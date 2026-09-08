Cielos limpios y brumas en Andalucía: previsión AEMET sugiere cambios en las temperaturas y vientos suaves

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 8 de septiembre de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras. En el litoral mediterráneo podrían aparecer brumas o nieblas, mientras que la mitad occidental experimentará polvo en suspensión. Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica, subirán en el área del Estrecho y permanecerán estables en el resto. Un día con vientos flojos variables que se orientarán hacia el oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de septiembre

Calor veraniego con brisa suave en Sevilla

A medida que Sevilla se despierta hoy, el cielo se despereza lentamente, ofreciendo un espectáculo de nubes que se alternan con rayos de sol. Sin posibilidad de lluvia en la jornada, la temperatura oscilará entre los 22 y 39 grados, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. Con una brisa suave proveniente del sur a unos 10 km/h, el día promete ser ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando una sensación térmica de hasta 40 grados. La humedad, aunque ligera, se mantendrá en un nivel que puede hacer que el aire se sienta un poco cargado. Al caer la noche, la temperatura descenderá suavemente a 25 grados, ofreciendo un respiro agradable mientras los sevillanos se preparan para despedir el día, con un atardecer que pintará el cielo a las 20:42.

CÃ³rdoba: cielo gris con viento y lluvias

El cielo se presenta gris en Córdoba, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un día de inestabilidad. Tras una madrugada tranquila, el tiempo evoluciona hacia un panorama cambiante, con nubes que prometen la llegada de lluvias y un cómplice descenso en las temperaturas.

Por la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, tocando los 21 grados, mientras que a medida que avanza la tarde se alcanzarán hasta 39 grados, aunque la sensación térmica podrá ser notablemente más alta debido a la alta humedad, que podría llegar hasta el 60%. Con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, se recomienda llevar un paraguas a mano por si acaso.

En Huelva, cielos alternando entre nubes y claros

La jornada presenta un tiempo mayormente estable, con cielos que alternan entre ligeras nubes y claros. Las temperaturas variarán entre 23 y 36 grados y aunque las ráfagas de viento alcanzarán hasta 38 km/h, se espera que su efecto sea leve, sin probabilidades de lluvia a lo largo del día.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. La suavidad del tiempo y la calma en el ambiente invitan a aprovechar estas horas, ya sea en buena compañía o en un tranquilo momento de reflexión.

Brillante día soleado para disfrutar en CÃ¡diz

Este día en Cádiz amanece con un cielo despejado, ideal para disfrutar del inicio de la jornada, cuando la temperatura mínima se mantendrá en agradables 23°C y la sensación térmica será incluso más cálida, alcanzando los 31°C. No se prevé lluvia, lo que permitirá que el sol brille sin interrupciones, proporcionándonos un espléndido espectáculo desde las 08:02 hasta la puesta de sol a las 20:42.

Durante la tarde, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando una máxima de 29°C, pero la humedad relativa, que podría llegar hasta el 75%, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con vientos suaves provenientes del SO, a 15 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 30 km/h, será un día perfecto para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: calor intenso y brisa suave

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca alrededor de 25 grados, ideal para disfrutar de un agradable paseo. A medida que avanza el día, el tiempo irá calentándose, alcanzando hasta 37 grados por la tarde, así que se recomienda llevar ropa ligera y mantener una buena hidratación. Acompañados de una suave brisa, el ambiente será perfecto para actividades al aire libre, así que no olviden los lentes de sol.

Cielo despejado con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un suave despertar en Málaga, con temperaturas rondando los 24 grados y un cielo despejado que promete una mañana agradable. A medida que avanza el día, el termómetro se eleva, alcanzando los 33 grados en la tarde, mientras una ligera brisa del sureste añade frescura a la jornada, con ráfagas de hasta 15 km/h.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que podrían aparecer chubascos intermitentes desde media mañana hasta la tarde-noche, con una humedad relativa que podría alcanzar el 80%. Es recomendable aprovechar las primeras horas para actividades al aire libre y estar preparado para posibles precipitaciones más adelante.

Granada: cielos despejados y brisa suave

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura suave que ronda los 23 grados, brindando un ambiente agradable para comenzar el día. La ligera brisa que sopla del este, a unos 10 km/h, favorece la sensación de frescura, a pesar de que la humedad alcanzará su punto máximo, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera.

A medida que avanza la jornada, se espera un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando los 22 grados por la tarde. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la noche, el tiempo se mantendrá mayormente estable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No olvide llevar protección solar, ya que el sol brilla con fuerza.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor moderado

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 23 °C. A medida que avanza el día, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando una máxima de 30 °C durante la tarde y el cielo se mantendrá mayormente soleado, aunque con algunas nubes dispersas.

La tarde podría traer ligeras brisas gracias al viento que soplará del sureste a 15 km/h, lo que ofrece un alivio ante el calor. Se recomienda disfrutar del aire libre en las horas centrales, pero con precaución, ya que una ligera probabilidad de lluvias ligeras podría aparecer hacia la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET