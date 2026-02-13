El elegante restaurante de Sevilla para una cena romántica en San Valentín: alta cocina andaluza y con vistas al río Guadalquivir

San Valentín ya está aquí. Mañana, 14 de febrero, muchos restaurantes de España volverán a llenarse de mesas reservadas, copas que brindan y parejas que buscan algo más que una simple cena. Y es que celebrar el amor a la luz de las velas es casi una tradición, pero si existe un restaurante que te presenta un plan realmente diferente, con unas vistas que no te vas a creer, ese es Abades Triana en pleno corazón de Sevilla. Un restaurante único, perfecto para celebrar San Valentín.

No todos los restaurantes consiguen que la experiencia empiece incluso antes de que llegue el primer plato. Algunos lo logran con el entorno. Otros, con la cocina. Y unos pocos, con ambas cosas a la vez. En Triana, junto al Guadalquivir, tenemos este restaurante que cada año se convierte en apuesta segura para quienes quieren una velada especial sin salir de la ciudad.

En plena calle Betis, frente a la Torre del Oro y con la Giralda dibujando el horizonte, Abades Triana vuelve a posicionarse como el restaurante más atractivo para celebrar San Valentín. Y no es sólo una cuestión de vistas. Es una combinación de ambiente, propuesta gastronómica y ese punto de solemnidad que convierte la cena de mañana sábado, en la más especial de todas..

El elegante restaurante de Sevilla para una cena romántica en San Valentín

Al margen de la carta, que ahora veremos, este restaurante de Sevilla para celebrar San Valentín, destaca por las vistas. Su gran ventanal panorámico abre el comedor directamente al Guadalquivir y de noche, el reflejo de las luces sobre el agua crea una atmósfera difícil de imitar.

Además, la Torre del Oro se alza justo enfrente y a un lado, la silueta de la Giralda y al otro, la Maestranza. Algo que en una fecha como San Valentín, ese marco no es un detalle menor.

El barrio de Triana aporta además ese equilibrio entre tradición y elegancia. No se trata de un restaurante escondido ni improvisado para la ocasión. Es un espacio consolidado en la ciudad, acostumbrado a celebraciones, aniversarios y citas señaladas.

Cocina andaluza con mirada contemporánea

La propuesta gastronómica mantiene una línea clara: cocina andaluza de vanguardia. Tradición e innovación conviven sin estridencias. El producto sigue siendo el eje, pero las técnicas y presentaciones actualizan los sabores de siempre. El chef plantea una experiencia en la que cada pase tiene sentido. No es una sucesión de platos, sino un recorrido. Se reconocen ingredientes clásicos del sur, pero trabajados con precisión y cierto atrevimiento controlado.

A esto se suma una bodega con más de 500 referencias nacionales e internacionales. El vino, en una noche como esta, no es un acompañamiento secundario. Forma parte de la experiencia.

Un menú diseñado para celebrar el amor

Con motivo de San Valentín, el restaurante ha preparado un menú exclusivo disponible del 13 al 15 de febrero, tanto en almuerzo como en cena. Una propuesta cerrada, pensada para compartirse y disfrutar sin distracciones.

El recorrido comienza con un pressé de foie acompañado de pera confitada y tirabeques a la trufa. Continúa con una vieira servida con emulsión de mantequilla avellana, acedera y encurtido de chalotas y menta, un plato donde el contraste de matices marca la diferencia.

El apartado de pescado lo protagoniza una ventresca de lubina con pilpil de palo cortado, codium y lechuga de mar. Después llega uno de los momentos más esperados: ternera gallega trabajada en cuatro expresiones distintas, desde la brasa hasta una versión líquida y una torrija reinterpretada. El broche dulce lo pone una flor de reineta asada con helado de vainilla y toffee.

El menú tiene un precio de 85 euros por persona, IVA incluido. En él se incorpora una botella de vino por cada dos comensales, seleccionada entre varias opciones propuestas por el sumiller. También existe la alternativa de cerveza o refrescos, con un máximo de tres consumiciones por persona.

Un incentivo añadido para quienes reserven

Y además de la experiencia gastronómica, la propuesta incluye un aliciente extra. Por cada reserva del menú especial para dos personas, se entrega una participación para un sorteo y disfrutar de otra comida o cena para dos en María Luisa Restaurante, dentro de El 29 Restaurante & Eventos, en pleno Parque de María Luisa. El nombre del ganador se dará a conocer el miércoles 18 de febrero a través de las redes sociales del grupo y, además, se contactará directamente por teléfono.

Con la fecha marcada en rojo en el calendario y las reservas en pleno movimiento, Abades Triana vuelve a situarse entre las opciones más sólidas para quienes buscan algo más que una cena convencional. El enclave, a orillas del Guadalquivir y frente a la Torre del Oro, aporta una escenografía difícil de superar. La cocina andaluza de vanguardia añade el componente gastronómico que se espera de un restaurante de su categoría. Y el menú específico para San Valentín cierra el círculo con una propuesta pensada para compartir. En una ciudad como Sevilla, donde la oferta gastronómica es amplia y variada, destacar no es sencillo. Sin embargo, cuando se combinan vistas privilegiadas, producto cuidado y una puesta en escena elegante, la decisión se vuelve más clara.