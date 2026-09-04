Lluvias débiles y nubes en Andalucía: AEMET prevé cambios en el tiempo durante la tarde

Cielos poco nubosos en la mayor parte de Andalucía, pero a medida que avance el día se espera un incremento de nubosidad de oeste a este, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas por la tarde. Especialmente en el tercio occidental y extremo oriental, estas lluvias pueden dejar depósitos de barro. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán en el tercio occidental y experimentarán un ligero ascenso en el litoral mediterráneo. Vientos flojos y variable, con intervalos moderados a suroeste en la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de septiembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despeja lentamente esta mañana en Sevilla, donde las nubes se disipan con la suavidad de un susurro, dejando paso a un día que promete ser cálido. La temperatura mínima ronda los 23 grados, mientras que, al mediodía, el sol muestra su esplendor, alcanzando los 40 grados. El aire, aunque cálido, se siente bastante manejable con una humedad del 30%, lo que evitará que el ambiente se torne pesado. Un ligero viento del oeste, soplando a unos 5 km/h, acariciará la piel, sumando comodidad a la jornada.

Ya por la tarde, el cielo continuará despejado, favoreciendo temperaturas de 36 grados y una sensación térmica que podría alcanzar los 37, invitando a disfrutar de las terrazas y paseos al aire libre. Sin embargo, la tranquilidad del tiempo se conserva, ya que no se prevén lluvias ni en la madrugada ni en la tarde-noche. La salida del sol ha tenido lugar a las 07:57 y se despedirá a las 20:48, otorgándonos más de 12 horas de luz para disfrutar de Sevilla en todo su esplendor.

CÃ³rdoba: cielos grises con viento y lluvias

Las calles de Córdoba se visten de una atmósfera inquietante, con nubes grises que amenazan con desencadenar la inestabilidad del día. Al amanecer, el viento ya comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio en el tiempo que podría hacer que los más desprevenidos se encuentren con sorpresas.

La mañana se plantea relativamente tranquila, con temperaturas alrededor de los 21 grados, pero a medida que avanza el día, la situación se complica. Se prevén ráfagas de viento superiores a 30 km/h y una sensación térmica que podría alcanzar los 42 grados. La tarde trae consigo cielos cubiertos y alta humedad, lo que sumado a la posibilidad de lluvias, hace recomendable llevar paraguas y ajustar los planes al aire libre.

En Huelva, ambiente cálido con algunas nubes

Las condiciones se presentan con un tiempo estable y amable, marcado por algunas nubes que no traerán lluvias significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados, con una leve brisa del sur que aportará frescura a la tarde, aunque se sentirá un poco más de calor.

Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la jornada. Se recomienda explorar los rincones de la ciudad o compartir un rato agradable en una terraza, disfrutando del tiempo y la compañía.

Día soleado y agradable para disfrutar en CÃ¡diz

Este día en Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvia, lo que promete una jornada agradable. A medida que el sol asoma, la temperatura mínima se sitúa en 23°C y con el viento soplando del sureste a 15 km/h, la sensación térmica puede alcanzar hasta 34°C en su punto máximo, que será de 29°C por la tarde. La humedad varía entre el 50% y el 95%, haciendo que el ambiente se sienta algo húmedo.

Durante la tarde, el cielo seguirá similar, manteniendo la tendencia estable del tiempo. Las temperaturas fluctuarán entre 24°C y 27°C, con un final de jornada fresco al caer la noche. Con más de 12 horas de luz, desde las 7:58 hasta las 20:48, los gaditanos disfrutarán de un día soleado, ideal para actividades al aire libre sin preocuparnos por la lluvia o el viento fuerte.

JaÃ©n: cielo nublado y calor intenso

Las nubes cubrirán el cielo de Jaén por la mañana, ofreciendo un ambiente fresco con una temperatura mínima de 25°C. A lo largo del día, el tiempo se tornará más cálido, alcanzando los 40°C por la tarde, con vientos suaves del sur que ayudarán a aliviar el calor. Es un buen día para llevar ropa ligera y disfrutar del sol, que brillará intensamente, así que no olvides aplicar protector solar si planeas estar al aire libre.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 22 grados, ideal para disfrutar de un amanecer en Málaga. A medida que avance el día, el mercurio alcanzará un agradable pico de 32 grados, mientras el viento sopla del sureste a unos 10 km/h, brindando una sensación térmica más cálida.

No obstante, la tarde podría traer ligeros cambios, con una humedad que tocará el 95% y una ligera brisa que hará más llevaderas las altas temperaturas. Se recomienda hidratarse bien y optar por actividades al aire libre por la mañana, antes de que se presente un ambiente más caluroso hacia el mediodía.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una suave brisa, creando un ambiente agradable que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas mínimas rondan los 23 grados, haciendo que la sensación térmica sea cómoda para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, el buen tiempo se mantendrá, alcanzando una máxima de 39 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol, ya que la humedad puede elevar la sensación térmica. Una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo al atardecer.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que comienzan en 22 grados. A medida que avanza el día, se prevé un ligero ascenso térmico, alcanzando máximas de 30 grados en la tarde, mientras el viento del sureste sopla suave a 10 km/h.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo un ligero contraste con la claridad matutina. Con la sensación térmica que podría alcanzar los 33 grados, se recomienda hidratarse y tomar precauciones al aire libre, ya que la tarde promete ser cálida y soleada, ideal para actividades al exterior.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET