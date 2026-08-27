Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía; mejora hacia la tarde, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el tercio oriental de Andalucía, aunque por la tarde se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo tormentas y precipitaciones débiles a localmente moderadas. En el resto de la comunidad, los cielos estarán nubosos con algunas lluvias durante la primera mitad del día, aunque se esperan claros hacia la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán en el este, mientras que los vientos serán flojos a moderados del oeste, aumentando su intensidad en el litoral mediterráneo.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de agosto

Sol y nubes con brisa suave en Sevilla

El sol se despereza lento en Sevilla, anunciando una jornada en la que el cielo lucirá parcialmente nublado, con algunas nubes que se asoman tímidamente. La mañana comenzará fresca, manteniendo un suave murmullo de viento del sureste a 25 km/h que podría llegar a soplar con más fuerza en ciertos momentos. La temperatura oscilará en torno a los 19 grados y aunque hay cierta probabilidad de chubascos entre la madrugada y el mediodía, el ambiente no promete convertirse en tormentoso.

Ya por la tarde, el sol comenzará a hacerse más presente, marcando una temperatura máxima de 27 grados que se sentirá más cálida, con una sensación térmica que podría alcanzar los 29. La brisa del sureste se mantendrá, pero su intensidad será más suave, haciendo que el ambiente, aunque algo cargado por la humedad, resulte agradable para disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se esconda a las 20:59.

CÃ³rdoba: nubes y viento con posible lluvia

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo una sensación de incertidumbre en el aire, mientras las nubes se agrupan pesadamente en el horizonte. El viento sur, que ya se hace notar, anuncia un cambio inminente que podría interrumpir la tranquilidad habitual. A medida que avanza la mañana, se esperan lluvias con una probabilidad del 75% y el termómetro se mantendrá en torno a los 19 grados, creando un ambiente fresco y húmedo.

A diferencia de la mañana, la tarde verá una clara reducción en las precipitaciones, aunque el cielo se despejará poco y las temperaturas alcanzarán los 29 grados. Sin embargo, la sensación térmica puede llegar a ser notablemente más baja debido al viento, que soplará a 25 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h. Es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que las lluvias intensas podrían regresar en cualquier momento.

En Huelva, ambiente templado y cielo nuboso

El tiempo presenta un ambiente templado y algo nuboso durante la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados y una leve probabilidad de lluvia. A medida que avanza el día, se espera un aumento en las nubes y temperaturas máximas de hasta 26 grados, acompañado de un viento suave que puede generar algunas ráfagas moderadas.

Es un día perfecto para pasear por las calles o disfrutar de una agradable charla con amigos en una terraza, aprovechando la tranquilidad de estas horas. A pesar de alguna pequeña posibilidad de lluvia, el tiempo se presta para realizar actividades al aire libre y disfrutar del entorno.

Ambiente húmedo con posibles lluvias en CÃ¡diz

La jornada amanece con un ambiente húmedo en Cádiz, donde una probabilidad del 70% de lluvia acompaña a un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y los 26°C, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 26°C, lo que añade una sensación de calidez al día. A medida que avanza la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 20 km/h, con algunas ráfagas fuertes que podrían alcanzar los 30 km/h.

Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, dejando atrás un cielo menos nublado y temperaturas que se mantendrán cómodas, alrededor de los 24°C. Con la puesta del sol a las 21:00, disfrutaremos de más de 13 horas de luz, lo que nos permitirá despedir el día con un ambiente más despejado y fresco.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

En Jaén, la mañana se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, con una temperatura que ronda los 17 grados. A medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance los 28 grados, brindando un tiempo cálido y soleado. El viento soplará suavemente desde el sur, lo que hará que la sensación térmica sea aún más confortable. Recuerda salir con ropa ligera y disfrutar de la luz del sol, ideal para paseos al aire libre durante la tarde.

Cielo despejado y ambiente cálido en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondarán los 21 grados, ideal para disfrutar de un agradable paseo matutino. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá, alcanzando una máxima de 32 grados y brindando un ambiente cálido y soleado en la tarde.

Sin embargo, la suavidad del clima se verá acompañada por una brisa suave que soplará del norte a 20 km/h, con rachas que podrían llegar hasta 7 km/h. Se recomienda mantenerse hidratado y usar protección solar, pues a pesar de la ausencia de lluvia tanto de madrugada como en la tarde-noche, la sensación de calor puede aumentar considerablemente.

Granada: cielo despejado y ambiente fresco

Las primeras horas del día en Granada se presentan con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un tranquilo paseo matutino. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 28 grados, ofreciendo una sensación reconfortante al salir de casa.

A medida que avanza la jornada, el buen tiempo se mantendrá, con cielos igualmente limpios por la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán a 17 grados, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Aprovecha la luz del sol y disfruta de este hermoso día en nuestra ciudad.

AlmerÃ­a: brisa matutina y nubes por la tarde

Las primeras horas traen consigo una brisa suave y una temperatura fresca de 21°C, que contrastará con el calor de la tarde, donde el mercurio alcanzará los 29°C. El cielo lucirá despejado por la mañana, pero a medida que avance el día, las nubes se harán más presentes y la tarde podría traer alguna precipitación puntual.

Aprovechando la intensidad del viento del sur, que alcanzará los 30 km/h, es recomendable que los almerienses disfruten de las horas matutinas al aire libre. Sin embargo, es prudente llevar un paraguas por si las nubes deciden descargar alguna gota en la tarde-noche, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 10%.