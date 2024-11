Archivada la denuncia del PSOE contra la Junta de Andalucía con la que pretendía tapar el ‘caso ERE’

Varapalo judicial al PSOE de Andalucía (PSOE-A), que pretendía tapar el caso ERE con una denuncia sobre contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia… que ha sido finalmente archivada por el Tribunal de Cuentas, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía, que ha tenido acceso al dictamen de dicha institución.

El Tribunal de Cuentas «procede al archivo» del caso dado que no hay una «responsabilidad contable» en los hechos denunciados. La causa, que se abrió «para determinar si era procedente plantear alguna responsabilidad contable». Así, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas acuerda el archivo de la investigación que abrió de oficio a raíz de las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos realizados por el SAS por la vía de emergencia durante el año 2020, en plena pandemia por el Covid-19.

El Tribunal de Cuentas considera que no hay responsabilidad alguna de la Junta de Andalucía en el manejo de fondos para la pandemia, tal y como sostenía la denuncia con la que el PSOE de Andalucía (PSOE-A) pretendía tapar el caso ERE y con la que llegó a acusar al Gobierno de Juanma Moreno de «corrupción sanitaria».

Caso ERE

Manuel Pezzi, presidente del PSOE de Andalucía (PSOE-A), señaló el 26 de junio de este año que el caso ERE es un «montaje» del PP para «encarcelar a nuestros dirigentes, inocentes sin duda». Desde entonces, se han celebrado cuatro juicios contra socialistas relacionados con el caso ERE. Y es que lo de que el caso ERE es una trama inventada por el PP para encarcelar inocentes no lo ven así en los juzgados andaluces, que llevan un ritmo de un juicio al mes por los ERE desde que Pezzi afirmó que todo era un invento de los populares.

Desde el pasado 26 de junio de 2024 se han celebrado ya tres juicios relacionados con el caso ERE en Andalucía. Este jueves tendrá lugar el cuarto, ya que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado el comienzo del juicio contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta socialista de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, y un ex sindicalista de CCOO, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del «procedimiento legal» para pólizas de seguro de rentas de los trabajadores de Fertiberia.

Además, en julio de 2024 se celebró el juicio contra varios ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía y contra los directivos de la empresa Surcolor, que están acusados de malversación y prevaricación en la concesión de ayudas sociolaborales. La Fiscalía pide penas de prisión e inhabilitación para los acusados.

Un mes más tarde se llevó a cabo el juicio por las ayudas al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. En el banquillo se sentaron varios ex responsables municipales y autonómicos socialistas por la concesión irregular de subvenciones al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Se les acusó de utilizar fondos de los ERE para fines distintos a los previstos, incluyendo pagos a personas que no cumplían los requisitos para recibir dichas ayudas. Además, en julio fue condenado a prisión el ex alcalde del municipio, Antonio Maestre (PSOE), por una ayuda de 750.000 euros de los ERE

Pero es que además a finales de octubre debía haber dado comienzo el juicio relativo a las ayudas de la Junta socialista de Andalucía presuntamente ilegales recibidas por Calderinox, sin embargo, la Sala tuvo que posponerlo casi dos años al no encontrar hueco para la celebración del mismo. El ex delegado de Empleo en Sevilla, el socialista Antonio Rivas, se enfrenta a siete años de cárcel por un delito de malversación.

Todos estos juicios forman parte de las 134 causas pendientes relacionadas con el caso ERE que el PSOE trata de hacer olvidar pero que aún están en proceso en los tribunales andaluces.