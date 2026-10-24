Cielos despejados con nubes y lluvias ocasionales en Andalucía, según AEMET

Cielos mayormente despejados en el conjunto del territorio andaluz caracterizan el pronóstico del tiempo para hoy, 24 de octubre de 2026. Sin embargo, se prevén intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, donde también pueden surgir débiles precipitaciones ocasionales en el extremo oriental. Las temperaturas mantendrán un descenso general, con máximas en ascenso en la vertiente atlántica y los vientos serán flojos, con un levantamiento moderado en el Estrecho a partir de mediodía.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 24 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, mostrando un tono amable que anticipa una jornada sin riesgo de lluvias. Las temperaturas irán de los 11 grados al amanecer, alcanzando hasta los 28 durante el tramo más cálido del día, dando paso a un ambiente veraniego. Sin embargo, la humedad relativa también se asoma y con máximas del 90%, el ambiente se sentirá algo pesado, una característica habitual de la capital andaluza en esta época del año.

A medida que la tarde avance, el sol, que se alza con alegría a las 08:40, irá suavemente cediendo su lugar en el horizonte hacia las 19:35. Las temperaturas se mantendrán agradables y, a pesar de que el viento será ligero, la sensación térmica podría dejarse sentir en su máxima expresión. Así que, aunque la brisa no alcance gran fuerza, será suficiente para ofrecer un alivio agradable, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre en esta hermosa ciudad.

CÃ³rdoba: cielo nublado y viento fresco

En Córdoba, la mañana despierta con un aire fresco y nubes que surcan el cielo, presagiando un día de cambios. El viento sopla con fuerza desde el noreste, traído por un sistema de inestabilidad que promete alterar la tranquilidad habitual. Mientras los primeros rayos de sol iluminan la ciudad, se siente un leve descenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y los 26°C a lo largo del día.

La tarde promete ser más agitada, con un incremento en la sensación térmica que podría alcanzar los 26°C. Sin embargo, la humedad se adensa y el viento, con ráfagas que superan los 30 km/h, puede generar incomodidad. La probabilidad de lluvias se mantiene en cero, lo que brinda un respiro ante las inclemencias. Es un buen día para llevar paraguas, pues las tormentas pueden asomarse sin previo aviso.

En Huelva, ambiente fresco y nubes dispersas

El tiempo se presentará estable a lo largo de la mañana y la tarde, con algunas nubes dispersas que no interrumpirán el disfrute del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 27 grados y el viento soplará suavemente, aportando un ligero frescor sin generar molestias.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo por el parque o una reunión con amigos en una terraza. La jornada se pinta tranquila, perfecta para llevar a cabo las actividades diarias sin contratiempos, disfrutando del ambiente relajado que ofrece la ciudad.

Cielo despejado y sol radiante en CÃ¡diz

El día despierta en Cádiz con un cielo despejado que promete una jornada hermosa, donde la temperatura mínima ronda los 15 grados. A medida que avanza la mañana, el sol irá elevando el termómetro hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, brindando calor y luminosidad. Con una humedad relativa que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, tendremos que estar atentos a la sensación térmica que también alcanzará los 24 grados.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad moderada de 15 km/h, pero se prevén ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente resulte más fresco, en especial al caer la tarde. Con más de diez horas de luz, la jornada se presenta ideal para disfrutar al aire libre sin preocupaciones de lluvia, ya que no se espera ninguna precipitación en todo el día.

JaÃ©n: cielos despejados y agradable calidez

Esta mañana en Jaén, los cielos lucen despejados y el ambiente se siente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, el sol se hará protagonista, alcanzando una máxima de 23 grados en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con vientos suaves de dirección noreste, será un día agradable, así que no olvides llevar una chaqueta ligera por la mañana y disfrutar de la calidez en las horas centrales.

Cielo despejado y ambiente cálido en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente tranquilo, con el cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 16 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 24 grados por la tarde bajo un cielo igualmente despejado.

Con el transcurso del día, el viento soplará del sureste a una velocidad de 10 km/h, lo que podría resultar en ráfagas de hasta 40 km/h. Aunque se descartan lluvias tanto en la mañana como en la tarde-noche, se recomienda disfrutar de la jornada antes de que caiga la temperatura a los 20 grados en las horas nocturnas.

Granada: Un día ideal para pasear

La mañana en Granada se presenta fresca y tranquila, con cielos despejados que invitan a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C, lo que brinda un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera una agradable elevación en el termómetro, alcanzando hasta los 21°C por la tarde y el cielo despejado se mantendrá sin posibilidad de lluvia.

Con el sol brillando intensamente, es recomendable salir ligero de ropa, pero no olvidar una chaqueta para la mañana. La brisa suave de hasta 20 km/h aportará frescura, haciendo de este día una excelente oportunidad para un paseo por la ciudad.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un ambiente fresco y despejado en Almería, con temperaturas que rondarán los 17°C. A medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará los 25°C, aunque la sensación térmica podría ser incluso más alta debido a la humedad que llegará al 80%, especialmente en las horas centrales del día.

Por la tarde, se esperan cielos parcialmente nublados y vientos de hasta 10 km/h del sureste, lo que podría brindar un alivio en la calidez. No obstante, conviene estar atentos, ya que se anticipan rachas máximas de hasta 35 km/h y, aunque no hay probabilidades de lluvia significativas, es recomendable tener presente alguna prenda ligera para la noche, cuando la temperatura descenderá a 16°C.