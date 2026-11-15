María José Aguiló, a los partidos del decrecimiento turístico: «Hay que ser más rigurosos a la hora de lanzar cifras en el Parlament»

María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Malorca (FEHM), concede esta entrevista a OKBALEARES pocos días después de la participación de los hoteleros mallorquines en la edición de este año de la feria World Travel Market de Londres.

PREGUNTA.- El Govern balear prevé un crecimiento del IPC para el conjunto de Baleares del 2% para 2027 porque dice que la próxima campaña turística se prevé que sea muy similar a la de este año. ¿Comparte la previsión?

RESPUESTA.- Nosotros, efectivamente, pensamos que de la misma forma que la campaña de 2026 se ha asemejado mucho la de 2025, el año que viene podría suceder algo similar. Por las informaciones que tenemos hasta este momento, teniendo en cuenta que nuestra conclusión en la World Travel Market fue que somos prudentemente optimistas habida cuenta de el contexto internacional en el que nos movemos y la situación geopolítica. Por lo tanto, dentro de ese escenario de cautela, pensar en algo similar a 2026 no es descabellado. Al final no te queda más que acompasarte a los movimientos que estás viendo y trabajar como ha hecho el sector hotelero esta temporada de forma muy, muy intensa y de forma muy pegada a la realidad para ir adaptándote a las situaciones que van surgiendo. De hecho, nosotros en estos momentos lo que estamos viendo a nivel de comportamiento de cliente conviven dos escenarios distintos. Por una parte, aquellos consumidores que tienen una un comportamiento de reserva mucho más conservador y que quieren hacer esta reserva anticipada y aquellos que están comprando en el último minuto, que es una tendencia que empezó desde el COVID y que ha venido para quedarse.

P.- ¿Cómo será el turismo dentro de cinco o seis años, en 2030, por ejemplo?

R.- Ya hemos visto que esa efervescencia viajera post COVID se ha estado de alguna forma poniendo otra vez en una situación de normalización y por lo tanto nosotros lo que vemos es que tanto el 25 como el 26 han sido años de volver a una situación de trabajo y de demanda más normalizada. Ya nos gustaría tener esa bola de cristal que nos permitiera decidir y saber cómo va a ser el turismo en los próximos cuatro o cinco años. Lo que sí que tengo muy claro es que desde el sector hotelero, el camino que estamos siguiendo en materia turística tiene que ver totalmente con una orientación hacia la calidad, hacia el servicio, hacia intentar una prolongación de la actividad turística, como hemos conseguido en estos tres últimos ejercicios, donde en un destino que tradicionalmente era estacional, donde teníamos una temporada turística de siete meses, vamos a decir que de media estamos teniendo unas aperturas en los establecimientos hoteleros desde el mes de febrero con un 40%. Para el año que viene prevemos que será algo también muy similar. En el mes de marzo teníamos un 70%, pero es que el registro más interesante es el 20% de planta hotelera que permanece abierta todo el año. Y esto hace varios, varios ejercicios, nos parecía que era impensable y por eso el turismo del futuro. Desde la perspectiva hotelera va a ser de consolidación, de adaptarnos a los retos que tenemos y creo que nosotros en materia de sostenibilidad, circularidad y estamos ya en la senda de trabajo.

P.- Con esos parámetros ¿Mallorca seguirá siendo un destino imbatible?

R.- Yo creo que nosotros no podemos confiarnos. Creo que por bien que le vayan las cosas a un destino, por mucha reputación que tenga, por tener una solvencia reconocida internacional y nacionalmente, eso no nos lleve, no nos tiene que llevar a la autocomplacencia, nos tiene que llevar a seguir trabajando esos estándares e incluso en la medida de lo posible, mejorarlos. Creo que vamos a seguir siendo y tenemos que trabajar para seguir siendo un destino de referencia y competitivo. Pero eso solo se consigue con más y mejor trabajo.

P.- La CEOE lleva mucho tiempo detrás de que se aborde ya de una forma seria el problema del absentismo laboral, especialmente denunciado desde la hostelería. ¿Cuál es la solución?

R.- Nosotros realmente ese compromiso y esa detección del problema la tenemos identificada desde hace tiempo. De hecho, el propio Convenio Colectivo de Hostelería de las Islas Baleares ha incluido dentro de la negociación el incorporar la creación del Observatorio contra el Absentismo y para la Productividad. Entonces, yo creo que eso ya es sintomático de que es un problema. El observatorio no tiene la función de hacer de detective. El observatorio tiene la función, sobre todo en materia de absentismo se habla muchas veces de una forma arbitraria, con datos que no son, que son unos datos genéricos de todos los sectores, pero nosotros nos encontramos con una dificultad específica que era que no contábamos con datos objetivos de la actividad de nuestro sector. Entonces, con la creación del Observatorio lo que perseguimos es poder empezar a trabajar de una forma alineada, porque nosotros no entendemos el Observatorio como una lucha entre la parte de los trabajadores y la parte empresarial. El absentismo es algo que nos interpela a todos, a las empresas, por el coste organizativo y el coste económico que tiene y a los trabajadores, porque al final ese absentismo injustificado es una carga para los compañeros y por tanto, en eso tenemos que estar trabajando de una forma alineada y por eso la Federación Hotelera de Mallorca ha encargado un informe que se va a poner a disposición del Observatorio para que todos juntos podamos trabajar en ese análisis y en función de los resultados que vaya arrojando en la identificación de soluciones.

P.- A diferencia del sector, que ya hace años que mide el negocio en rentabilidad o en niveles de calidad, los políticos, especialmente la oposición, han vuelto a medir la actividad turística en número de turistas. Més per Mallorca, por ejemplo, sitúa el techo asumible de turistas anuales en 13 millones y el PSOE ya habla de 20 millones este año. ¿Hay rigor en todo esto?

R.- Los diferentes partidos políticos tienen que ser sobre todo responsables con las informaciones y con lo que se vierte dentro de los parlamentos. Más allá de la habitual pugna política y lo que estamos viendo los debates en redes sociales y hay que ser mucho más responsable y mucho más riguroso y tener en cuenta que hay que hacer análisis, que hay que saber exactamente cómo tenemos la situación, cuál es la foto real que realmente en el horizonte no tenemos una actividad económica que sea capaz de dar empleo y de suplir la actividad turística en todo el conjunto de la cadena de valor. No estoy hablando solamente de hotelería, estoy hablando de turismo en global y por lo tanto, a qué vamos a dedicar a todas aquellas personas que están trabajando en turismo. ¿Si no hay una actividad alternativa, cuáles van a ser los perfiles que se van a eliminar? ¿Qué solución de continuidad vamos a dar a esas personas que tienen que seguir trabajando y tienen que mantener a sus familias? Por tanto, creo que hay que ser un poco más rigurosos a la hora de hacer determinadas exposiciones y de lanzar cifras aleatoriamente. Nosotros tenemos muy claro que el crecimiento turístico en los últimos años a nivel alojativo no viene por la parte del alojamiento hotelero. El crecimiento exponencial se ha producido en el alquiler vacacional y sobre todo, sobre todo en la gran bolsa de oferta ilegal que que todavía persiste en el territorio y por tanto esos crecimientos. Yo creo que si consiguiéramos erradicar la oferta ilegal y reducirla sustancialmente ese margen de personas en el territorio, ese índice de presión humana y ese número de pasajeros o de visitantes que pasan por las infraestructuras aeroportuarias también se reduciría y ayudaría un poquito a dimensionar las cosas.

P.- Se ha enquistado un enfrentamiento con AENA por su plan de mejoras en los aeropuertos de Baleares. ¿Ustedes con quién están?

R.- Nosotros no tenemos que tomar parte por nadie. Lo que tenemos que tener es la mesura suficiente para enfocar el debate o el discurso en relación al contexto que tenemos. Yo creo que la situación en la que se ha llegado es por falta de un diálogo constructivo y un diálogo claro, y creo que las administraciones y AENA deberían encarar ese diálogo desde esta óptica, para no seguir polarizando y no seguir generando esa tensión a nivel social que luego achaca muchas cosas. AENA está haciendo inversiones en el aeropuerto de Palma que sí tienen que ver con seguridad y tienen que ver con usabilidad, si tienen que ver con mejora del servicio, con mejora de los tiempos y no tienen que ver con incremento de capacidades, son necesarios. O sea, no estamos reclamando que otras infraestructuras también evolucionen al mismo nivel para mejor confort, para mejor seguridad de los usuarios. Para mí es lo mismo. Yo lo que creo es que deberíamos ponernos más al trabajo y menos a la polarización, a la crispación. Y entonces yo creo que ahí hay una vía. Creo que el Govern está pidiendo tener esta interlocución con AENA, pero a nosotros no nos toca tomar partido, nos toca trabajar con responsabilidad, con todos los aliados y con todas las administraciones, para que tengamos lo mejor y lo que necesitamos para las Islas Baleares.

P.- ¿Ha disminuido la sensación de saturación este verano?

R.- Usted ha utilizado la palabra sensación, y eso es algo que nosotros también le hemos puesto sobre la mesa en algunos momentos. Nosotros no negamos que hay puntos y momentos puntuales donde hay una alta concentración de personas, pero muchas veces tenemos que ir al dato, no solo a la percepción. Y sobre todo, creo que también hay que utilizar las herramientas disponibles para hacer una mejor gestión de los flujos. Y en toda esta conversación también. Tampoco podemos olvidar el crecimiento demográfico que ha experimentado este territorio, porque yo creo que un 46% en 20 años es prácticamente doblar la población manteniendo las mismas infraestructuras, las mismas capacidades, con unos planes de vivienda que no han evolucionado al ritmo de las necesidades y unos servicios que tampoco ha crecido. Por lo tanto, nosotros vivimos aquí y nosotros también detectamos esas, esas necesidades. Pero creo que no es lo mismo hablar de saturación turística que, insisto, se puede producir en lugares de máxima concurrencia porque sean atracciones turísticas de máximo nivel, que la gente quiere verlos, que lo que está sucediendo a nivel general, por esa falta de desarrollo que hemos vivido en los últimos 20 años y que no ha sincronizado tampoco con el crecimiento poblacional.

P.- ¿Qué les parece a los hoteleros mallorquines que una parte de la ecotasa a determinar vaya destinada a la vivienda?

R.- Lo explicó el presidente muy claramente en la World Travel Market. Nosotros siempre hemos considerado que el mejor, el sitio donde mejor está el dinero del consumidor, es en su bolsillo para que decida donde quiere invertirlo. Hace años que se adoptó esta decisión política de contar con un impuesto turístico en el territorio. Luego se abolió. Luego se volvió a recuperar. Y lo que lo que nosotros hemos abogado siempre es para que, ya que lo tenemos, que se utilicen los recursos con la mayor eficacia y para los fines para los que se creó. Entonces, en estos momentos se ha planteado y se ha puesto sobre la mesa que por una circunstancia de emergencia habitacional se pudiera analizar, utilizar una parte de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para la vivienda. La verdad es que la vivienda es un problema que tiene una dimensión tan grande que nosotros pensamos que tiene que salir de los presupuestos ordinarios de la Comunidad Autónoma, porque realmente otras actividades que se dedican a otras proyectos y necesidades que tiene el territorio que se han vinculado y se han utilizado fondos del ITS, no sé si luego quedarán huérfanos de de atención, pero tampoco somos ajenos a las necesidades sociales que hay en nuestra. En nuestro territorio. Y si de forma excepcional se tiene que hacer una dedicación. Pues no lo sé. Vamos a ver. Cuando se plantee. Si se plantea, se plantea ese escenario. De forma definitiva, en qué términos y en qué condiciones y sobre todo, si tiene ese componente de excepcionalidad. Vamos a ver en qué posición nos situamos.

P.- ¿La carta hotelera a los Reyes Magos tras el 29-N?

R.- A nosotros nos gustaría que nos encontráramos en un escenario de estabilidad, de rigor y de responsabilidad, con todos los retos que tiene el país por delante Desde luego, desde el punto de vista empresarial lo que se necesita es seguridad jurídica, reducir carga administrativa y permitir que las empresas puedan crear empleo, puedan invertir, puedan crear esa ese ecosistema que permita el progreso y el avance. Y eso solo se da si tenemos escenarios de de seguridad, de responsabilidad y de cultura de trabajo conjunto, desde la parte privada, público privada, desde la parte público público y si somos capaces de hacerlo con con un sentido de de Estado y respetando las particularidades territoriales que tengamos en cada una de las comunidades.

P.- Otra carta a los Reyes Magos. Ésta para las elecciones autonómicas de mayo de 2027….

R.- Es algo similar. Es decir, yo creo que a los gestores públicos, a los responsables políticos, lo que les tenemos que pedir es que ejerzan su responsabilidad de servicio público de la de la forma que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía y la ciudadanía. Son los residentes y el tejido empresarial que tiene un país que tiene necesidad de prosperar para compartir esa esa prosperidad y generar bienestar. Y por lo tanto yo creo que en nuestro caso tenemos unos retos a nivel insular en los que hay que seguir trabajando y que se tiene que hacer con esa misma cultura de colaboración.