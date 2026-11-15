Los separatistas de Més exigen que Baleares pierda siete millones de turistas y reciba los mismos que hace 20 años (2008) y pasen de los 20 millones actuales a solo 13, con el añadido de que las islas cuentan con casi 300.000 residentes más que hace dos décadas, cuando apenas sobrepasaba el millón de habitantes (1.072.000 en 2008) mientras ahora son 1.270.000.

El decrecimiento de la actividad turística y, por tanto, el paralelo empobrecimiento económico, tendría consecuencias evidentes en la población de las islas en términos de pobreza y paro, como es lógico, cuestión que los políticos separatistas mallorquines con su acentuada turismofobia cada vez más acrecentada parecen o no tener en cuenta, o no preocuparles o no afectarles.

Pero la iniciativa del techo de 13 millones de turistas en Baleares en un plazo de 10 años planteada ya al Govern de Marga Prohens tendrá recorrido en el pleno que celebrará el jueves antes de las elecciones del 29 de noviembre el Ayuntamiento de Palma. Una convocatoria en la que este partido someterá a votación una proposición en la que exigirán instar a AENA, al Ministerio de Transportes y al Govern a establecer mecanismos de limitación del número de vuelos y pasajeros.

Según Més, la prioridad tiene que ser solo la mejora de la conectividad de la población residente y los servicios esenciales, eliminando además los incentivos y las políticas de promoción que tengan como objetivo incrementar el tráfico turístico y abandonar las políticas de promoción turística orientadas a captar nuevos mercados emisores de larga distancia y nuevas conexiones aéreas y priorizar la reducción de la presión turística y de diversificación económica.

Para los independentistas de Més, el Govern del PP, con el apoyo de Vox, tampoco puede esconder su responsabilidad en la consolidación del modelo de crecimiento turístico. «Durante esta legislatura, sus políticas han mantenido la apuesta por la promoción turística, la apertura de nuevos mercados y la competitividad del destino, sin establecer un límite efectivo al volumen de visitantes que pueden llegar a las Islas Baleares».

Pero a la vez que critican a PP y Vox, también hacen lo propio, siempre con la boca pequeña, a sus socios socialistas, de quienes afirman que no deben seguir defendiendo el decrecimiento turístico en las Islas Baleares mientras, desde el Ministerio de Transportes y a través de Aena, impulsan una política de inversiones enj red aeroportuaria para absorber más tráfico, con una inversión prevista de cerca de 13.000 millones de euros y donde más del 70% de la inversión regulada se destina a aumentar capacidad, mantenimiento y seguridad.

Por ello consideran que el PSOE debe decidir si está con el decrecimiento que, según ellos, «reclama una parte importante de la sociedad mallorquina» o con un modelo aeroportuario que sigue preparándose para crecer.

«No se puede defender una cosa en el territorio y hacer otra desde el Ministerio. No se puede hablar de límites turísticos mientras se mantienen las políticas que incentivan el aumento de pasajeros», concluyen los separatistas de Més en Mallorca.