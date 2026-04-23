La madre del menor agredido con una fractura de mandíbula en Málaga pide justicia: «Siento impotencia»

La Policía Nacional está investigando una grave agresión ocurrida en un instituto de Fuengirola (Málaga), en la que un alumno de 14 años recibió un puñetazo que le provocó una fractura doble en la mandíbula. El suceso se produjo el pasado jueves por la mañana, durante el cambio de clase dentro del centro, que fue quien dio aviso tanto a las autoridades como a los servicios de emergencia.

El menor permanece ingresado en el hospital y deberá someterse a una operación quirúrgica para reparar la mandíbula, en la que se le colocarán placas de titanio a ambos lados. Según su madre, la recuperación será larga y complicada, y la intervención está programada para este jueves en un hospital de Málaga.

La madre ha explicado que el acoso se venía produciendo desde hace aproximadamente un año. Ambos menores coincidían en el mismo club deportivo, aunque en categorías distintas, y tras un entrenamiento, el presunto agresor habría escondido el teléfono del hijo en otra mochila. Desde entonces, según su testimonio, se han sucedido las amenazas y enfrentamientos. El presunto agresor le habría lanzado expresiones como «te espero fuera para pegarte».

Este hecho fue comunicado al centro educativo por las madres de ambos menores, pero al haberse producido fuera del instituto, no se activó ningún protocolo. «Una cosa es que te insulten, pero llegar a este punto son palabras mayores», lamenta la madre.

Según su testimonio, el día de la agresión el presunto agresor habría aprovechado que el menor estaba de espaldas y distraído para darle un puñetazo. Después, añade, lo habría empujado contra la pared: «Mi hijo estaba muy grave y perdía mucha sangre».

«Mi hijo no puede ni comer ni hablar porque tiene la boca prácticamente partida, y los médicos no entienden cómo es posible que tenga la mandíbula fracturada en dos por un puñetazo», afirma la madre, que reconoce sentir «impotencia», aunque confía en que su hijo se recupere pronto y en que se haga justicia.

Tras los hechos, el presunto agresor fue arrestado y entregado a la Fiscalía de Menores, que ya ha tomado las medidas oportunas.

Por otro lado, la Junta de Andalucía, a través de la inspección educativa, ha comenzado a recopilar información para aclarar lo sucedido. Según fuentes oficiales, hasta ese momento no existían señales ni denuncias previas sobre posibles casos de acoso escolar en el centro.

La investigación sigue en curso, tanto en el ámbito policial como en el educativo, con el objetivo de esclarecer con precisión las circunstancias de la agresión.