Compañeros del agresor de Jerez dicen que era «muy conflictivo»: «Cogía a chicos por el cuello»

El niño de 14 años que ha apuñalado a tres profesores y dos alumnos del IES Elena García Armada se llama Saúl y tiene síndrome de Asperger. En la mañana de este jueves, según llegó a clase, sacó de su mochila dos cuchillos y apuñaló primero a un alumno para después emprenderla con varios profesores y estudiantes, llegando incluso a coger como rehenes a dos de sus compañeros. Según relatan quienes le conocen, el chico sufría bullying y era «muy conflictivo».

Un joven que llegó a compartir clase con Saúl en el pasado explica que antes era su «amigo». Sin embargo, «a partir de secundaria empezó a ser ya muy conflictivo», lamenta. «Tengo compañeros míos a los que ha cogido del cuello. Se ponía a pegarles con una regla… Saúl, por ejemplo, se manchó las manos de un banco y empezó a hacerme así y a decir: ‘Mira tiene caspa, tiene caspa’. Y se empezó a reír de mí con otro compañero. Saúl, por ejemplo, el año pasado se cargó una ventana de un puñetazo. Nosotros nos quejamos sobre sus actitudes, Saúl no sabía nada, y los profesores nos decían que no podíamos hacer nada porque tenía autismo y Asperger», explica un alumno del centro a OKDIARIO Andalucía.

«En el patio solía estar solo, con su tupper, y se iba en el recreo por una parte de tierra. Pero sí que hay gente que hablaba con él», explica este joven, que recuerda que «ayer mismo fui a su clase y, la verdad, el chaval siempre se aleja mucho de las personas. En sí no decía nunca nada. En clase nunca me ha dicho nada. Fuera de clase tenía otros comportamientos y también se pasaba con los profesores a veces». «Yo no me esperaba que hiciera algo tan tremendo», continúa.

«El centro no es muy bueno con los asuntos de bullying. Tú les dices que te están haciendo bullying y como mucho te traen al alumno para que hables con él. Y como mucho le expulsarían tres días», afirma el joven, que cree que la agresión tuvo lugar porque uno de sus compañeros de clase se rió de su apellido: «Saúl se reía él mismo de su apellido. Él lo permitía. Él nunca se llegó a quejar de eso. Se reía el mismo. Y creo que un chaval se pasó con eso y por eso podría haber sido el apuñalamiento».