Cielos poco nubosos y brisas suaves en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 7 de septiembre de 2026, aunque las sierras verán nubosidad de evolución diurna. Por la tarde, se esperan intervalos de nubes altas en el tercio occidental y brumas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas se mantendrán en general estables, con un ligero ascenso en las máximas del área del Estrecho. Los vientos serán flojos y variables, con brisas suaves y un moderado levante en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de septiembre

Cielo sereno y calidez agradable en Sevilla

En Sevilla, el cielo se despereza lento, regalando un día Serene, con nubes suaves que, a primera hora, parecen murmurar promesas de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 40 de máxima, mientras que un viento cálido soplará con delicada brisa, apenas sentido, a solo 5 km/h. La humedad estará en niveles agradables y no hay amenaza de precipitaciones, lo que permitirá a los sevillanos disfrutar de una jornada fresca y luminosa.

Ya por la tarde, el sol se posicionará en todo su esplendor, alcanzando su apogeo en el pico de calor, donde la sensación térmica se alineará perfectamente con la temperatura real. La puesta del sol, programada para las 20:43, teñirá el cielo de colores cálidos y dorados, regalando un cierre perfecto a un día sin sobresaltos meteorológicos. Con un ambiente tan acogedor, la ciudad invitará a disfrutar de sus rincones bajo la suave luz del atardecer.

CÃ³rdoba: ambiente inestable y posible lluvia

Los cielos de Córdoba amanecen cubiertos, anunciando un día de inestabilidad que comienza con una sensación de pesadez en el aire. A medida que el sol se asoma por el horizonte, la atmósfera se siente cargada, preparándose para la llegada de un viento fuerte que se hará sentir a lo largo del día.

Por la mañana, las temperaturas rondan los 21 °C, pero la tarde traerá consigo un descenso pronunciado, alcanzando apenas 20 °C. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h y la humedad, que varía entre el 15% y el 60%, le dará un toque agobiante a la jornada. Se recomienda llevar paraguas, ya que es posible que las lluvias hagan su aparición sin previo aviso.

En Huelva, cielos poco nublados y ambiente relajante

El tiempo se presenta estable y templado a lo largo del día, con cielos poco nublados que permitirán disfrutar de unas agradables temperaturas. Alcanza un máximo de 36 grados y, aunque las brisas serán suaves, están previstas algunas ráfagas que no alterarán la tranquilidad del ambiente.

Es un momento perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, ya que la jornada ofrece un ambiente sincero y relajante que invita a aprovechar cada rincón. Disfrutar de un café en una terraza se convierte en un plan ideal para este día.

Ambiente caluroso y despejado en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado y la salida del sol a las 08:01 nos regala un inicio luminoso. Con temperaturas que oscilan entre los 24 y 28 grados a lo largo de la jornada, se espera una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 35 grados, lo que promete un ambiente caluroso. La brisa del mar, aunque suave, traerá algunas rachas de viento de hasta 35 km/h, por lo que es recomendable asegurar bien cualquier elemento suelto.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, ofreciendo una bonita luz hasta que el sol se esconda a las 20:44. La humedad, situada en torno al 60%, añadirá un toque de pesadez al ambiente, aunque no se prevén lluvias hoy. Esta jornada se presenta ideal para disfrutar al aire libre, llevando siempre agua para combatir el calor.

JaÃ©n: cielos despejados y calor intenso

El día en Jaén comienza con cielos despejados y un ambiente suave, donde la temperatura mínima ronda los 24 grados. La brisa ligera del noreste a 5 km/h agrega frescura a la mañana, creando un entorno propicio para disfrutar al aire libre. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 40 grados en la tarde, con una sensación térmica que puede elevarse a 39 grados. Es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que el calor se hará palpable.

Cielo despejado con chubascos leves en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una mañana fresca, con temperaturas rondando los 22°C. Sin embargo, conforme avancen las horas, el termómetro ascenderá notablemente, alcanzando los 33°C por la tarde, cuando también se prevén algunos chubascos intermitentes, acompañados de un viento moderado de hasta 15 km/h procedente del mar.

Con la llegada de la tarde, es recomendable llevar una prenda ligera y estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que aunque la probabilidad de lluvia es baja, se podrían registrar pequeñas precipitaciones. La noche se espera tranquila, con temperaturas que descenderán a los 25°C, brindando un respiro con una sensación térmica más suave.

Granada: sol radiante y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 22 grados, creando un ambiente agradable para iniciar el día. Con la brisa suave del viento, que sopla a unos 5 km/h, se siente la calma típica de esta época del año.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantiene estable, luciendo un sol radiante que elevará las temperaturas hasta los 39 grados en su punto más cálido. Es una buena idea vestir ropa ligera y llevar siempre una botella de agua a mano, para disfrutar plenamente de este hermoso día granadino.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas traen un fresco amanecer en Almería, donde el cielo se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la jornada, la temperatura comenzará a elevarse, alcanzando un agradable calor en la tarde, con máximas que podrían llegar hasta los 31°C. La brisa del sureste, con una velocidad media de 10 km/h, aportará cierta sensación de bienestar.

A pesar de la estabilidad en el cielo y la baja probabilidad de lluvia en toda la jornada, se recomienda llevar una botella de agua y protección solar, ya que la sensación térmica máxima podría rozar los 34°C. Con el sol saliendo a las 07:45 y poniéndose a las 20:29, es ideal aprovechar el día al aire libre.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET