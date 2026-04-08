La Junta de Andalucía lo confirma: en este secarral habrá un barrio nuevo aunque no lo parezca y tendrá 1.294 viviendas protegidas

La Junta de Andalucía ha dado el primer paso para transformar un terreno en un nuevo barrio residencial en Sevilla. Y no se trata de una actuación menor. El plan contempla la construcción de hasta 1.500 viviendas, de las cuales 1.294 estarán protegidas, junto a zonas verdes y nuevos equipamientos que cambiarán por completo la fisonomía del entorno.

De momento no hay obras, ni fechas cerradas que marquen un calendario visible, pero el proceso ya ha empezado tal y como informa la propia Junta de Andalucía, y eso, en este tipo de desarrollos, suele ser lo más importante. El terreno en cuestión ha servido durante años como una especie de vacío entre barrios. Su ubicación concreta en Sevilla, la encontramos entre San José de Palmete y Padre Pío, pero nunca ha llegado a formar parte real de ninguno de los dos. Más bien al contrario, ha actuado como una separación bastante evidente. Pero ahora todo va a cambiar y quienes viven en la zona van a encontrarse con la construcción de nuevas viviendas, gran parte de ellas protegidas, que son muy necesarias y de paso, se le podrá dar sentido a una parte de la ciudad que hasta la fecha parecía no tener ninguna función más que pasar por ella tan solo si era necesario. De este modo, la idea

al menos sobre el papel, es que deje de ser un límite y pase a ser un punto de conexión.

El barrio nuevo en Andalucía que tendrá 1.294 viviendas protegidas

Uno de los datos que más llama la atención es el peso de la vivienda protegida. De las 1.500 previstas, 1.294 estarán destinadas a este tipo de promoción. Dicho de otra forma, casi todo el desarrollo gira en torno a facilitar el acceso a la vivienda. Y en un contexto como el actual, donde encontrar algo asequible en la ciudad no es precisamente fácil, este tipo de cifras no pasan desapercibidas. Sobre todo para quienes llevan tiempo intentando acceder a una vivienda y no lo tienen sencillo.

Eso sí, no será automático. Para poder optar a estas promociones, habrá que estar inscrito en el registro de VPO de Andalucía, como ocurre en el resto de desarrollos de este tipo.

Dos zonas distintas dentro de un mismo plan

El proyecto no es uniforme, ni se plantea como un bloque único. Se divide en dos ámbitos bastante claros, cada uno con su función. Por un lado está la parcela principal, la más grande, situada entre la calle Barrios Unidos y la A-8028. Son unos 250.000 metros cuadrados donde se concentrará prácticamente toda la parte residencial. Luego hay una segunda pieza, más pequeña, de unos 58.000 metros cuadrados, cerca del Polígono Parsi. En este caso no habrá viviendas, sino espacios destinados a equipamientos y zonas verdes.

El proyecto ya ha entrado en fase administrativa

La Junta ha presentado el avance del Plan Parcial al Ayuntamiento de Sevilla, que es el primer paso real para que todo esto pueda desarrollarse. A partir de aquí empieza un proceso que no es corto, ya que se deberá pasar por tramitación ambiental, exposición pública y, más adelante, la redacción del planeamiento definitivo con su correspondiente evaluación estratégica.

Después vendrá la parte más técnica: la gestión del suelo, la reparcelación y, finalmente, las obras de urbanización. Todo ello a través de una Junta de Compensación en la que participarán tanto la administración como el resto de propietarios.

Quién tiene el suelo y cómo se va a desarrollar

La mayor parte de los terrenos está en manos de la Junta, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que controla más del 80% del ámbito principal. El resto pertenece a distintas entidades, desde instituciones religiosas hasta comunidades de regantes. En cambio, la parcela destinada a equipamientos sí es completamente pública. Este reparto es importante porque condiciona cómo se desarrollará el proyecto. Todos los propietarios tendrán que coordinarse dentro de esa futura Junta de Compensación, que será la encargada de sacar adelante la urbanización.

No es un caso aislado dentro de Andalucía

Este desarrollo encaja dentro de una estrategia más amplia. La Junta lleva tiempo impulsando suelo para vivienda protegida en distintos puntos de la comunidad, no sólo en Sevilla ya que también hay proyectos similares en marcha en Córdoba, Granada o Málaga, con miles de viviendas previstas. Y otros tantos en tramitación en Cádiz o en la propia provincia sevillana. Y la idea es la misma en todos, la de activar suelos que llevaban años sin uso y convertirlos en nuevas zonas residenciales, con un peso importante de vivienda protegida.

En definitiva, lo que hoy parece un secarral sin demasiado interés puede acabar siendo, dentro de unos años, un barrio más de la ciudad. Con sus calles, sus zonas verdes y sus servicios. Pero no será de un día para otro ya que este tipo de proyectos avanzan despacio, pasando por muchas fases antes de que se vea algo sobre el terreno. Aun así, el primer paso ya está dado. Y eso cambia bastante las cosas, porque deja de ser una idea y pasa a ser un proyecto real.