Condenado a prisión un ex concejal de IU por la muerte de una niña de 12 años en la Feria de Maribáñez

Casi nueve años después de la muerte de Alba María Carretero, la niña de 12 años que el 19 de septiembre de 2014 falleció electrocutada al salir de una atracción en la Feria de Maribáñez, pedanía perteneciente al municipio de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla ha condenado a prisión a cuatro personas por su responsabilidad en la muerte de la menor: al ex concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Manuel Begines (IU); a un empresario del sector de las atracciones feriales, a un instalador de electricidad contratado por el mismo y a un empleado municipal del Ayuntamiento, todos ellos por un delito de homicidio por imprudencia grave.

El ex edil, que no ordenó precintar la atracción pese a las deficiencias eléctricas, ha sido condenado a seis meses de prisión, al igual que el electricista municipal y el instalador. La mayor pena recae sobre el feriante, que ha sido sentenciado a nueve meses de cárcel. Los primeros por omisión y el empresario como autor del citado delito. La familia de la niña pedía cuatro años de prisión para todos y la Fiscalía, entre dos y tres. El juez aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones extraordinarias e indebidas.

El juzgado declara probado que unos días antes del 18 de septiembre de 2014 y del comienzo de la Feria de Maribáñez, el acusado José Antonio C.S. «procedió personalmente al montaje e instalación de la atracción La Olla, incumpliendo la normas de diligencia y cuidado exigidas para la correcta colocación y conexión de la pica de tierra de la atracción, haciéndolo de manera descuidada y muy defectuosa».

El relato de hechos probados declara además que José C.B., instalador eléctrico «que había sido contratado por José Antonio para el mantenimiento y revisión de la atracción, no revisó con la diligencia y el cuidado exigidos la atracción La Olla una vez instalada en la Feria de Maribáñez, no percatándose de que la pica de tierra no estaba correctamente colocada y conectada».

Sin orden de precinto

Según el relato de hechos probados de la sentencia, emitida el pasado 3 de julio y adelantada por Diario de Sevilla, el entonces edil de Seguridad de Los Palacios, «tras tener conocimiento en la mañana del 19 de septiembre de 2014 por el Servicio de Protección Civil de que en la atracción La Olla se estaban produciendo deficiencias eléctricas, no ordenó a la Policía Local que precintara la atracción, hasta que se verificara el correcto funcionamiento de la misma por parte del órgano competente para ello, ni puso tales hechos en conocimiento del delegado de Festejos o del propio alcalde, asumiendo una competencia que no le correspondía al enviar al electricista del Ayuntamiento José D.L. a las instalaciones de la feria, y dando por buenas las explicaciones dadas posteriormente por éste».

El citado electricista municipal, según la sentencia, «esa misma mañana del 19 de septiembre de 2014 aceptó llevar a cabo la actuación encomendada, a sabiendas de que no tenía ni los conocimientos técnicos ni los medios materiales necesarios para llevarla a cabo correctamente, y cumplió dicha actuación de manera descuidada y sin percatarse del estado defectuoso que presentaba la pica de tierra de la atracción».

«El viernes 19 de septiembre de 2014, sobre las 23:50 horas, los menores Alba María, Triana, Tamara, Daniel y Antonio se encontraban montados en la atracción La Olla tras haberse descalzado previamente para ello, y una vez terminada la atracción, se dirigieron por la plataforma metálica para bajarse de la misma, estando dicha plataforma metálica cargada de corriente, que no podía evacuarse por la defectuosa instalación de la pica de tierra, por lo que en el momento en que Alba, que fue la primera que bajó, tocó con uno de sus pies el suelo de tierra mientras su otro pie permanecía aún en el escalón metálico de la atracción, la corriente eléctrica de la plataforma pasó de forma inmediata desde la plataforma al suelo de tierra a través del cuerpo de Alba, provocando la electrocución de la misma, electrocución que alcanzó también a los otros menores», señala el relato de hechos probados.

El juez recalca que «ninguno de los acusados actuó de mala fe» y que «el motivo de la actuación de cada uno fue el descuido, o la negligencia, o el exceso de confianza, o el deseo de no molestar a otras instancias u organismos, y nunca la intención de perjudicar a nadie».

Muerte de la menor

Como consecuencia de ello falleció Alba, de 12 años, y el resto de menores sufrieron electrocuciones y lesiones de diversa índole, según desgrana la sentencia, de 36 páginas.

Vistos los hechos acreditados, el Juzgado de lo Penal nº 1 condena a Antonio C.S. a nueve meses de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave, con la atenuante de dilaciones extraordinarias e indebidas; mientras el instalador eléctrico José C.B., el entonces edil Manuel Begines y el electricista municipal José D.L. son todos ellos condenados a seis meses de prisión por el mismo delito, «en comisión por omisión», y la misma atenuante.

Además, todos ellos, conjuntamente y junto a las aseguradoras que responden por los mismos y subsidiariamente al Ayuntamiento de Los Palacios, son condenados a diferentes indemnizaciones a la familia de la menor fallecida, 52.724,46 euros a los padres de Alba y 19.172,54 a su hermano, cuantías ambas ya satisfechas, además de 3.509,70 euros para la niña que iba detrás de la víctima y 31,43 para los otros tres afectados, todos ellos ya mayores de edad.