La Policía Nacional ha detenido a primera hora de este jueves a un menor de 14 años en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras apuñalar con dos cuchillos a tres profesores y dos alumnos en un instituto de educación secundaria de la ciudad andaluza. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, el agresor llegó a tener a dos alumnos como rehenes, y hemos podido hablar con uno de ellos, que nos ha relatado cómo ha vivido este angustioso momento en el Instituto Elena García Armada.

«Se pasa mucho miedo porque estábamos nosotros dos, mi compañera y yo, el agresor, y los profesores. Los profesores le decían: ‘Venga, tranquilízate. No lo hagas’. ‘Y si no, ¿qué me vais a hacer?’, les decía el agresor. Entonces, empezó a amenazarme con la navaja, indicándome el cuello. Y se siente mucho miedo, mucha angustia. Y, al final, mi compañera consigue escapar, en un descuido, pero yo no me doy cuenta porque estoy viendo el cuchillo. Y yo consigo escapar cuando le llaman la atención los profesores. Se gira el agresor y, cuando vuelve la cabeza, aprovecho para apartar a un profesor de un manotazo y salir corriendo por la escalera, toda llena de sangre», relata un alumno de sólo 14 años que en la mañana de este jueves ha sido rehén del joven agresor del instituto de Jerez de la Frontera. «Viendo la situación, vi que él era perfectamente capaz de agredirme», lamenta el joven alumno.

¿Cómo empezó todo?

«Empezamos el día con Física y Química a primera hora. Eran las 8:15 horas cuando entra el profesor. Pasan pocos minutos, ponen un ejercicio en la pizarra, y escuchamos cómo en la clase de al lado hay mucho jaleo, muchos gritos, gente corriendo… Y hay veces que, cuando falta un profesor, eso es común. Pero luego, el profesor mío de Física y Química que estaba en mi clase salió para ver lo que estaba pasando y se encontró con este niño, que tenía un cuchillo en cada mano. Anteriormente, ya había atacado a otro compañero de su clase, que fue a por él directamente. Entonces, estaba mi profesor de Física y Química con el agresor forcejeando, cogiéndole las manos para que no le clavara el cuchillo y, al final, el profesor le consigue esquivar, pero le deja vía libre para que entre en nuestra clase», explica a OKDIARIO Andalucía el joven.

La madre de este niño, que estaba al lado en el momento de la entrevista, explica a este periódico que «todo empezó en la clase de al lado» de su hijo y que «la agresión fue contra un niño en concreto con dos cuchillos hacia el pecho».