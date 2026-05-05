¿Cuánto sabes de las elecciones andaluzas? Ponte a prueba en nuestro test

Las elecciones andaluzas vuelven a situar a la comunidad en el centro del tablero político nacional. Candidatos, pactos, encuestas, mayorías y datos de gestión marcarán una campaña en la que los partidos medirán sus fuerzas de cara a la próxima legislatura. Pero, más allá de titulares y mítines, ¿sabes realmente quién se presenta, cuántos escaños tiene el Parlamento andaluz o qué ocurrió en los últimos comicios? Pon a prueba tus conocimientos con este test sobre las claves de las elecciones andaluzas y descubre si llegas a la cita con las urnas bien informado o necesitas repasar.