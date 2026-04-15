A veces no hace falta cruzar medio mundo o viajar a otro país para encontrarse con una imagen que parece sacada de una película o incluso, de un sueño. Basta con bajar hasta la costa de Cádiz en primavera y mirar alrededor con calma ya que lo que aparece entonces no es lo típico que uno espera ver en una playa, y es que seguro que podemos ver arena, y ese mar inmenso que tanto nos atrae, pero no sólo eso ya que en algunas playas de Cádiz, como ocurre en Italia, las vacas también hacen acto de presencia.

Y quienes viven en Cádiz y visitan playas como las de Tarifa, Barbate o Zahara de los Atunes, ya deben estar acostumbrados, pero los turistas y quienes no son de la zona, se quedan sorprendidos al ver vacas caminando tranquilamente, como si nada. Algo que también ocurre en un lugar de Italia de modo que no te hace falta viajar a este país para admirar este espectáculo con unos animales que siempre asociamos al campo y que ubicados, dentro de una playa, no dejan de ser una estampa curiosa.

Parece Italia pero estas vacas están junto al mar en las playas más bonita de Cádiz

En cuanto llega la primavera, en Barbate, Zahara de los Atunes o Tarifa, las vacas de raza retinta empiezan a moverse con libertad por los pastos cercanos a la costa y, poco a poco, acaban llegando hasta la arena. Y no, no es una escena montada ni algo puntual sino que es del todo habitual. De hecho, quienes viven allí lo ven como algo completamente normal, aunque para el visitante sea todo lo contrario.

El momento en que más llama la atención suele ser cuando se acercan al agua o se tumban directamente sobre la arena. Esa mezcla entre un animal de campo y un paisaje de playa descoloca un poco al principio, pero precisamente ahí está la gracia. Y por otro lado, está la historia de la vaca Paquita, que se hizo viral por acompañar a unos turistas hasta la playa de Bolonia, y que ha terminado de poner el foco en este fenómeno. Desde entonces, hay quien va casi con la idea de encontrársela.

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Italia también tiene su versión (y es muy parecida)

Lo curioso es que esta imagen no es exclusiva de Cádiz. En la isla de Cerdeña, concretamente en la playa de Bèrchida, pasa algo muy parecido. Allí, según recoge la revista Mustique, las vacas también aparecen en primavera paseando por la arena frente al Mediterráneo. El motivo es similar ya que tras las lluvias del invierno, la vegetación crece y el ganado se mueve con libertad por zonas cercanas a la costa, como el golfo de Orosei.

De este modo, el resultado es prácticamente el mismo, con animales pastando cerca de las dunas, descansando en la arena o caminando junto al agua, así que si no te dicen dónde estás, podrías pensar perfectamente que sigues en Cádiz.

El punto más llamativo está en Barbate

Dentro de la costa gaditana, hay un sitio donde esta escena se repite más que en otros: la playa de Pajares, en Barbate donde, a diferencia de otras playas de Cádiz, el entorno se mantiene bastante intacto, en parte porque está dentro de la zona militar de la Sierra del Retín. Eso ha hecho que todo siga más o menos como estaba.De este modo, desde los pastos cercanos, las vacas bajan poco a poco hacia la playa, cruzando dunas hasta llegar a la arena. Y ahí se quedan, a veces durante horas.

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También ocurre en otras playas de la zona

Aunque Pajares es el punto más conocido, no es el único. En Bolonia, en Tarifa, también se dejan ver en determinados momentos, sobre todo cuando hay menos gente. Algo parecido pasa en Zahara de los Atunes, donde el ganado puede acercarse dependiendo de la época y de cómo estén los pastos. No siempre ocurre, pero cuando pasa, la escena se repite.

Eso sí, hay una recomendación básica que conviene tener en cuenta: no acercarse demasiado ni intentar interactuar con ellas. Están acostumbradas a la presencia humana, pero siguen siendo animales en libertad.

En definitiva, lo que durante mucho tiempo ha sido algo cotidiano para los vecinos, ahora se ha convertido en un pequeño reclamo. No es raro ver a gente que va con la idea de encontrar esa imagen concreta. Y tiene sentido ya que no es sólo ver vacas en la playa, sino el conjunto: el silencio, el paisaje, la sensación de que todo va más despacio. Así que al final, la comparación con Italia puede servir como referencia, pero lo cierto es que Cádiz tiene algo propio. No necesita parecerse a ningún otro sitio para sorprender.