La gratuidad de la EMT de Palma, que Sánchez sigue sin pagar, dispara un 30% la contratación de personal

La gratuidad de la EMT de Palma, cuyo coste total sigue sin pagar el Gobierno de Pedro Sánchez, dispara un 30% la contratación de personal esta legislatura y superará los más de 1.000 efectivos el próximo 2027.

Son algunas de las conclusiones del avance presupuestario hecho público por la dirección de la compañía municipal, liderada por el concejal Antoni Deudero, para el próximo año, donde destaca que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tendrá un presupuesto de 149 millones de euros.

Habrá un aumento récord de la aportación municipal hasta los 31,86 millones de euros, la cifra más alta de la historia, con una subvención de 32,9 millones de euros para financiar la bonificación del 100 % del transporte público, en caso de que el Gobierno de Sánchez mantenga la previsión de gratuidad durante 2027.

En este sentido, Deudero ha reiterado su reclamación al Gobierno de España para que transfiera los importes pendientes correspondientes a 2025 y 2026 y asuma los costes financieros derivados de los retrasos en el abono de estas ayudas. En concreto, permanecen pendientes de abono 10.745.000 euros correspondientes a 2025 y otros 30,7 millones de euros previstos para 2026, casi 42 millones de euros pendientes de pago.

Y es que la gratuidad y el aumento del número de viajeros que ha provocado hasta los 67 millones de usuarios con los que se prevé cerrar el presente ejercicio (eran 50 millones en 2023) ha disparado la contratación de personal para poder dar respuesta a ese incremento del pasaje, autobuses en circulación y líneas.

Así las cosas, la EMT prevé incrementar su plantilla hasta los 1.038 trabajadores en 2027, lo que supone 55 efectivos más respecto a los 983 previstos para el cierre de 2026.

Esta evolución consolida el crecimiento de la plantilla, que ha pasado de 805 trabajadores en junio de 2023 a una previsión de 1.038 para 2027, lo que supone un incremento aproximado del 30%.

La mayor parte de los empleados corresponderá al personal de conducción, cuya cifra aumentará de los 832 efectivos previstos al cierre de 2026 a un total de 882 en 2027.

En cuanto a la renovación de los vehículos, las cuentas de la EMT prevén destinar 7.998.000 euros durante 2027 a la adquisición de diez nuevos autobuses articulados de 18 metros y 100 % eléctricos que habrá que añadir a los 68 ya incorporados, lo que representa una inversión de 59,6 millones de euros.

El presupuesto de la EMT para 2027 contempla 43.148.000 euros en inversiones, destinadas principalmente al desarrollo del nuevo centro de operaciones ECO-EMT, ubicado en el polígono de Son Rossinyol. Las nuevas instalaciones de ECO-EMT acogerán la flota eléctrica de la empresa y contarán con espacios para el estacionamiento y la recarga de autobuses, talleres y un centro de control de apoyo a las líneas.