «despuntar en sus campañas electorales» para sus autonomías y municipios «a costa de Cataluña y de la crítica a TV3».

En su intervención, ha explicado que su partido entiende que «la libertad de expresión contempla también la libertad de ofender», y ha mostrado su solidaridad con el director del programa en el que se representó el ‘gag’, Toni Soler, por «la polémica que ha soportado».

Boadella ha explicado que, en su trayectoria, este espacio ha hecho parodias «sobre el Papa, imanes musulmanes y sobre la Moreneta de Monstserrat», por lo que el tema de la Virgen del Rocío «no era un hecho puntual o trascendental» para la polémica que se ha producido en los últimos días.

Toni Soler se cierra las redes

Toni Soler, uno de los dos ‘humoristas’ de TV3 que se mofaron de la Semana Santa, de la Virgen y de los andaluces, se mostró muy valiente para faltar al respeto a Andalucía y a los católicos, pero no lo es tanto para encajar las críticas sobre sus insultos. Tanto es así, que ha decidido cerrarse sus cuentas en redes sociales de modo que nadie pueda decirle nada a no ser que le siga. Es decir, que sólo podrá leer los comentarios de sus amigos, y no de sus críticos.

Soler, con su habitual chulería, respondía hace unos días a través de las redes sociales a la petición del presidente andaluz, Juanma Moreno, de que se disculpara. Su respuesta: «Puedes esperar sentado». Tras la fuerte polémica desatada a raíz de sus mofas en el programa de TV3, Soler se ha mostrado muy activo en sus redes sociales, donde ha compartido comentarios que abogan por decir «no a dar explicaciones todo el rato a los españoles» y donde ha respondido a Juanma Moreno que puede «esperar sentado» a sus disculpas.