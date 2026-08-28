Nubosidad y chubascos en Andalucía hoy, con cambios de tiempo según AEMET

Cielos nubosos en el conjunto del territorio andaluz marcan el pronóstico del día 28 de agosto de 2026. Se prevén chubascos y tormentas, especialmente en la primera mitad del día y en Almería, donde podrían ser localmente fuertes y acompañados de rachas de viento intensas. A medida que avance la tarde, se espera que los cielos se despejen en muchas zonas. Las temperaturas mínimas descenderán o apenas cambiarán, mientras que las máximas mostrarán un descenso notable en el extremo oriental y un ascenso en el resto de la región.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de agosto

Cielo azul y brisa suave en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, donde la jornada del día está marcada por un manto azul claro, ideal para disfrutar de cada rincón de la ciudad. Este 27 de octubre, el viento soplará suave del noreste, contribuyendo a que las temperaturas se mantengan agradables. Al despuntar la luz, el mercurio comenzará en torno a los 16 grados, alcanzando un máximo de 31°C al mediodía. No se espera lluvia, lo que promete una jornada radiante para pasear por las calles históricas.

Ya por la tarde, el calor puede sentirse más intenso debido a la humedad, que alcanzará niveles notables, convirtiendo el ambiente en algo pesado. Sin embargo, la brisa ligera ayudará a hacer más placentera la sensación térmica. Con una puesta de sol programada para las 20:58, los sevillanos podrán disfrutar de largas horas de luz mientras el cielo se tiñe de suaves matices al caer la tarde. El día terminará sin sorpresas, manteniendo la calma en el tiempo, ideal para disfrutar de la vida al aire libre.

CÃ³rdoba: nubes amenazantes y viento fuerte

La mañana en Córdoba se despierta con un aire inusual, cargado de una humedad que presagia cambios. Las nubes grises se agrupan en el horizonte, mientras el viento sopla con fuerza, creando un ambiente que invita a estar alerta. A medida que avanza el día, las condiciones se tornarán más complejas, con lluvia que podrá asomar en cualquier momento.

El contraste es palpable entre la calma matutina y la trepidante tarde. Se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 40 km/h y, aunque la temperatura máxima subirá a 32 °C, la sensación térmica se verá afectada por la humedad, que podría alcanzar el 85%. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier sorpresa que el tiempo nos tenga reservada.

En Huelva, cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo presenta una jornada mayormente estable, con cielo algo nuboso por la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 29 grados. Predominará un ligero viento, lo que puede provocar una sensación térmica agradable, aunque no se descartan algunas ráfagas.

Este ambiente tranquilo resulta ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas. Aprovechar el día con una caminata será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la agradable temperatura.

Día mayormente soleado y fresco en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 19 grados. Con una sensación térmica de 18 grados, la jornada se promete fresca, pero cómoda. A medida que avanza la mañana, los termómetros se elevarán hasta alcanzar los 25 grados, especialmente con la llegada del mediodía. La humedad relativa, que puede llegar hasta el 80%, aportará una sensación de ambiente pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, aunque el viento podría soplar con una intensidad notable, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Con temperaturas máximas de 27 grados, será un día agradable con un total de más de 13 horas de luz, ya que el sol se ocultará a las 20:58. No se espera lluvia, por lo que los gaditanos podrán disfrutar de un día mayormente soleado.

JaÃ©n: día soleado y cálido para disfrutar

La mañana en Jaén se presenta despejada, con temperaturas que rondan los 17 grados y una suave brisa del noreste que promete hacer más agradable el inicio del día. A medida que avance la jornada, el calor se intensificará, alcanzando una temperatura máxima de 29 grados por la tarde, donde el ambiente será cálido y mayormente soleado.

Aprovecha este tiempo radiante para salir y disfrutar del aire libre; una camiseta ligera y gafas de sol serán tus mejores aliados. La sensación térmica también será alta, así que mantente hidratado mientras recorres la ciudad.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que nos invita a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta los 30 grados, dejando atrás la tranquilidad del amanecer para dar paso a una jornada calurosa.

Sin embargo, es recomendable estar atentos, ya que en la tarde se podrán sentir algunas rachas de viento de hasta 30 km/h y la posibilidad de pequeñas precipitaciones es nula. Estén preparados para un ambiente cálido y ventoso al caer la noche, cuando la temperatura descenderá a unos agradables 20 grados.

Granada: cielos nublados y sol brillante

El tiempo en Granada se presenta esta mañana con cielos parcialmente nublados, lo que invita a comenzar el día con una sensación de frescura. Las temperaturas oscilan entre los 14 y 15 grados, creando un ambiente agradable, aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que avanza el día, se espera que el sol brille con fuerza, sin probabilidades de lluvia por la tarde-noche, lo que sugiere un ambiente ideal para disfrutar al aire libre. No olvides llevar contigo ropa ligera y un sombrero si planeas salir, ya que la máxima alcanzará los 14 grados.

AlmerÃ­a: ambiente fresco y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo una atmósfera fresca, con temperaturas que rondan los 19 grados y un cielo cubierto. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25 grados, mientras que se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría añadir un toque de humedad al ambiente.

Hacia la noche, se espera que la probabilidad de lluvias disminuya considerablemente, ofreciendo un respiro a los habitantes. Con rachas de viento suave del sur y una humedad máxima que podría alcanzar el 85%, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir por la tarde, pero quizás sea mejor disfrutar de un paseo bajo el cielo despejado después de las lluvias.