Cielos despejados y temperaturas en aumento en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz el 25 de octubre de 2026, aunque se esperan algunas brumas matinales en el Estrecho y nubes altas a lo largo de la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán en el extremo occidental, mientras que en el resto, se mantendrán estables o ascenderán ligeramente, especialmente en la vertiente mediterránea, donde se registrarán máximas en incremento. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados en el litoral.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de octubre

Cielo despejado y calor agradable en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta despejado, como si se estuviera desperezando y a medida que avanza el día, mantendrá ese tono azul. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 29 grados, llevando a que el calor se sienta bastante agradable, aunque la sensación térmica podría rozar las cifras más altas. A lo largo de la jornada, la brisa ligera del noreste, con una velocidad de 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que el ambiente sea más placentero y llevadero.

Ya por la tarde, la calidez se intensificará y el ambiente se sentirá un poco más húmedo, como un abrazo cálido que envuelve a la ciudad, pero sin riesgo de precipitaciones. Durante la puesta de sol, que tendrá lugar a las 18:33, aquellos que disfruten de un paseo podrán deleitarse con un espectáculo de tonos dorados y anaranjados. Sin lluvias en el horizonte y con un horizonte despejado, la jornada promete ser perfecta para disfrutar de las calles de Sevilla.

CÃ³rdoba: cielo gris con viento y lluvia

Córdoba despierta con un ambiente inusualmente tenso, donde el cielo gris sugiere que el día traerá sorpresas. La mañana, aunque fresca con temperaturas que apenas alcanzan los 8 grados, dará paso a una jornada interrumpida por rachas de viento fuerte y la posibilidad de lluvias, que podrían dejar huella en el suelo cordobés.

La diferencia se hará evidente entre la calma matutina y la agitación de la tarde, cuando las temperaturas suban hasta los 26 grados en medio de un ambiente de alta humedad. Con vientos que podrían superar los 30 km/h y la sensación térmica cayendo en picada, es recomendable salir preparado: ¡mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda!

En Huelva, cielos despejados y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y algunas nubes suaves que podrían hacer acto de presencia en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 27°C, lo que promete ser un día templado con un ligero viento de 5 km/h que acompañará la tranquilidad.

Es un momento perfecto para disfrutar del aire libre, así que salir a dar un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza puede ser una excelente manera de aprovechar esta agradable jornada. La calma del tiempo invita a disfrutar de las actividades cotidianas con serenidad.

Cielo despejado y día luminoso en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado que promete lucir espléndido hasta el mediodía. La temperatura mínima ronda los 15 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 24, lo que aporta un toque más cálido. Con una humedad que se mantendrá entre el 30 y el 85 por ciento, el ambiente será algo pesado, pero se espera que la jornada transcurra sin lluvias, dado que la probabilidad es nula tanto por la mañana como por la tarde-noche.

A medida que pasen las horas, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. El viento soplará de manera constante a 10 km/h, aunque se prevén ráfagas que pueden superar los 30 km/h, por lo que es recomendable estar atento. Las horas de luz desde la salida del sol a las 07:41 hasta la puesta a las 18:36 nos brindarán un día luminoso y agradable en la ciudad.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

En la ciudad de Jaén, la mañana se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a salir abrigado, ya que las temperaturas rondarán los 13 grados. A medida que avance el día, disfrutaremos de un aumento en la temperatura, alcanzando hasta 24 grados por la tarde, ideal para pasear. No se esperan lluvias, así que es un buen momento para disfrutar del sol; no olvides llevar contigo una gorra y protección solar para aprovechar el buen tiempo.

Día fresco con sol y posibles chubascos en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un fresco que invita a disfrutar del aire de la mañana, con temperaturas mínimas de 13°C que irán ascendiendo. A medida que avanza el día, el cielo se despejará, dejando paso a un brillante sol que calentará hasta los 29°C en la tarde, creando un agradable contraste con la frescura inicial.

Sin embargo, al caer la tarde-noche, es recomendable estar atentos, ya que podrían presentarse precipitaciones puntuales, aunque la probabilidad de lluvia es baja. Con una suave brisa de 10 km/h y una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 100%, será un día dinámico en Málaga.

Granada: ambiente ideal para actividades al aire libre

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas rondan los 10 grados, con una ligera brisa que hace la sensación térmica aún más agradable. A medida que avance el día, se espera que el tiempo se mantenga estable, alcanzando una temperatura máxima de 22 grados por la tarde, perfecta para actividades al aire libre.

Con el sol brillando y la humedad en niveles cómodos, será un buen momento para llevar ropa ligera y cómoda. No olvides unas gafas de sol, ya que la luz solar será intensa durante gran parte de la jornada.

AlmerÃ­a: agradable jornada de sol y brisa

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una brisa suave del sur, marcarán el inicio de una jornada agradable en Almería. La temperatura comenzará en unos frescos 16°C, pero a medida que avance la mañana, el termómetro ascenderá, alcanzando un agradable 24°C por la tarde.

Se recomienda disfrutar del día al aire libre, ya que no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el clima. Sin embargo, la sensación térmica puede llegar a los 24°C, así que no olvide mantenerse hidratado y protegerse del sol, que se ocultará a las 18:20.