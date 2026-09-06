Cielos nubosos y lluvias dispersas en Andalucía, mejora hacia el sol y vientos fuertes, según AEMET

Cielos nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 6 de septiembre de 2026, con posibilidades de precipitaciones débiles dispersas. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a claros, especialmente de oeste a este. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas aumentarán en la vertiente atlántica. Por otro lado, se prevén vientos flojos y un levante fuerte en el Estrecho, acompañado de rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de septiembre

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo en Sevilla se despereza lento esta mañana, mostrando un lienzo azul con pocas nubes que interrumpen la calma. Las temperaturas comenzarán de manera suave, con un mínimo de 23 grados que invitan a disfrutar de una mañana placentera antes de que el sol, que asoma a las 07:58, despliegue su calidez. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar unos cálidos 39 grados, así que es recomendable cuidar la hidratación. El viento, que soplará con fuerza moderada de dirección variable, puede ofrecer un respiro del calor, aunque las rachas máximas alcanzarán hasta 30 km/h.

Ya por la tarde, la temperatura se mantendrá elevada, pero el ambiente se sentirá más pesado debido a una humedad que alcanzará el 65%. Sin embargo, la buena noticia es que no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar del sol que se ocultará a las 20:45 tras un día radiante. Así que salgamos a disfrutar de Sevilla, mientras el día se alarga en una danza de luz y calor.

CÃ³rdoba: nubes y viento fuerte con posibles lluvias

Nubes grises se asoman al horizonte de Córdoba, presagiando un día donde la tranquilidad habitual del paisaje urbano podría verse interrumpida. Esta mañana, el sol todavía intenta abrirse paso entre las brumas, pero el viento fuerte y las temperaturas que oscilan entre los 20 y 39 grados marcan el inicio de una jornada inestable.

A medida que avanza el día, las condiciones se tornarán más complicadas; se prevén rachas de viento que alcanzarán los 50 km/h y una sensación térmica que podría llegar a los 42 grados. La tarde se perfila como un momento crítico, con la humedad en aumento y potenciales lluvias. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad promete hacer de este un día poco convencional.

En Huelva, ambiente cálido con nubes suaves

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con algunas nubes que no impedirán disfrutar de las temperaturas agradables. Las mínimas rondarán los 22 grados y las máximas llegarán a los 37, con un viento suave que puede refrescar en las horas más cálidas.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y acogedor. Perfecto para disfrutar de un café en una terraza o dar un paseo por el parque.

Día soleado y caluroso ideal para salir en CÃ¡diz

Este espléndido día en Cádiz empieza con un amanecer radiante a las 08:00, donde el cielo se presenta mayormente despejado. A medida que avanza la mañana, la temperatura se eleva hasta los 25 grados, con una sensación térmica que puede alcanzar los 36 grados, lo que nos promete un ambiente bastante caluroso. Por la tarde, aunque el sol sigue brillando hasta las 20:45, la temperatura máxima puede alcanzar los 34 grados. Además, el viento soplará desde el sureste a unos 20 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h, así que hay que tener cuidado.

No se espera lluvia en ninguna parte del día, lo que hace que esta jornada sea perfecta para disfrutar al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles moderados, con una máxima del 50%, por lo que, aunque el calor será palpable, el ambiente no se sentirá excesivamente pesado. Con horas de luz abundantes, será un día ideal para aprovechar el esplendor de Cádiz y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

Esta jornada en Jaén comienza con un cielo despejado y un ambiente cálido, con temperaturas mínimas rondando los 24 grados y una suave brisa. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar los 37 grados por la tarde, brindando un tiempo soleado y agradable que invitará a disfrutar al aire libre.

Aprovechen la jornada, ya que no se prevén lluvias ni cambios drásticos en el panorama. Con el sol brillando intensamente, se recomienda vestir ropa ligera y protegerse del calor con gafas y protector solar. ¡Un día perfecto para disfrutar en la ciudad!

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 25 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro va ascendiendo, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, cuando el sol brilla con fuerza. El viento soplará leve desde el sur, aportando algo de alivio en la calidez diaria.

Se anticipa que el ambiente se mantenga seco durante el día, perfecta para disfrutar al aire libre. Sin embargo, con la caída de la tarde, se recomienda hidratarse bien, ya que la sensación térmica podría llegar a ser cálida. La noche llegará con temperaturas más agradables, alrededor de los 25 grados, ideal para paseos nocturnos por la ciudad.

Granada: cielos despejados y calor agradable

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, donde la temperatura mínima de 22 grados ofrece una sensación agradable. A medida que avanza el día, los cielos se mantendrán despejados, alcanzando una máxima de 23 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupación de lluvia. Recuerden llevar ropa ligera y, si salen por la tarde, aprovechen el sol, que brillará con fuerza. ¡Un día perfecto para pasear por la ciudad!

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de esta mañana en Almería se presenta soleado y despejado, ideal para comenzar el día. A medida que avance la jornada, la temperatura aumentará, alcanzando un cálido máximo de 30°C por la tarde, mientras que la brisa del sur soplará a 15 km/h, aportando un agradable frescor.

Sin embargo, se recomienda preparar ropa ligera y mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica podría alcanzar los 34°C. Con un 0% de probabilidad de lluvia, no se prevén sorpresas en forma de precipitaciones, haciendo de esta una jornada perfecta para disfrutar al aire libre.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET