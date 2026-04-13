Muere un niño de 9 años en Sevilla tras ser atropellado cuando iba en patinete: «Ha sido un accidente»

Un niño de 9 años ha muerto este lunes en Sevilla después de permanecer ingresado en estado grave desde el pasado viernes, cuando sufrió un atropello en el barrio de Triana. El siniestro se produjo sobre las 20:45 horas en la calle Lucas Cortés y las primeras pesquisas apuntan a que el menor tropezó con el lateral de un coche en marcha, cayó hacia atrás y se golpeó contra un bordillo.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado este lunes que las primeras investigaciones sobre lo ocurrido apuntan a un «desgraciado accidente». Según ha relatado ante los medios de comunicación, todo indica por ahora que el conductor no habría tenido responsabilidad directa en el origen del suceso, a falta de que concluya la investigación abierta.

«Parece que el conductor no tuvo culpa. El atropello sucedió porque el niño se tropezó con el lateral del coche y, con mala fortuna, cayó sobre un bordillo», ha manifestado el regidor hispalense, que ha insistido en la necesidad de actuar con «prudencia» mientras la Policía Local sigue recabando datos para aclarar por completo las circunstancias del episodio.

Sanz también ha trasladado públicamente su pésame a la familia del menor tras confirmarse su fallecimiento durante la jornada de este lunes. El niño permanecía hospitalizado en estado muy grave en el Virgen del Rocío de Sevilla desde que ocurrió el siniestro.

Los servicios sanitarios tuvieron que intervenir de urgencia en el lugar de los hechos y practicaron al menor maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de su traslado al hospital. El atropello se produjo en torno a las 20:45 horas del pasado viernes en la calle Lucas Cortés, en el barrio sevillano de Triana.

Por otro lado, fuentes cercanas al caso han señalado que el conductor detuvo su marcha en un primer momento al percatarse de lo sucedido. Sin embargo, después abandonó el lugar. Según esas mismas fuentes, lo hizo al sentirse «amenazado» por las personas que se encontraban en la zona en esos momentos.

La investigación continúa abierta para determinar con exactitud cómo se produjo el siniestro y esclarecer todos los extremos del caso. Por ahora, las manifestaciones del alcalde y las primeras averiguaciones conocidas sitúan el origen del episodio en una caída fortuita del menor después de tropezar con el lateral del vehículo cuando éste estaba circulando.