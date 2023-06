Los fotoprotectores faciales que deberías incluir en tu rutina facial

El verano ya está aquí. Empieza la temporada de las largas horas de sol y de lucir una piel bronceada. El buen tiempo nos lleva a pasar mucho tiempo fuera de casa, quedando expuestos a la radiación solar. Tomar el sol sin protección parece que no supone ningún problema para nuestra salud, pero no es así. Sin ser conscientes, no tener un buen fotoprotector en nuestra rutina facial puede hacer que tu piel experimente cambios con la aparición de manchas, quemaduras o rojeces.

Aunque la protección solar es imprescindible para nuestra piel y debemos aplicarla en todas las zonas del cuerpo, es evidente que nuestra cara es especialmente sensible al sol debido a su gran exposición y su sensibilidad. El rostro necesita estar protegido todos los días del año. No importa si es invierno o verano, el fotoprotector facial debe acompañarnos donde vayamos.

Para lucir un rostro bonito y sano, es fundamental escoger un fotoprotector facial que tenga una alta protección y que hidrate nuestra piel sin dejar esa sensación de pesadez. Hay tantos productos en el mercado que elegir uno puede ser difícil. Por eso, desde la redacción de OKDIARIO te recomendamos los mejores protectores solares faciales que te van a ayudar a lucir un buen rostro.

Fusion Water MAGIC SPF 50 es el nuevo fotoprotector facial de ISDIN con una textura ultraligera y de absorción inmediata. Contiene una innovadora fórmula de protección con ácido hialurónico que contribuye a la hidratación intensa de la piel y reduce los signos visibles de la edad. Este mágico fotoprotector ofrece una alta protección sin irritar los ojos. Es apto para todo tipo de pieles, tanto grasas como sensibles o atópicas.

Fusion Water Color es la versión con color del producto estrella de ISDIN, Fusion Water. Ideal para disimular las pequeñas imperfecciones del rostro y unificar el tono de la piel. Gracias a su la fórmula ultraligera, ofrece una alta protección contra los rayos UVB y UVA para poder ser usada a diario. Disponible en 3 tonos (Light, Medium y Bronze), este fotoprotector no irrita los ojos y ofrece un acabado natural sin residuos grasos.

Otra opción que nos protege del sol a la vez que nos unifica el rostro es la Crema Con Color SPF 30, de Avène. Este producto nos permite lucir un rostro iluminado y unificado. Además de ser resistente al agua, su fórmula contribuye a garantizar la protección celular global frente al estrés oxidativo.

FotoUltra ISDIN Age Repair SPF 50 de ISDIN es ideal para reparar los daños solares acumulados en la piel. El Age Repair hidrata intensamente la piel y destaca por su triple acción antifotoenvejecimiento, con la producción de colágeno, la reducción de arrugas y la mejora de la luminosidad en la piel. Su alta protección frente a los rayos UVB y UVA permiten proteger la piel de la polución urbana.

Para conseguir un tono unificado de la piel, ISDIN también ofrece la versión con color de su producto estrella en fotoenvejecimiento. FotoUltra ISDIN Age Repair Color.

Sun Face Hydro Protect Ultra-Light Fluid FPS 50+ destaca por su fórmula ultraligera y de absorción rápida que no deja residuo graso. Es apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles. Gracias a sus filtros UVA y UVB ofrece una protección elevada contra los rayos solares, así como una hidratación inmediata y sensación de frescor.

Las pieles más sensibles suelen experimentar los efectos negativos de la exposición al sol, con la aparición de rojeces o irritaciones en el rostro. Por ello, hay marcas que cuentan con una gama de productos especializados para pieles más sensibles. Foto Ultra Redness de ISDIN es ideal para pieles sensibles, ya que ayuda a corregir y prevenir las rojeces de la piel, además de ofrecer una alta protección frente a los rayos UVB y UVA. Este fotoprotector facial de uso diario contribuye a calmar la sensación de irritación en la piel al momento.

Heliocare 360º MD A-R Emulsión SPF 50+ de Cantabria Labs destaca por su complejo unificador del tono, ideal para difuminar rojeces y dejar un acabado suave y sedoso. Heliocare 360º está compuesto por filtros óptimos para pieles sensibles que ofrecen protección frente a la radiación solar.