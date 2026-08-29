Cielos despejados y brumas matinales en Andalucía: Así lo prevé AEMET para hoy

Cielos poco nubosos dominarán en buena parte de Andalucía este 29 de agosto de 2026, con la posibilidad de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir, mientras que las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, salvo en zonas del litoral mediterráneo, donde se mantendrán estables o descienden ligeramente. Los vientos serán flojos, con cierta intensidad en el litoral atlántico y un levante moderado en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de agosto

Cielo despejado y calor andaluz en Sevilla

El tiempo en Sevilla hoy nos brinda un espectáculo digno de contemplar. Con un cielo azul que se despereza lentamente, la temperatura mínima se asoma a los 18 grados, mientras que el termómetro alcanzará una máxima de 35 a lo largo del día. A primera hora de la mañana, la brisa suave que sopla del noreste, con rachas moderadas, aportará un frescor agradable, pero conforme avanza el día, esa sensación cálida se intensificará, convirtiendo el ambiente en un recordatorio del verano andaluz.

Ya por la tarde, los cielos seguirán despejados y el riesgo de lluvia es casi inexistente, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 20:57. La humedad, que permanecerá en niveles bien equilibrados, evitará que el ambiente se sienta pesado, aunque el calor puede hacer que la sensación térmica alcance hasta los 35 grados. Será un día propicio para disfrutar de las plazas y calles sevillanas bajo el abrazo del sol.

CÃ³rdoba: cielo cambiante y posibilidades de lluvia

En Córdoba, la jornada se presenta con un aire inquietante que anticipa sorpresas en cada esquina. Las nubes comienzan a agolparse en el cielo, dejando entrever un paisaje cambiante que promete un día marcado por un ir y venir de emociones.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando apenas los 15 grados, pero el viento comenzará a soplar con fuerza, superando los 30 km/h. La tarde se tornará más incierta, con probabilidades de lluvia cercana al 75% y una máxima que podría llegar a los 36 grados, generando una sensación térmica agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que las ráfagas y el descenso térmico podrían sorprender a más de uno.

En Huelva, cielos despejados y ambiente templado

Las condiciones meteorológicas se prevén estables a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 33 grados. No hay expectativas de lluvia y el viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es un momento ideal para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, aprovechando los agradables momentos de sol. La tarde promete ser templada, perfecta para disfrutar de un café en una terraza o dar un tranquilo paseo por la ciudad.

Cielo parcialmente nublado y cálido en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un fresco abrazo de temperaturas mínimas de 20 grados, mientras el cielo se presenta parcialmente nublado. La mañana transcurrirá sin el temor de la lluvia y la brisa moderada del viento, que sopla del norte a 10 km/h, hará que el ambiente sea más agradable. La temperatura ascenderá hasta alcanzar los 26 grados en la tarde y aunque la humedad puede ser algo elevada, no superará el umbral del 80%, manteniendo el ambiente relativamente cómodo.

Hacia la tarde, el cielo se tornará ligeramente más despejado, ofreciendo un respiro en medio de la jornada. La sensación térmica podría llegar hasta los 30 grados, por lo que será un día cálido, invitando a disfrutar de sus aproximadamente 14 horas de luz que va desde el amanecer a las 7:54 hasta el ocaso a las 20:57. Con el viento en calma y sin lluvia a la vista, Cádiz se prepara para una jornada agradable.

JaÃ©n: ambiente cálido y soleado todo el día

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, con temperaturas que rondan los 18 grados. La suave brisa, proveniente del sureste, añade un toque agradable a la jornada, haciendo que la sensación térmica sea confortable. A medida que avance el día, el termómetro alcanzará su máxima de 33 grados por la tarde, manteniendo un ambiente soleado y despejado, ideal para salir a disfrutar del aire libre. No olvides aplicar protector solar y vestir ropa ligera para combatir el calor.

Cielo despejado y viento suave en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana en Málaga, con temperaturas mínimas en torno a los 18°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29°C por la tarde, ofreciendo un ambiente cálido y agradable.

Sin embargo, a pesar de la bonanza, se esperan ráfagas de viento de hasta 10 km/h que aportarán frescura. La humedad fluctúa entre un 40% y un 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es recomendable mantenerse hidratado y disfrutar del sol.

Granada: cielos despejados y agradable ambiente

La mañana en Granada nos recibe con cielos despejados y una temperatura fresca, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas oscilan entre los 17 y 21 grados y la sensación térmica puede alcanzar hasta los 34 grados, creando un ambiente agradable.

A medida que avanza el día, el tiempo se mantiene estable, con temperaturas alcanzando un máxima de 16°C por la tarde. Es un buen momento para sacar la ropa ligera y disfrutar de un café al sol, ya que el viento apenas se hará notar, permitiendo que el día transcurra de manera placentera.

AlmerÃ­a: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 19°C. A medida que avance la jornada, el termómetro se elevará, alcanzando los 27°C por la tarde, mientras el viento sopla moderado desde el sureste a unos 10 km/h, aportando un agradable frescor.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Aunque se prevé un día mayormente soleado, es posible que se presenten rachas de viento más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 30 km/h. Se recomienda salir bien protegido del sol durante las horas pico y mantenerse hidratado, ya que la humedad marcará un 90%, lo que acentuará la sensación térmica.