Ibiza se adelanta al resto de islas y garantiza que el transporte público seguirá siendo gratuito en 2027 tras batir este año el récord de pasajeros, que aumentó casi un 30% la pasada temporada turística entre abril y octubre, con aproximadamente 1,5 millones de viajes más que durante el mismo período del año anterior.

Pese a este notable aumento de usuarios, que ha venido acompañado además de la incorporación este año de hasta 64 autobuses y la contratación este verano de hasta 220 nuevos chóferes, el Consell de Ibiza, que lidera Vicent Marí (PP) mantendrá la gratuidad del transporte público y aspira con ello a mantener la fidelidad de sus nuevos pasajeros.

Mientras Mallorca está pendiente, al igual que Menorca, de la decisión que adoptará el nuevo gobierno que surja de las urnas en las elecciones generales del 29 de noviembre respecto a su aportación para mantener esta gratuidad, Ibiza ya ha garantizado que mantendrá gratis el transporte público en la isla, que esta legislatura está viviendo un impulso nunca antes visto, superando los 6 millones de pasajeros la pasada temporada turística.

Para ello, el Consell ha previsto la reserva de una dotación presupuestaria de 16,08 millones de euros para el servicio y las bonificaciones, de los que más de seis millones corresponden específicamente a garantizar la gratuidad a los titulares de las tarjetas de transporte insular.

Es uno de los aspectos más destacados de los Presupuestos del próximo año dados a conocer por la institución insular, que en carreteras, entre mantenimiento, inversiones, transferencias municipales y remanentes, alcanza los 24,55 millones de euros.

Entre las actuaciones destacan las reparaciones de la red viaria, el vial ciclista de Can Coix, con 3,11 millones previstos para 2027, y el de Ca na Negreta-Puig den Valls, con 2,37 millones.

También se prevé abrir mediante remanentes una partida de 500.000 euros para avanzar en el acondicionamiento del EI-700 entre San José y San Antonio, una actuación con un coste estimado de cerca de 30 millones de euros.

En total, el presupuesto de la institución para 2027, asciende a 206.673.938,95 euros, con un incremento de 26,85 millones respecto a 2026, un 14,93% más.

Marí ha explicado que las cuentas responden al aumento de la demanda de servicios y las necesidades de infraestructuras de la isla.

ç»Lo más importante, más allá de las cifras, es la capacidad de convertir estos recursos en servicios, infraestructuras y soluciones para mejorar la calidad de vida de los residentes», ha señalado.

El presidente ha situado el crecimiento demográfico y el incremento de las necesidades asistenciales entre los principales retos que afronta la institución, que prevé reforzar los servicios públicos para atender a una población cada vez más numerosa.

Por su parte, el conseller de Presidencia y Hacienda, Salvador Losa ha destacado que más del 61% del presupuesto, 127,7 millones de euros, se concentra en Bienestar Social, transporte público, Cultura, Educación, Bomberos, Deportes, Juventud, ayudas, transferencias y patrocinios.

«Los números deben sustentar las políticas que queremos hacer y garantizar que se puedan hacer», remacha Losa.