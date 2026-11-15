El cinismo sin límites del PSOE: exige al alcalde Martínez blindar la gratuidad de la EMT de Palma, cuyo coste Sánchez se niega a pagar

El cinismo sin límites del PSOE: exige al alcalde Jaime Martínez blindar la gratuidad de la EMT de Palma, cuyo coste el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a asumir, teniendo a fecha de hoy pendientes de abono 10.745.000 euros correspondientes a 2025 y otros 30,7 millones de euros previstos para 2026, casi 42 millones de euros pendientes de pago.

Una deuda ya más que significativa que ha obligado al gobierno municipal del PP a endeudarse suscribiendo varios créditos para así poder cubrir la infrafinanciación del transporte público por el Gobierno de Sánchez. Una gratuidad que los socialistas de Palma quieren mantener a costa del bolsillo de los palmesanos y cuya liquidación no exigen al Ejecutivo central.

En este sentido, llama la atención que el PSOE, aún dirigido en Palma por su secretario general, Iago Negueruela, junto a sus socios separatistas de Més y Podemos, vayan a presentar para su debate en el pleno que el Ayuntamiento de Palma celebrará tres días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una moción en la que instan al Govern y al Ayuntamiento de Palma, a garantizar y blindar la gratuidad del transporte público para todo el año 2027 porque a su juicio «es una buena medida que ha contribuido al incremento constante de pasajeros y al ahorro económico de muchas familias».

Sin hacer mención en momento alguno al desprecio y ninguneo de Sánchez a los palmesanos, también reclama el PSOE más autobuses en circulación y por tanto, un mayor coste del servicio para el contribuyente. En concreto, Negueruela y sus socios exigen incrementar el servicio de la EMT Palma, «para dar respuesta a la demanda de usuarios y evitar que pasajeros se queden abandonados en las paradas”.

Y para rematar su puesta en escena de cinismo, además, los socialistas acusan al gobierno municipal del PP y a Vox de no creer ni defender el transporte público, como garante del derecho a la movilidad de la ciudadanía de Palma y también del resto de Mallorca y las Islas Baleares, y «de mostrarse contrarios a la gratuidad del bus» que Sánchez se niega a costear en su totalidad, ya que en la práctica solo paga el 42%, siendo el Govern, Consells y Ayuntamiento de Palma gobernados por el PP los que cargan con el grueso del montante (58%).

Además, la implantación de la gratuidad cada vez tiene un mayor coste y no solo por el desorbitado precio de los carburantes, sino porque el aumento del número de viajeros ha sido exponencial hasta los 67 millones de usuarios con los que se prevé cerrar el presente ejercicio (eran 50 millones en 2023).

Este incremento del pasaje, a su vez, ha disparado la contratación de más personal por parte de la EMT con un crecimiento de la plantilla, que ha pasado de 805 trabajadores con que contaba en junio de 2023 a una previsión de 1.038 para 2027, lo que supone un incremento aproximado del 30%.

Por tanto, la gratuidad, como todo el mundo sabe, no sale gratis, ni a la EMT, ni a las arcas municipales, y menos aún, al contribuyente palmesano.