Linares retira el acta de concejal al exsocialista condenado a cuatro años de prisión por malversación

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha acordado en el Pleno de este miércoles retirar el acta de concejal a Juan Fernández, el que fuera alcalde de la localidad por el PSOE durante dos décadas, condenado un mes atrás a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por malversación de caudales públicos.

Así, el Pleno del Consistorio linarense ha acordado «por asentimiento» de los grupos de PP, PSOE, Cs, e IU la retirada de su acta de edil. Tanto Fernández como Juana Cruz, concejales de Linares Primero, han abandonado el salón antes de la votación anunciando la impugnación de este Pleno que el exsocialista ha tachado de «ejecución política».

Fernández recibió un sobresueldo de 1.700 euros mensuales durante siete años, lo que dejó un agujero de más de 125.000 euros en las arcas municipales. A pesar de la sentencia de la Audiencia de Jaén, el exsocialista anunció recientemente que se presentaría como candidato a las próximas elecciones municipales.

Intento de boicot

Había sido Juan Fernández el que durante su intervención en el Pleno ha solicitado que no se procediera a la votación con el objetivo de que se solicitaran nuevos informes complementarios al informe realzado por el secretario general del Ayuntamiento, al tiempo que ha defendido que el Pleno no es el organismo competente para ejecutar sentencias judiciales.

«Si alguien piensa que voy a entregar mi acta de concejal voluntariamente, se equivoca», ha advertido Juan Fernández. «No me echa el pueblo, me echáis con una sentencia amañada por el poder político y judicial», ha afirmando el exsocialista durante su intervención de casi una hora.

Fernández ha añadido que hasta el momento el Ayuntamiento no cuenta con un escrito «librado oficialmente por la Audiencia de Jaén» instando a la retirada de su acta de concejal derivada de la ejecución de la sentencia. En este punto, ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento pidiera nuevos informes sobre su caso para determinar si podría continuar con el acta de concejal ya que la sentencia no es firme y está recurrida.

Reacciones del PP, Cs, PSOE e IU

El alcalde, Luis Caro-Accino (Cs), ha señalado que el Pleno ha sido un trámite «duro y amargo» al que se ha llegado, según el primer edil, después de que el PSOE pidiera que se comunicara la fecha en la que se había comunicado al Consistorio la sentencia que condenaba a Juan Fernández. «Me parece injusto que una persona que ha dedicado parte de su vida a esta ciudad, termine en una situación así», ha lamentado el alcalde, al tiempo que ha criticado «el espectáculo lamentable» que se ha vivido con la celebración de un Pleno para votar esta cuestión.

Ha sido un informe del secretario general del Ayuntamiento de Linares el que determinó la necesidad de que el Pleno votara la declaración de incompatibilidad sobrevenida por causa de inelegibilidad del concejal de Linares Primero Juan Fernández y además lo hiciera en este sentido, sin posibilidad de votar en contra o abstenerse.

Desde CILU-Linares, Javer Bris, ha calificado de «bochornoso» una sesión en la que «no se tendrá que votar porque el Pleno no tiene que ejecutar nada». También la portavoz de IU, Sheila Carmona, ha criticado la forma en la que se ha llevando el asunto. «Esto se podría haber llevado de otra forma para no dañar tanto a una persona», ha defendido.

Desde el PP, Daniel Morenose ha dirigido a Juan Fernández para decirle que su voto sería «por imperativo legal», además de desearle «lo mejor». «Se le pueden recriminar muchas cosas, pero también hay mucho y mucho bueno que agradecerle». «Le deseo justicia porque se la merece», ha manifestado el concejal popular.

Por su parte, el portavoz socialista, Javier Perales, ha defendido que cuando el PSOE preguntó por la fecha de notificación al Ayuntamiento de la sentencia, no se pretendía el «escarnio público» al que se estaba sometiendo a Fernández con la convocatoria de un Pleno para retirarle el acta de concejal.

En este sentido, ha acusado al alcalde de ser el responsable de traer a Fernández «a la plaza del pueblo para que lo machaquen» cuando se podría «haber hecho de otra forma, en privado». «Es injusto que para aplicar una sentencia se monte un espectáculo de mentiras y argucias», ha denunciado el líder municipal del PSOE.

Además de los portavoces, han sido varios los concejales que han tomado la palabra para desear lo mejor a Fernández y lamentar que su salida se haya producido de esa manera después de haber dedicado más de 30 años a la defensa de los intereses de la ciudad de Linares.

Hasta Carno-Accino se ha referido a los 20 años de Juan Fernández como alcalde señalando que su gestión tuvo «luces y sombras», aunque «a esta ciudad también le ocurrieron cosas muy bonitas».

Una vez celebrado el Pleno, desde la Secretaría General del Consistorio se solicitará a la Junta Electoral Central (JEC) la credencial del siguiente nombre en la lista de Linares Primero.