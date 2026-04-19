Autobuses y metro para llegar a la Feria de Sevilla: horarios, líneas y precios

La Feria de Abril de Sevilla que se celebra ahora entre los días 21 y 26 de abril, cambiará por completo el ritmo de la ciudad, con el Real de Los Remedios concentrando a miles de personas desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada, y eso hace que desplazarse en coche sea, en muchos casos, poco práctico. Por eso, el transporte público se convierte en la opción más cómoda para llegar sin complicaciones, pero ¿cuáles son los horarios de los autobuses y el metro de Sevilla estos días de Feria?.

Durante esta semana, el dispositivo especial de TUSSAM y Metro de Sevilla se refuerza de forma notable y no como un ajuste menor si tenemos en cuenta que se incrementa la oferta en más de un 45%, con más autobuses, recorridos adaptados y servicios que funcionan prácticamente sin descanso. De este modo, si tienes pensado ir a la Feria, conviene tener claro qué líneas usar y en qué horarios, porque ahí está la diferencia entre llegar directo o dar vueltas innecesarias.

Qué autobús te deja en la Feria de Sevilla

El servicio clave es el Especial Prado-Feria, que conecta el Prado de San Sebastián con la zona de la portada. Es la opción más directa y la más utilizada durante toda la semana. El precio es de 1,60 € en efectivo o tarjeta bancaria o de 1,50 € con tarjeta multiviaje y es importante señalar que a partir de las 21:00 horas se debe llevar el importe exacto si pagas en efectivo Además de esta línea, varias rutas urbanas te acercan directamente o casi al recinto. Las más útiles, según la zona, son:

Zona este

Línea 5

Línea C1

Línea TB1 (hasta contraportada)

Zona norte

Línea 3

Línea 6

Zona sur

Línea 3

Zona oeste

Línea 5

Línea C2

Zona centro

Línea 41

Una de las claves este año es la línea TB1, que amplía su recorrido hasta la Feria con bastante frecuencia (cada 6-8 minutos), lo que la convierte en una opción muy cómoda desde Nervión o Sevilla Este.

Y si no tienes línea directa, puedes tirar de combinación. Muchas rutas conectan con el Prado de San Sebastián, donde enlazas con el Especial Feria:

Líneas que conectan con el Prado:

1, 21, 22, 25, 26, 28, 29

30, 31, 34, 37, 38

C3, C4, C5, CJ, CJ1, LN, EA

Horarios de los autobuses de la Feria de Sevilla

Durante la Feria, los autobuses funcionan prácticamente sin parar, aunque con horarios y recorridos adaptados.

El Especial Prado-Feria tiene este funcionamiento:

Lunes del pescaíto: Desde las 18:00 hasta las 7:00 del martes

Desde las 18:00 hasta las 7:00 del martes Resto de la semana: Desde las 12:00 del mediodía hasta la madrugada

Desde las 12:00 del mediodía hasta la madrugada Fin de Feria: Servicio hasta las 2:00 del lunes siguiente

Muchas líneas principales funcionan de forma ininterrumpida hasta el final de la Feria (2:30 del lunes):

C1, C2, 3, 5, 6

41, TB1

10, 11, 12, 15, 16

20, 21, 22, 25, 26, 27

28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 52

Por otro lado, es importante también que tengamos en cuenta que algunas líneas van a tener modificaciones de su recorrido. Son estas que os señalamos con los horarios a partir de los cuáles cambian:

Línea 5 y C1: adaptan su recorrido desde el mediodía (la 5 desde las 16:00)

adaptan su recorrido desde el mediodía (la 5 desde las 16:00) Líneas 6 y C2: cambian itinerario desde la tarde del lunes del alumbrado

cambian itinerario desde la tarde del lunes del alumbrado Línea 41: también ajusta recorrido para facilitar el acceso

Cambios de terminal

Luego está también el que varias líneas terminan en el Prado por la noche

y algunas lo hacen desde las 19:00 o desde las 22:00 horas según el día. Por otro lado, conviene señalar también que las las líneas nocturnas habituales no funcionan durante la Feria de Abril de Sevilla mientras que Metrocentro mantiene su horario normal Con todo lo que os hemos detallado, podemos decir que en la práctica, hay autobuses casi a cualquier hora, pero no siempre con el mismo recorrido que el resto del año. Ese matiz es importante.

Horario del metro en la Feria de Sevilla

Al margen de los autobuses, el metro es, para muchos, la opción más rápida y directa, sobre todo porque evita el tráfico y mantiene una buena frecuencia incluso en horas punta y más si tenemos en cuenta que durante los días de Feria, la línea 1 funciona sin interrupciones:

Servicio continuo: Desde el lunes 20 de abril hasta la madrugada tras los fuegos del domingo y con más de 160 horas seguidas funcionando

Frecuencia de paso: Horas punta: cada 6-7 minutos / Horas de menor demanda: cada 10-13 minutos

Refuerzo del servicio: Trenes en doble composición con aumento de capacidad de más del 120%

Las estaciones más cercanas al recinto son:

Plaza de Cuba

Parque de los Príncipes

Blas Infante

Desde cualquiera de ellas puedes llegar andando sin problema, aunque en horas clave el volumen de gente ya es alto desde la salida. Además, el metro también ya se ha reforzado los días previos (17, 18 y también hoy 19 de abril), cuando empieza a notarse el movimiento hacia el Real.

Al final, tanto autobuses como metro están pensados para que llegar a la Feria sea sencillo. La clave está en saber qué línea te conviene antes de salir, porque con tanta gente moviéndose a la vez, cualquier pequeño detalle marca la diferencia.